Google Chrome: Δοκιμάζεται νέος τρόπος αναζήτησης με βοήθεια από την... AI

Η Google φαίνεται έτοιμη να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που ξεκινάμε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο. Η τελευταία πειραματική έκδοση του Chrome, γνωστή ως Chrome Canary, περιλαμβάνει δύο νέα κουμπιά κάτω από τη γραμμή αναζήτησης για απευθείας υποβοήθηση από τα AI εργαλεία Nano Banana και Deep Search. Αυτές οι επιλογές δίνουν μια πρώτη γεύση από το πώς η Google οραματίζεται έναν πιο «έξυπνο» και δημιουργικό browser, βασισμένο σε τεχνητή νοημοσύνη.

Σήμερα, η μπάρα αναζήτησης του Chrome είναι απλώς το σημείο από όπου ξεκινάς μια αναζήτηση ή πληκτρολογείς μια διεύθυνση URL. Όμως με το πείραμα του Canary, η Google φαίνεται να τη μετατρέπει σε ένα είδος κέντρου εντολών για AI λειτουργίες.

Το πρώτο νέο κουμπί, Nano Banana, προσθέτει αυτόματα τη φράση “Create an image of…” στη γραμμή αναζήτησης, ενεργοποιώντας έναν μηχανισμό δημιουργίας εικόνων μέσω AI. Με ένα κλικ, ο χρήστης ουσιαστικά ξεκινά μια διαδικασία παραγωγής εικόνας απευθείας από τον browser, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθεί το Google Images ή κάποια εξωτερική ιστοσελίδα.

Το δεύτερο κουμπί, Deep Search, λειτουργεί διαφορετικά. Εισάγει τη φράση “Help me research…”, υποδεικνύοντας ότι πρόκειται για μια λειτουργία που αξιοποιεί το Gemini – το μεγάλο γλωσσικό μοντέλο της Google – για πιο σύνθετες, ερευνητικού τύπου αναζητήσεις. Η ιδέα είναι ότι το Chrome δεν θα περιορίζεται πλέον στην εμφάνιση αποτελεσμάτων, αλλά θα προσφέρει έτοιμες, δομημένες απαντήσεις, όπως ήδη κάνει το AI Overviews στη μηχανή αναζήτησης της Google.

Οι δύο αυτές λειτουργίες ενσωματώνονται κάτω από τη γραμμή «Ask Google», δίπλα στο ήδη υπάρχον κουμπί AI Mode που εμφανίστηκε νωρίτερα μέσα στο 2025. Αν και προς το παρόν πρόκειται για πειραματικά χαρακτηριστικά που απαιτούν την ενεργοποίηση ειδικών Chrome flags (όπως τα #ntp-next-features ή #ntp-composebox), είναι ξεκάθαρο ότι η Google προετοιμάζει το έδαφος για μια νέα εποχή στο Chrome.

Προς το παρόν, η εμπειρία χρήσης τους δεν είναι ιδιαίτερα σταθερή. Πολλοί χρήστες αναφέρουν ότι το πάτημα των νέων κουμπιών είτε δεν προκαλεί καμία ενέργεια είτε οδηγεί σε κρασάρισμα του browser. Αυτό, βέβαια, είναι αναμενόμενο για την έκδοση Canary, που ανανεώνεται καθημερινά και αποτελεί πεδίο δοκιμών για πειραματικές λειτουργίες.

Παρότι οι λειτουργίες Nano Banana και Deep Search είναι ακόμη στα πρώτα τους βήματα, δείχνουν ξεκάθαρα προς τα πού κινείται η Google: ο Chrome του μέλλοντος δεν θα είναι απλώς ένας web browser, αλλά ένα εργαλείο δημιουργίας και έρευνας, άμεσα συνδεδεμένο με τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

Η Google φαίνεται αποφασισμένη να απαντήσει στον ανταγωνισμό που αναδύεται από νέα “AI-first” browsers, όπως οι Comet, Dia και ο πρόσφατα λανσαρισμένος Atlas της OpenAI. Αυτοί οι browsers πειραματίζονται ήδη με ενσωματωμένους AI βοηθούς που συντάσσουν emails, συνοψίζουν ιστοσελίδες ή δημιουργούν περιεχόμενο σε πραγματικό χρόνο. Με το Nano Banana και το Deep Search, η Google δείχνει πως θέλει να τοποθετήσει το Chrome στην ίδια – αν όχι σε καλύτερη – κατηγορία.

Για όσους θέλουν να δοκιμάσουν τα νέα εργαλεία, η διαδικασία απαιτεί μερικά επιπλέον βήματα. Ο χρήστης πρέπει να μεταβεί στη σελίδα ρυθμίσεων chrome://flags, να ενεργοποιήσει συγκεκριμένες επιλογές (όπως το #ntp-next-features ή το #ntp-realbox-next) και να επανεκκινήσει τον browser. Μετά την επανεκκίνηση, τα νέα κουμπιά εμφανίζονται στη σελίδα νέας καρτέλας, συνήθως σε dark mode.

Ωστόσο, η Google δεν έχει ανακοινώσει ακόμα κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ευρύτερη διάθεση των λειτουργιών αυτών. Αν κρίνουμε από το πόσο εμφανή είναι τα νέα στοιχεία στην επιφάνεια του Canary, φαίνεται πιθανό ότι δοκιμάζονται εντατικά για ένα μελλοντικό, πιο σταθερό rollout στις επίσημες εκδόσεις του Chrome.

