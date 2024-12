Apple Maps for Web: Προστέθηκε η λειτουργία Look Around, κάτι σαν το Street View

Η Apple παρουσίασε το Apple Maps για το διαδίκτυο πριν από πέντε μήνες, αλλά ήταν σε beta έκδοση και είχε περιορισμένες δυνατότητες. Καθώς σταδιακά το εξελίσσει σε σοβαρό ανταγωνιστή του Google Maps, η Apple πρόσθεσε τώρα το Look Around, τη δική της εκδοχή του Street View που σας επιτρέπει να εξερευνήσετε το περιβάλλον σας μέσω πανοραμικών εικόνων που συλλέγονται από αυτοκίνητα με κάμερες. Το Look Around ξεκίνησε για τις εκδόσεις του Apple Maps για φορητές συσκευές και για υπολογιστές το 2019, οπότε είναι ευχάριστο να βλέπουμε ότι επιτέλους έφτασε και στην έκδοση για το web.



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Look Around στο Apple Maps για το web επιλέγοντας το εικονίδιο με τα κιάλια στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης. Παρόμοια με την εφαρμογή Apple Maps για desktop, κάνετε κλικ στην εικόνα για να προχωρήσετε κατά μήκος του δρόμου με έναν ικανοποιητικά ομαλό τρόπο ή σύρετε την εικόνα γύρω σας για να επιθεωρήσετε το περιβάλλον σας. Κατά την εκκίνηση, η προβολή Look Around καταλαμβάνει μόνο ένα τμήμα της οθόνης, οπότε καθώς κινείστε κατά μήκος του δρόμου, μπορείτε να ελέγχετε το εικονίδιο με τα κιάλια για να παρακολουθείτε την τρέχουσα θέση σας. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε σε πλήρη οθόνη επιλέγοντας τα βέλη στην προβολή Look Around. Για να αλλάξετε τη θέση σας, απλά σύρετε το χάρτη για να τοποθετήσετε το εικονίδιο με τα κιάλια σε ένα νέο σημείο και, στη συνέχεια, συνεχίστε από εκεί.



Η λειτουργία Look Around για το Apple Maps στο διαδίκτυο λειτουργεί καλά, αν και δεν υποστηρίζονται όλες οι τοποθεσίες. Μπορείτε να διαπιστώσετε αν είναι διαθέσιμη κάνοντας ζουμ σε ένα συγκεκριμένο μέρος και βλέποντας αν το εικονίδιο με το κιάλι σκουραίνει. Αν το κάνει, είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε. Δοκιμάστε το σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, του Καναδά, της Ευρώπης, της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας και άλλων χωρών (για την Ελλάδα δεν το έχουμε δει μέχρι στιγμής).



Το Look Around είναι μια εξαιρετική λειτουργία, αλλά ένα αξιοσημείωτο πλεονέκτημα που έχει το Street View της Google έναντι αυτού είναι η λειτουργία ιστορικών εικόνων που σας επιτρέπει να πάτε πίσω στο χρόνο για να δείτε πώς έχει αλλάξει μια συγκεκριμένη τοποθεσία με την πάροδο των ετών. Η Google μπόρεσε να το ενσωματώσει αυτό σε πολλά μέρη επειδή επισκέπτεται σημεία πολλές φορές από τότε που άρχισε να συλλέγει δεδομένα του Street View το 2005. Η Apple άρχισε να συγκεντρώνει δεδομένα Look Around το 2015, οπότε θα μπορούσε να λανσάρει μια παρόμοια λειτουργία στο μέλλον, αν επιστρέφει σε τοποθεσίες πολλές φορές.



Αν και το Google Maps είναι εδώ και καιρό το εργαλείο χαρτών για πολλούς ανθρώπους, το Apple Maps έχει κάνει σημαντικές βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια και προσφέρει επίσης ορισμένα πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνιστή του, ιδίως σε τομείς όπως η προστασία της ιδιωτικότητας, καθώς συλλέγει λιγότερα προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες του.

