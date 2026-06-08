Apple Intelligence: Παρουσιάστηκε επίσημα η νέα γενιά AI της Apple

Σύνοψη

Siri AI: Η ψηφιακή βοηθός αναβαθμίζεται σε ανεξάρτητη εφαρμογή με δυνατότητες Visual Intelligence και διασταύρωση δεδομένων μέσα από μηνύματα, emails και φωτογραφίες.

Η ψηφιακή βοηθός αναβαθμίζεται σε ανεξάρτητη εφαρμογή με δυνατότητες Visual Intelligence και διασταύρωση δεδομένων μέσα από μηνύματα, emails και φωτογραφίες. Safari & Passwords: Εισαγωγή του Notify Me για παρακολούθηση τιμών, αυτόματη δημιουργία extensions μέσω κειμένου (Describe an Extension) και αυτόνομη αλλαγή αδύναμων κωδικών πρόσβασης (agentic AI).

Εισαγωγή του Notify Me για παρακολούθηση τιμών, αυτόματη δημιουργία extensions μέσω κειμένου (Describe an Extension) και αυτόνομη αλλαγή αδύναμων κωδικών πρόσβασης (agentic AI). Φωτογραφίες: Νέα εργαλεία Spatial Reframing (αλλαγή προοπτικής μετά τη λήψη), Extend Tool (αλλαγή aspect ratio χωρίς περικοπή) και βελτιωμένο Clean Up. Όλες οι τροποποιήσεις φέρουν υδατογράφημα SynthID.

Νέα εργαλεία Spatial Reframing (αλλαγή προοπτικής μετά τη λήψη), Extend Tool (αλλαγή aspect ratio χωρίς περικοπή) και βελτιωμένο Clean Up. Όλες οι τροποποιήσεις φέρουν υδατογράφημα SynthID. Image Playground: Υποστήριξη παραγωγής φωτορεαλιστικών εικόνων με τοπικές τροποποιήσεις, οι οποίες τροφοδοτούνται από το Private Cloud Compute της Apple.

Υποστήριξη παραγωγής φωτορεαλιστικών εικόνων με τοπικές τροποποιήσεις, οι οποίες τροφοδοτούνται από το Private Cloud Compute της Apple. Διαθεσιμότητα: Δοκιμαστική έκδοση για προγραμματιστές άμεσα, κυκλοφορία το φθινόπωρο. Η κατάσταση στην Ευρώπη (και στην Ελλάδα) παραμένει συνυφασμένη με τους κανονισμούς του DMA.

Η Apple προχώρησε στα αποκαλυπτήρια της νέας γενιάς του Apple Intelligence, παρουσιάζοντας μια αναθεωρημένη αρχιτεκτονική που ενσωματώνει τα νεότερα Apple Foundation Models βαθιά στον πυρήνα των λειτουργικών της συστημάτων. Η έμφαση πλέον δεν δίνεται απλώς στη δημιουργία κειμένου ή εικόνων, αλλά στην ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες (agentic AI) και να εκτελεί πολύπλοκες ενέργειες εκ μέρους του χρήστη, διατηρώντας ταυτόχρονα τον αυστηρό προσανατολισμό της εταιρείας στην ιδιωτικότητα.

Από την πλήρη αναμόρφωση της Siri, η οποία αποκτά πλέον τον δικό της διακριτό χώρο ως εφαρμογή, μέχρι τα έξυπνα εργαλεία αυτοματισμού στο Safari και την εφαρμογή Passwords, το οικοσύστημα της Apple (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods και Apple Vision Pro) αποκτά πρωτόγνωρες δυνατότητες.

Τι είναι η νέα εφαρμογή Siri AI και πώς ενσωματώνεται στο οικοσύστημα;

Η νέα έκδοση Siri AI διατίθεται πλέον ως ανεξάρτητη εφαρμογή, αντικαθιστώντας εν μέρει τον παραδοσιακό ψηφιακό βοηθό. Αξιοποιώντας τα Apple Foundation Models, υποστηρίζει Visual Intelligence και εκτελεί πολύπλοκες agentic ενέργειες απευθείας μέσα σε τρίτες εφαρμογές. Η δοκιμαστική έκδοση για προγραμματιστές ξεκινά άμεσα, ενώ η επίσημη κυκλοφορία αναμένεται το φθινόπωρο, αλλά δυστυχώς όχι για την Ευρώπη όπως είδαμε και νωρίτερα.

