Νέα πρόταση - μαμούθ για την εξαγορά του Google Chrome

Η τεχνολογική αγορά παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις γύρω από τον Google Chrome, τον πιο δημοφιλή browser στον κόσμο. Πριν από λίγες ημέρες, η Perplexity προκάλεσε αίσθηση με την πρόταση εξαγοράς ύψους 34,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όμως, πριν ακόμη καταλαγιάσει ο θόρυβος, ένας νέος παίκτης μπήκε δυναμικά στο προσκήνιο, ανεβάζοντας το «τίμημα» ακόμα πιο ψηλά.

Η πλατφόρμα αναζήτησης Search.com, που δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγικής AI, κατέθεσε πρόταση εξαγοράς ύψους 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας έτσι την Perplexity. Το ενδιαφέρον είναι πως, σε αντίθεση με την τελευταία, η Search.com επιβεβαίωσε ότι πίσω από την πρότασή της βρίσκεται η οικονομική στήριξη της J.P. Morgan, γεγονός που της δίνει διαφορετική βαρύτητα.

Πέρα από το οικονομικό μέγεθος, η Search.com διαφοροποιείται και ως προς το όραμά της για τον Chrome. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή της, στόχος δεν είναι απλώς η συνέχιση της υπάρχουσας πορείας, αλλά μια «ριζοσπαστική αλλαγή» στη λειτουργία του browser. Στο σχέδιο περιλαμβάνονται επιστροφές μετρητών στους χρήστες, πρόγραμμα εσόδων για τους εκδότες και δραστικός περιορισμός της διαφήμισης που έχει κατακλύσει το διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια .

Η υπόσχεση για «cash back» θυμίζει, έστω και αόριστα, το μοντέλο ανταμοιβών του Brave, που προσφέρει κίνητρα στους χρήστες με τη μορφή token. Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί στην περίπτωση του Chrome και σε ποιο βαθμό θα μπορέσει να προσελκύσει μαζικά κοινό.

Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι και η πρόταση για συμμετοχή των εκδοτών στα έσοδα, σε μια εποχή όπου η ανάπτυξη εργαλείων όπως το AI Mode και το AI Overview μειώνει τις επισκέψεις σε ειδησεογραφικά sites, καθώς το περιεχόμενο εμφανίζεται κατευθείαν στην αναζήτηση. Για τους εκδότες αυτό θα μπορούσε να είναι μια πολυπόθητη σανίδα σωτηρίας. Όσο για το ζήτημα της διαφήμισης, η υπόσχεση για «λιγότερα banners» και «καθαρότερο web» είναι βέβαια δελεαστική για τους χρήστες, αλλά γεννά ερωτήματα: από πού θα προκύψουν τα έσοδα που θα επιτρέψουν επιστροφές χρημάτων και παράλληλα κέρδη;

Η σιωπή της Google σε αυτό το σκηνικό είναι εκκωφαντική. Μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί ούτε για την πρόταση της Perplexity ούτε για την προσφορά της Search.com. Ωστόσο, η συζήτηση φουντώνει εν μέσω της πίεσης που ασκεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το οποίο εξετάζει την πιθανότητα να επιβάλει στη Google αποεπένδυση του Chrome για λόγους ανταγωνισμού. Αν και κάποιοι αναλυτές θεωρούν πιθανό ένα τέτοιο σενάριο να τρέξει «μέχρι τα Χριστούγεννα», πιο ψύχραιμες φωνές εκτιμούν ότι η διαδικασία θα μπορούσε να κρατήσει μήνες ή και χρόνια.

Η Google, άλλωστε, έχει ισχυρά νομικά όπλα στη διάθεσή της. Σε περίπτωση που βρεθεί αντιμέτωπη με απόφαση που την αναγκάζει να αποχωριστεί τον Chrome, μπορεί να προσφύγει στο Εφετείο των ΗΠΑ και, αν χρειαστεί, μέχρι και στο Ανώτατο Δικαστήριο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, εκτός κι αν η ίδια αποφασίσει οικειοθελώς να πουλήσει τον browser, η υπόθεση δύσκολα θα κλείσει γρήγορα.

Η ουσία είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια αναμέτρηση δισεκατομμυρίων, με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να βλέπουν στον Chrome όχι απλώς έναν browser, αλλά την πύλη για να ελέγξουν το μέλλον της online αναζήτησης και διαφήμισης. Αν η Search.com επιμείνει στα σχέδιά της και καταφέρει να υλοποιήσει ένα μοντέλο που συνδυάζει κέρδος με οφέλη για χρήστες και εκδότες, τότε θα μιλάμε για ένα πραγματικό σημείο καμπής στο διαδίκτυο. Από την άλλη, αν η Google αποφασίσει να παλέψει μέχρι τέλους, η υπόθεση ίσως αποδειχθεί μια μακροχρόνια σκακιέρα όπου κανείς δεν ξέρει ποιος θα κάνει το τελικό «ματ».

