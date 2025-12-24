Το Gemini αναγνωρίζει αν ένα video έχει δημιουργηθεί από (δική της) AI

Σε μια κίνηση που στοχεύει να φέρει διαφάνεια στο θολό τοπίο του ψηφιακού περιεχομένου, η Google ανακοίνωσε μια σημαντική αναβάθμιση για το Gemini. Το δημοφιλές εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης αποκτά πλέον την ικανότητα να επαληθεύει αν ένα βίντεο έχει δημιουργηθεί ή υποστεί επεξεργασία από τα δικά της συστήματα AI. Η νέα αυτή λειτουργία έρχεται να απαντήσει σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ενημέρωσης: την αδυναμία διάκρισης μεταξύ πραγματικότητας και ψηφιακής κατασκευής.

Η ανακοίνωση της εταιρείας σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στη στρατηγική της για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, αξιοποιώντας την τεχνολογία SynthID της Google DeepMind. Μετά την ενσωμάτωση αντίστοιχων εργαλείων για εικόνες τον περασμένο Νοέμβριο, η επέκταση στο βίντεο θεωρείται κρίσιμη, καθώς τα οπτικοακουστικά deepfakes γίνονται ολοένα και πιο πειστικά, δυσκολεύοντας ακόμα και τους πιο έμπειρους χρήστες να εντοπίσουν την αλήθεια.

Πώς λειτουργεί η νέα δυνατότητα

Η διαδικασία επαλήθευσης έχει σχεδιαστεί για να είναι απλή και προσβάσιμη στον μέσο χρήστη. Μέσα από την εφαρμογή του Gemini, μπορεί κανείς να ανεβάσει ένα αρχείο βίντεο και να θέσει ευθέως το ερώτημα: «Δημιουργήθηκε αυτό με χρήση Google AI;».

Το σύστημα δεν περιορίζεται σε μια μονολεκτική απάντηση τύπου «ναι» ή «όχι». Αντίθετα, σαρώνει το περιεχόμενο αναζητώντας το ψηφιακό υδατογράφημα (watermark) του SynthID, το οποίο είναι ενσωματωμένο στα πίξελ της εικόνας ή στα κύματα του ήχου. Εφόσον εντοπιστεί, το Gemini παρέχει μια λεπτομερή αναφορά, υποδεικνύοντας συγκεκριμένα χρονικά σημεία (timestamps) όπου εμφανίζεται το ίχνος της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις μεικτού περιεχομένου, όπου ένα πραγματικό βίντεο μπορεί να έχει υποστεί επεξεργασία μόνο σε συγκεκριμένα τμήματά του ή να έχει αλλαχθεί μόνο ο ήχος του.

Η τεχνολογία πίσω από την επαλήθευση

Η «καρδιά» του συστήματος είναι το SynthID, μια τεχνολογία που αναπτύχθηκε από την Google DeepMind. Το SynthID ενσωματώνει ένα αόρατο στο ανθρώπινο μάτι και αυτί υδατογράφημα απευθείας στη δομή του αρχείου κατά τη στιγμή της δημιουργίας του.

Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η ανθεκτικότητά της. Ακόμα και αν το βίντεο συμπιεστεί, αλλάξει μορφή (format) ή υποστεί αλλοιώσεις στο χρώμα, το υδατογράφημα παραμένει ανιχνεύσιμο από τους αλγορίθμους της Google. Ωστόσο, για τον θεατή, η ποιότητα της εικόνας και του ήχου παραμένει αναλλοίωτη, χωρίς ορατά σημάδια ή λογότυπα που θα μπορούσαν να αποσπάσουν την προσοχή.

Οι σημαντικοί περιορισμοί

Παρόλο που η κίνηση αυτή είναι θετική, δεν αποτελεί πανάκεια για το πρόβλημα των deepfakes. Υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί που οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν. Πρώτον και κυριότερο, το εργαλείο μπορεί να ανιχνεύσει μόνο βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με τα εργαλεία της ίδιας της Google, όπως το μοντέλο Veo. Αν ένα βίντεο έχει παραχθεί από ανταγωνιστικά μοντέλα, όπως το Sora της OpenAI ή εργαλεία της Runway και της Pika, το Gemini δεν θα είναι σε θέση να το επισημάνει ως προϊόν AI, ακόμα και αν είναι εξόφθαλμα ψεύτικο.

Επιπλέον, υπάρχουν τεχνικοί περιορισμοί στη χρήση του εργαλείου. Προς το παρόν, τα αρχεία που μεταφορτώνονται δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 100 MB σε μέγεθος και τα 90 δευτερόλεπτα σε διάρκεια. Αυτό σημαίνει ότι για μεγαλύτερα βίντεο ή ταινίες μικρού μήκους, η επαλήθευση θα πρέπει να γίνεται τμηματικά ή δεν θα είναι δυνατή καθόλου.

Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας είναι παγκόσμια και καλύπτει όλες τις γλώσσες που υποστηρίζει το Gemini, δίνοντας σε εκατομμύρια χρήστες ένα πρώτο, αλλά σημαντικό, όπλο στη μάχη για την αλήθεια στην οθόνη τους.