Η εξέλιξη της Siri αποτελεί ίσως την πιο σημαντική είδηση της παρουσίασης. Μέχρι πρότινος, ο χρήστης έπρεπε να πλοηγηθεί ο ίδιος στις εφαρμογές του για να εκτελέσει εργασίες. Με την αναβάθμιση, η Siri αποκτά βαθιά κατανόηση του προσωπικού πλαισίου υπό την έννοια ότι μπορεί να αναζητήσει απρόσκοπτα πληροφορίες διασχίζοντας τα silos των εφαρμογών, να διαβάζει τα μηνύματα, να αναλύει τα emails και να σαρώνει τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών για να συνθέσει μια απάντηση. Η προσθήκη της λειτουργίας Visual Intelligence σε πολλαπλές πλατφόρμες ενισχύει περαιτέρω αυτή την ικανότητα, επιτρέποντας στη Siri να "βλέπει" και να αλληλεπιδρά με τα στοιχεία που προβάλλονται στην οθόνη.

Πώς λειτουργούν οι νέες προσθήκες AI στο πρόγραμμα περιήγησης Safari;

Ο αναβαθμισμένος Safari browser χρησιμοποιεί τοπική επεξεργασία για λειτουργίες όπως το Notify Me, το οποίο παρακολουθεί σελίδες για αλλαγές τιμών. Παράλληλα, το εργαλείο Describe an Extension δημιουργεί προσαρμοσμένα add-ons μέσω φυσικής γλώσσας, ενώ το σύστημα Passwords διορθώνει αυτόματα ευάλωτους κωδικούς πρόσβασης, πλοηγούμενο αυτόνομα σε ιστοσελίδες εκ μέρους του χρήστη.

Η Apple επιλέγει να μην ανταγωνιστεί ευθέως τα παραδοσιακά generative εργαλεία κειμένου, αλλά να μετατρέψει τον browser της σε έναν έξυπνο πράκτορα. Ο Safari πλέον οργανώνει αυτόματα τα πολλαπλά ανοιχτά tabs σε θεματικές ενότητες. Αν, για παράδειγμα, προγραμματίζετε ένα ταξίδι, η τεχνητή νοημοσύνη ομαδοποιεί σιωπηλά τα σχετικά tabs πτήσεων και ξενοδοχείων.

Το Notify Me αλλάζει τους κανόνες του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς ο χρήστης μπορεί να ορίσει την παρακολούθηση ενός προϊόντος και να λάβει ειδοποίηση μόλις εντοπιστεί πτώση τιμής ή επανακυκλοφορία αποθέματος (restock). Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το οικοσύστημα των Passwords. Το σύστημα δεν προειδοποιεί απλώς για αδύναμους κωδικούς, αλλά αναλαμβάνει ενεργή δράση: πλοηγείται στη σελίδα, κάνει login, επιλέγει τις ρυθμίσεις ασφαλείας, παράγει έναν ισχυρό κωδικό και τον αποθηκεύει, μειώνοντας δραματικά την τριβή για τον τελικό χρήστη.

Οι 3 κεντρικοί πυλώνες του νέου Safari

Tab Topics: Αυτόματη, σημασιολογική ομαδοποίηση καρτελών.

Αυτόματη, σημασιολογική ομαδοποίηση καρτελών. Describe an Extension: Δημιουργία add-ons (π.χ. αποθήκευση συνταγών) απλώς με μια περιγραφή σε φυσική γλώσσα.

Δημιουργία add-ons (π.χ. αποθήκευση συνταγών) απλώς με μια περιγραφή σε φυσική γλώσσα. Agentic Passwords: Αυτόνομη διόρθωση και αναβάθμιση ευάλωτων λογαριασμών.

