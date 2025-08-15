Το Google Maps δανείζεται την… παιχνιδιάρικη πλευρά του Waze

Η Google φαίνεται να εμπνέεται από το Waze και να προσθέτει στο Google Maps μια δόση διασκέδασης, εισάγοντας μια λειτουργία που μέχρι τώρα αποτελούσε σήμα κατατεθέν της δημοφιλούς εφαρμογής πλοήγησης.

Μέχρι πρόσφατα, το Google Maps είχε δώσει στους χρήστες τη δυνατότητα να αλλάζουν το εικονίδιο του οχήματός τους μέσα στην εφαρμογή, ωστόσο οι επιλογές περιορίζονταν σε μερικές βασικές μορφές και χρώματα. Το Waze, αντίθετα, προσφέρει μια πολύ μεγαλύτερη γκάμα εικονιδίων, η οποία ανανεώνεται συχνά μέσω συνεργασιών με γνωστά brands και ταινίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόσφατη συνεργασία του με το «The Bad Guys», που προσέθεσε νέα εικονίδια μόλις τον περασμένο μήνα.

Από σήμερα, το Google Maps φέρνει για πρώτη φορά τη δική του συνεργασία με καλλιτέχνη, επιτρέποντας στους χρήστες αρχικά στις ΗΠΑ να αντικαταστήσουν το κλασικό εικονίδιο του οχήματος —ή το απλό βελάκι, αν δεν το έχουν αλλάξει ήδη— με το κλασικό Mustang του Αμερικανού τραγουδιστή και τραγουδοποιού Benson Boone.

Ακόμη κι αν κάποιος δεν είναι φανατικός της μουσικής του Boone, η επιλογή ενός muscle car ως εικονιδίου μπορεί να κάνει την καθημερινή διαδρομή λίγο πιο απολαυστική.

Η διαδικασία είναι απλή: ο χρήστης ξεκινά ένα ταξίδι στην εφαρμογή —ακόμη και αν πρόκειται για μια τυχαία διαδρομή— ώστε να εμφανιστεί το υπάρχον εικονίδιο του οχήματος. Ένα πάτημα σε αυτό αποκαλύπτει τη λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές, στην κορυφή της οποίας βρίσκεται πλέον το Mustang του Boone.

Όσοι είναι πραγματικά θαυμαστές του καλλιτέχνη, μπορούν να ανακαλύψουν και μια ακόμη ειδική προσθήκη: το Google Maps φιλοξενεί μια επιμελημένη λίστα με τα αγαπημένα «περιπετειώδη μέρη» του Boone σε πόλεις της περιοδείας του στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Όπως αναφέρει η Google, η λίστα περιλαμβάνει το αγαπημένο του fast food εστιατόριο από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, καθώς και πάρκα, πανηγύρια, λίμνες και άλλους προορισμούς.

Η συνεργασία δεν περιορίζεται μόνο στα εικονίδια οχημάτων. Στην έκδοση υπολογιστή του Google Maps, η φιγούρα του Pegman για το Street View —το κλασικό μικρό ανθρωπάκι— εμφανίζεται με ενδυμασία εμπνευσμένη από τον Boone, όταν ο χρήστης εξετάζει χώρους που σχετίζονται με την περιοδεία του. Για παράδειγμα, μια αναζήτηση του Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη αποκαλύπτει τον Pegman στη νέα του εμφάνιση.

