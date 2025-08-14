Η Κίνα επιταχύνει την ανάπτυξη του δικού της δορυφορικού διαδικτύου

Η Κίνα έκανε ακόμη ένα βήμα προς την υλοποίηση της δικής της δορυφορικής «μεγα-συστοιχίας» για παροχή ευρυζωνικού διαδικτύου, πραγματοποιώντας την όγδοη εκτόξευση δορυφόρων του προγράμματος Guowang. Η εκτόξευση έγινε την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025 από το διαστημικό κέντρο Wenchang, στο νησί Hainan, με πύραυλο Long March 5B. Σύμφωνα με την China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), η αποστολή προς χαμηλή γήινη τροχιά (LEO) στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Το Guowang, που στα κινεζικά σημαίνει «εθνικό δίκτυο», είναι ένα φιλόδοξο έργο που διαχειρίζεται η κρατική εταιρεία China Satnet, η οποία ιδρύθηκε το 2021. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός αστερισμού περίπου 13.000 δορυφόρων, οι οποίοι θα παρέχουν κάλυψη διαδικτύου σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρότι το τελικό μέγεθος της συστοιχίας είναι ακόμη μακρινός στόχος, η Κίνα δείχνει αποφασισμένη να επιταχύνει την πρόοδο του προγράμματος.

Η εκτόξευση της Τετάρτης ήταν η όγδοη συνολικά για το Guowang, με κάθε αποστολή να μεταφέρει μόλις 8 έως 10 δορυφόρους. Ο περιορισμένος αυτός αριθμός οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι δορυφόροι του συστήματος είναι αρκετά μεγάλοι σε μέγεθος και βάρος. Για λόγους σύγκρισης, η SpaceX εκτοξεύει 24 έως 28 δορυφόρους σε κάθε αποστολή για την ανάπτυξη της δικής της συστοιχίας Starlink, η οποία αριθμεί σήμερα σχεδόν 8.100 ενεργούς δορυφόρους σε τροχιά.

Παρά την πιο αργή εκκίνηση, η Κίνα φαίνεται να επιταχύνει σημαντικά τον ρυθμό. Η εκτόξευση της 13ης Αυγούστου ήταν η τέταρτη που πραγματοποιήθηκε μέσα σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες, δείχνοντας την πρόθεση του Πεκίνου να καλύψει γρήγορα το χαμένο έδαφος.

Το Guowang, ωστόσο, δεν είναι το μοναδικό κινεζικό σχέδιο για δορυφορικό διαδίκτυο. Ένα ακόμη φιλόδοξο πρόγραμμα, με την ονομασία Qianfan — που σημαίνει «Χίλια Πανιά» — ξεκίνησε να υλοποιείται πέρυσι και έχει εξίσου μεγάλες προδιαγραφές με το Guowang. Και τα δύο έργα εντάσσονται στη στρατηγική της Κίνας να εξασφαλίσει δική της παρουσία και τεχνολογική αυτονομία στον τομέα των δορυφορικών επικοινωνιών, περιορίζοντας την εξάρτησή της από ξένα συστήματα.

Η «κούρσα» για την κυριαρχία στο δορυφορικό ίντερνετ δεν περιορίζεται στην αντιπαράθεση Κίνας – SpaceX. Στις 11 Αυγούστου, η SpaceX πραγματοποίησε άλλη μια εκτόξευση, αυτή τη φορά για το Project Kuiper της Amazon. Το πρόγραμμα του τεχνολογικού κολοσσού προβλέπει την ανάπτυξη περίπου 3.200 δορυφόρων σε χαμηλή γήινη τροχιά και στοχεύει να αποτελέσει έναν ακόμη ισχυρό παίκτη στην αγορά παγκόσμιου δορυφορικού διαδικτύου.

Η έντονη δραστηριότητα στον τομέα δείχνει ότι η επόμενη δεκαετία θα είναι καθοριστική για το ποιοι θα κυριαρχήσουν στις διαστημικές τηλεπικοινωνίες. Είτε πρόκειται για το Starlink της SpaceX, το Guowang και το Qianfan της Κίνας, είτε για το Project Kuiper της Amazon, η τάση είναι σαφής: η χαμηλή γήινη τροχιά γεμίζει με χιλιάδες δορυφόρους, οι οποίοι υπόσχονται γρηγορότερη, ευρύτερη και πιο αξιόπιστη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, η ανάπτυξη τέτοιων «μεγα-συστοιχιών» εγείρει και προκλήσεις. Ζητήματα όπως η διαχείριση της κυκλοφορίας στην τροχιά, η αποφυγή συγκρούσεων και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του διαστημικού περιβάλλοντος γίνονται ολοένα και πιο πιεστικά. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η αυξημένη παρουσία δορυφόρων ενδέχεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερο κίνδυνο δημιουργίας διαστημικών σκουπιδιών, τα οποία θα μπορούσαν να απειλήσουν τόσο μελλοντικές αποστολές όσο και υπάρχοντες δορυφόρους.

Για την Κίνα, πάντως, η εκτόξευση της όγδοης παρτίδας δορυφόρων αποτελεί μια ακόμη ένδειξη ότι το Guowang προχωρά σταθερά. Αν ο ρυθμός αυτός συνεχιστεί, η χώρα θα μπορούσε μέσα στα επόμενα χρόνια να βρεθεί σε ισχυρή θέση απέναντι στους σημερινούς ηγέτες του κλάδου.