Ποιες αλλαγές φέρνει το Apple Intelligence στην επεξεργασία φωτογραφιών;

Η εφαρμογή Photos ενσωματώνει τρία νέα εργαλεία βασισμένα σε νευρωνικά δίκτυα: το Spatial Reframing που αλλάζει την προοπτική λήψης, το Extend Tool για αλλαγή aspect ratio και το αναβαθμισμένο Clean Up. Όλες οι τροποποιημένες εικόνες αποκτούν αυτόματα το κρυφό υδατογράφημα SynthID, εξασφαλίζοντας την αναγνώριση του AI περιεχομένου.

Η τεχνογνωσία που αποκόμισε η Apple από την ανάπτυξη του Vision Pro περνά πλέον στη φωτογραφία μέσω του Spatial Reframing. Πρόκειται για την κατανόηση της χωρικής γεωμετρίας μιας εικόνας 2D. Ο χρήστης μπορεί να αγγίξει και να σύρει την εικόνα, αλλάζοντας την προοπτική του κάδρου, σαν να είχε τοποθετήσει την κάμερα μερικά εκατοστά πιο δίπλα την ώρα της λήψης.

Επιπρόσθετα, το Extend Tool αναλαμβάνει να επεκτείνει τον καμβά. Είτε πρόκειται για διόρθωση ενός στραβού ορίζοντα είτε για μετατροπή μιας τετράγωνης λήψης σε 16:9, η τεχνητή νοημοσύνη "συμπληρώνει" τον χώρο (infill) με ρεαλιστικά στοιχεία, χωρίς να απαιτείται περικοπή (crop) της αρχικής πληροφορίας.

Image Playground: Τι περιλαμβάνει η υποστήριξη φωτορεαλιστικών εικόνων;

Το ανανεωμένο Image Playground επιτρέπει πλέον τη δημιουργία φωτορεαλιστικών εικόνων, αξιοποιώντας υπολογιστική ισχύ από το Private Cloud Compute. Οι χρήστες δημιουργούν γραφικά για το Lock Screen και τα Contact Posters, επιλέγοντας το επιθυμητό aspect ratio και εφαρμόζοντας τοπικές τροποποιήσεις με απλά αγγίγματα ή κυκλικές χειρονομίες.

Η Apple επιβεβαιώνει την είσοδό της στη δημιουργία φωτορεαλιστικού περιεχομένου, απομακρυνόμενη από τα αποκλειστικά καρτουνίστικα ή εικονογραφημένα στυλ του παρελθόντος. Η αρχιτεκτονική εδώ είναι κρίσιμη, καθώς τα μοντέλα τρέχουν αρχικά on-device και, εφόσον απαιτείται επιπλέον ισχύς, το αίτημα δρομολογείται στο Private Cloud Compute. Τα παραγόμενα αρχεία ενσωματώνουν απαραιτήτως το κρυφό υδατογράφημα SynthID. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το UI επεξεργασίας, καθώς επιτρέπει μικροδιορθώσεις απευθείας πάνω στο παραγόμενο αποτέλεσμα υποδεικνύοντας το αντικείμενο με το δάχτυλο (circle ή brush to highlight).

Πότε θα κυκλοφορήσει το νέο Apple Intelligence στην Ελλάδα;

Η διάθεση του Apple Intelligence στην ελληνική αγορά εξαρτάται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία (DMA). Τα χαρακτηριστικά λανσάρονται αρχικά το φθινόπωρο στα Mac (macOS), ενώ για τα νέα iPhone και iPad θα υπάρξουν καθυστερήσεις στην Ευρώπη.

Η τοπική διαθεσιμότητα αποτελεί πάντα το μεγαλύτερο αγκάθι για τους ευρωπαίους καταναλωτές. Εφόσον το πλαίσιο της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) παραμένει αυστηρό ως προς τη διαλειτουργικότητα των ψηφιακών οικοσυστημάτων, η Apple ακολουθεί συνήθως την ασφαλή οδό: το macOS εξαιρείται από πολλούς αυστηρούς περιορισμούς, καθιστώντας τα MacBook και Mac Studio τα πρώτα μηχανήματα που θα λάβουν τα χαρακτηριστικά στην Ευρώπη.