Apple Maps: Διαθέσιμη η υπηρεσία σε web έκδοση με στόχο να ανταγωνιστεί το Google Maps

Η Apple εγκαινίασε τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας Apple Maps στο Διαδίκτυο, η οποία είναι διαθέσιμη σε δημόσια beta έκδοση. Η υπηρεσία Apple Maps για το web λειτουργεί τόσο στο Safari όσο και σε άλλους web browsers, επιτρέποντας στους χρήστες να λαμβάνουν οδηγίες χωρίς να χρειάζεται να ανοίξουν την εφαρμογή Maps.

Το Apple Maps στο διαδίκτυο λειτουργεί όπως η εφαρμογή Apple Maps, ώστε οι χρήστες να μπορούν να λαμβάνουν οδηγίες οδήγησης και περπατήματος, να βρίσκουν μέρη για επίσκεψη, να βλέπουν αξιολογήσεις και ώρες λειτουργίας και να περιηγούνται σε επιμελημένους οδηγούς. Υπάρχουν επίσης λειτουργίες για την παραγγελία φαγητού απευθείας από την καρτέλα του Maps και την ανακάλυψη σημείων για φαγητό, ψώνια και εξερεύνηση σε πόλεις σε όλο τον κόσμο. Η Apple αναφέρει ότι πρόσθετες επιλογές όπως το Look Around θα παρουσιαστούν τους επόμενους μήνες.



Το Apple Maps στο διαδίκτυο θα χρησιμεύσει ως εναλλακτική λύση στο Google Maps, το οποίο αποτελεί εδώ και καιρό την πιο δημοφιλή επιλογή. Μπορείτε να δείτε το Apple Maps στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα Maps.Apple.com. Οι προγραμματιστές έχουν τη δυνατότητα να συνδέουν το Maps on the web στις εφαρμογές τους, ώστε οι χρήστες να μπορούν να λαμβάνουν οδηγίες οδήγησης και να βλέπουν πληροφορίες τοποθεσίας.



Προς το παρόν, το Apple Maps on the web είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά και λειτουργεί με το Safari και το Chrome σε Mac και iPad, καθώς και με το Chrome και το Edge σε υπολογιστές με Windows. Η Apple σχεδιάζει να προσθέσει υποστήριξη για επιπλέον γλώσσες, browsers και πλατφόρμες με την πάροδο του χρόνου.



