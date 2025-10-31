Ο Pac-Man «ντύνεται» για το Halloween στο νέο Google Doodle

Η Google γιορτάζει φέτος το Halloween με έναν τρόπο που θα κάνει κάθε gamer να χαμογελάσει: φέρνει πίσω τον Pac-Man, αυτή τη φορά όμως όχι στα γνώριμα neon λαβυρινθώδη μονοπάτια του, αλλά σε ένα στοιχειωμένο, γιορτινό σύμπαν γεμάτο φαντάσματα και... γλυκά. Το νέο διαδραστικό Doodle, αφιερωμένο στα 45 χρόνια του Pac-Man, είναι ήδη διαθέσιμο στην αρχική σελίδα της Google και δίνει την ευκαιρία στους χρήστες να ξαναζήσουν ένα κομμάτι από τη χρυσή εποχή των arcades – απευθείας από τον browser τους.

Αντί για τα συνηθισμένα πολύχρωμα μονοπάτια, ο θρυλικός ήρωας με τη χαρακτηριστική «δαγκωμένη» εμφάνιση περιπλανιέται αυτή τη φορά σε οκτώ επίπεδα με θεματική Halloween. Κάθε επίπεδο είναι εμπνευσμένο από τις προσωπικότητες των κλασικών φαντασμάτων — Blinky, Pinky, Inky και Clyde — που, όπως πάντα, κυνηγούν ασταμάτητα τον Pac-Man μέσα σε στοιχειωμένα σπίτια γεμάτα τρομακτικές εκπλήξεις.

Η επιλογή δεν είναι τυχαία. Το 2025 σηματοδοτεί τα 45 χρόνια από τότε που ο Pac-Man έκανε την πρώτη του εμφάνιση στα ιαπωνικά arcades το 1980, αλλάζοντας για πάντα το τοπίο του gaming. Δημιουργημένος από τον Toru Iwatani και εμπνευσμένος – σύμφωνα με τον ίδιο – από μια πίτσα που έλειπε ένα κομμάτι, ο Pac-Man ήρθε ως μια ανάσα φρεσκάδας σε μια εποχή όπου τα παιχνίδια δράσης με διαστημόπλοια κυριαρχούσαν. Το gameplay του, απλό αλλά ακαταμάχητα εθιστικό, βασιζόταν σε έναν μοναδικό συνδυασμό ρυθμού, στρατηγικής και χαρακτήρα: φάε τελείες, απόφυγε φαντάσματα, καθάρισε τον λαβύρινθο.

Ο Pac-Man ξεπέρασε τα σύνορα και τις γενιές, εξελίχθηκε σε πολιτισμικό σύμβολο και καθόρισε τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι χαρακτήρες στα παιχνίδια. Τα φαντάσματα του δεν ήταν απλοί αντίπαλοι· είχαν προσωπικότητες, μοτίβα συμπεριφοράς και – για πρώτη φορά στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών – ξεχώριζαν όχι μόνο από το χρώμα, αλλά και από τον τρόπο που κινούνταν και αντιδρούσαν. Αυτό το στοιχείο «ζωντάνευε» τον κόσμο του παιχνιδιού και έκανε τον Pac-Man κάτι περισσότερο από ένα απλό παιχνίδι δεξιοτεχνίας: ήταν μια εμπειρία χαρακτήρων.

Η Google, που έχει εδώ και χρόνια καθιερώσει τα διαδραστικά Doodles ως μικρές ψηφιακές γιορτές πολιτισμού και δημιουργικότητας, έχει δοκιμάσει ξανά τις δυνάμεις της στο gaming. Πέρυσι, για παράδειγμα, είχε πρωταγωνιστήσει η Momo the cat σε ένα διαστημικό Halloween παιχνίδι, όπου ο παίκτης αντιμετώπιζε φαντάσματα και ένα στοιχειωμένο ήλιο. Ακόμη νωρίτερα, το Doodle «Cricket» του 2017 είχε βάλει τους χρήστες να παίξουν κρίκετ ως... έντομα, ενώ το «Coding for Carrots» δίδαξε σε παιδιά βασικές αρχές προγραμματισμού μέσα από έναν χαριτωμένο λαγό που έπρεπε να φτάσει στα καρότα του.

Το παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο για περιορισμένο διάστημα, μόλις 48 ώρες, καθιστώντας το περισσότερο σαν ένα ψηφιακό event παρά ένα σταθερά διαθέσιμο παιχνίδι.