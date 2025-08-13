Πρόταση - μαμούθ της Perplexity για την εξαγορά του Chrome browser!

Η Google βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην ιστορία της, μετά την πρόσφατη αντιμονοπωλιακή της ήττα στις ΗΠΑ. Ένα από τα πιθανά μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση είναι η υποχρεωτική πώληση του Chrome, του δημοφιλέστερου browser στον κόσμο. Στο προσκήνιο εμφανίζεται τώρα η Perplexity, η οποία δηλώνει έτοιμη να αποκτήσει τον browser καταθέτοντας πρόταση ύψους 34,5 δισ. δολαρίων. Το ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι η εταιρεία δεν διαθέτει τα απαιτούμενα κεφάλαια.

Η Perplexity έχει καταφέρει να αναρριχηθεί στην τεχνολογική επικαιρότητα χάρη στο κύμα ενθουσιασμού γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Με την AI μηχανή αναζήτησής της να βρίσκεται σε smartphones και στον δικό της Comet browser, η εταιρεία έχει προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις, φτάνοντας περίπου το 1 δισ. δολάρια συνολικά. Οι επενδυτές την αποτιμούν γύρω στα 14 δισ. δολάρια, ποσό που απέχει πολύ από την τιμή-στόχο για την αγορά του Chrome. Η λύση, σύμφωνα με το Reuters, είναι η εξασφάλιση επιπλέον χρηματοδότησης από venture funds, χωρίς η εταιρεία να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τους επενδυτές που βρίσκονται πίσω από την πρόταση.

Η υπόθεση του Chrome βρέθηκε στο επίκεντρο της ακροαματικής διαδικασίας για τα μέτρα που θα επιβληθούν στην Google. Κατά τη διάρκεια της δίκης, αρκετοί ανταγωνιστές της κατέθεσαν ότι θα ήθελαν να αποκτήσουν τον browser. Ακόμη και στέλεχος της OpenAI πρότεινε ένα μοντέλο όπου το Chrome θα μετατρεπόταν σε εμπειρία πλήρως προσανατολισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτές οι τοποθετήσεις αποδυνάμωσαν τον ισχυρισμό της Google ότι κανείς δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί επαρκώς το πρόγραμμα μετά την πώλησή του.

Η Google, από την πλευρά της, αντιδρά έντονα σε μια πιθανή υποχρεωτική πώληση, χαρακτηρίζοντας το μέτρο «ριζοσπαστική παρεμβατική ατζέντα». Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι το Chrome δεν είναι απλώς ένας browser, αλλά βασίζεται στο Chromium, το ανοικτού κώδικα project που τροφοδοτεί και άλλους δημοφιλείς browsers, όπως το Edge της Microsoft. Η πρόταση της Perplexity περιλαμβάνει 3 δισ. δολάρια για τη λειτουργία του Chromium για τα επόμενα δύο χρόνια, με δέσμευση να παραμείνει το project πλήρως open source και χωρίς αλλαγές στην προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης.

Το ενδιαφέρον της Perplexity είναι «ανεπιθύμητο» με την έννοια ότι δεν προήλθε από κάποια πρόσκληση της Google. Ομοσπονδιακός δικαστής, ο Amit Mehta, αναμένεται να αποφανθεί για τα μέτρα που θα εφαρμοστούν, πιθανόν εντός του μήνα. Ωστόσο, ακόμα και αν η απόφαση επιβάλει πώληση, η διαδικασία μπορεί να παραταθεί για μήνες ή και χρόνια λόγω πιθανών νομικών προσφυγών.

Στο μεταξύ, υπάρχει και το ζήτημα της τιμής. Ο CEO της DuckDuckGo, κατά τη διάρκεια της δίκης, είχε εκτιμήσει ότι η αξία του Chrome μπορεί να φτάσει τα 50 δισ. δολάρια, ενώ άλλοι υπολογισμοί μιλούν για εκατοντάδες δισ. δολάρια. Η τεράστια σημασία των δεδομένων που συλλέγει το Chrome καθιστά την κατοχή του κρίσιμη για την ανάπτυξη μελλοντικών τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Για την Google, οποιαδήποτε τιμή πώλησης πιθανότατα θα είναι μικρότερη από την πραγματική αξία που της αποφέρει το προϊόν.

Ακόμη κι αν οι νομικές ενστάσεις της Google αποτύχουν, μένει να φανεί αν η κυβέρνηση θα δεχθεί την Perplexity ή οποιονδήποτε άλλον αγοραστή. Πολλοί χρήστες μπορεί να μην δουν θετικά την ιδέα ότι ένας browser τόσο διαδεδομένος θα περάσει στα χέρια μιας startup εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης ή μιας ομάδας επενδυτικών κεφαλαίων.

