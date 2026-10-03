Σύνοψη

Η Apple ανακοίνωσε αυστηρότερους ελέγχους στη ρύθμιση "Full Disk Access" του λειτουργικού της συστήματος, με κεντρικό στόχο την προστασία των χρηστών από τα αυτόνομα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Εφαρμογές και AI πράκτορες, όπως το Muse της Meta και το Dots της OpenAI, δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να διαβάζουν ελεύθερα τα προσωπικά αρχεία και το ιστορικό περιήγησης χωρίς ρητή συγκατάθεση.

Η αλλαγή ενσωματώνεται στο macOS 27 Golden Gate, αποτρέποντας την αθόρυβη συλλογή ευαίσθητων δεδομένων στο παρασκήνιο.

Η Apple προχωρά σε ριζικές αλλαγές στον πυρήνα της ασφάλειας του macOS, βάζοντας ένα οριστικό φρένο στην ελευθερία που απολαμβάνουν οι σύγχρονοι AI agents στο εσωτερικό των υπολογιστών Mac. Μέσα από το επίσημο portal των προγραμματιστών, η εταιρεία επιβεβαίωσε την εισαγωγή νέων, αυστηρότερων μηχανισμών ελέγχου για τη ρύθμιση «Full Disk Access», κλείνοντας ένα κρίσιμο παράθυρο ευπάθειας που θα μπορούσε να εκθέσει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Η Apple περιορίζει την ελεύθερη πρόσβαση των AI agents, όπως τα Meta Muse και OpenAI Dots, στα αρχεία του macOS 27 Golden Gate. Μέσω νέων αυστηρών ελέγχων στο Full Disk Access, οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης θα απαιτούν πλέον ρητή και συνειδητή συγκατάθεση του χρήστη για να διαβάσουν προσωπικά δεδομένα, μηνύματα και ιστορικό περιήγησης, αποτρέποντας την ανεξέλεγκτη συλλογή πληροφοριών στο παρασκήνιο.

Κύρια χαρακτηριστικά

Τροποποίηση API: Το Full Disk Access παύει να λειτουργεί ως ένας απλός διακόπτης και απαιτεί πλέον διαδοχικά βήματα επιβεβαίωσης από τον χρήστη, ειδικά για εφαρμογές που ανήκουν στην κατηγορία της τεχνητής νοημοσύνης.

Το Full Disk Access παύει να λειτουργεί ως ένας απλός διακόπτης και απαιτεί πλέον διαδοχικά βήματα επιβεβαίωσης από τον χρήστη, ειδικά για εφαρμογές που ανήκουν στην κατηγορία της τεχνητής νοημοσύνης. Προστασία επικοινωνιών: Τα δεδομένα από εφαρμογές αλληλογραφίας, τα μηνύματα και το ιστορικό περιήγησης αποκλείονται από την προεπιλεγμένη σάρωση αρχείων του συστήματος.

Τα δεδομένα από εφαρμογές αλληλογραφίας, τα μηνύματα και το ιστορικό περιήγησης αποκλείονται από την προεπιλεγμένη σάρωση αρχείων του συστήματος. Στόχευση αυτόνομων συστημάτων: Η αλλαγή αφορά άμεσα always-on agents που επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το περιεχόμενο του δίσκου για να παρέχουν προσωποποιημένες απαντήσεις.

Η αλλαγή αφορά άμεσα always-on agents που επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το περιεχόμενο του δίσκου για να παρέχουν προσωποποιημένες απαντήσεις. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής: Τα νέα μέτρα αναμένεται να τεθούν σε πλήρη ισχύ με την ευρύτερη διάθεση του macOS 27 Golden Gate τον Οκτώβριο του 2026.

Η εξέλιξη των AI Agents και το κενό ασφαλείας

Τους τελευταίους μήνες παρατηρούμε μια ραγδαία μετάβαση από τα απλά chatbots σε πολύ πιο εξελιγμένους και αυτόνομους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης. Πλατφόρμες όπως το Muse της Meta ή τα Dots της OpenAI σχεδιάστηκαν προκειμένου να λειτουργούν διαρκώς στο παρασκήνιο, να αναλύουν τις καθημερινές συνήθειες του χρήστη και να εκτελούν πολύπλοκες εργασίες χωρίς την ανάγκη για άμεση καθοδήγηση. Προκειμένου να επιτύχουν τον υψηλότερο δυνατό βαθμό αποδοτικότητας, αυτά τα προγράμματα απαιτούν συνεχή και βαθιά πρόσβαση στο σύστημα αρχείων, προσπαθώντας να κατανοήσουν το συγκείμενο μέσα από έγγραφα, φωτογραφίες και ιδιωτικές ανταλλαγές μηνυμάτων.

Η αρχιτεκτονική του macOS διέθετε παραδοσιακά τη ρύθμιση του Full Disk Access, η οποία δημιουργήθηκε πρωτίστως για να διευκολύνει την απρόσκοπτη λειτουργία εξειδικευμένων εργαλείων δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, όπως το Time Machine ή το Carbon Copy Cloner. Οι δημιουργοί των αυτόνομων AI agents άρχισαν να εκμεταλλεύονται αυτό ακριβώς το δικαίωμα για να προσπεράσουν τις πολλαπλές δικλείδες ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος, αποκτώντας μια πανοραμική εικόνα του σκληρού δίσκου. Η Apple διέγνωσε έγκαιρα το ρίσκο, συνειδητοποιώντας πως η παραχώρηση μιας τέτοιας υπερεξουσίας σε εφαρμογές που συνδέονται διαρκώς με απομακρυσμένους διακομιστές συνιστά τεράστιο κίνδυνο για την ιδιωτικότητα, καθώς εκθέτει ευαίσθητες πληροφορίες χωρίς ο χρήστης να έχει πλήρη επίγνωση των συνεπειών.

Τεχνική ανάλυση του Full Disk Access και ο ρόλος του sandboxing

Το λειτουργικό σύστημα των Mac βασίζεται στην αρχή του sandboxing, όπου κάθε εφαρμογή εκτελείται στον δικό της απομονωμένο χώρο και χρειάζεται ρητή άδεια για να αλληλεπιδράσει με αρχεία εκτός του αυστηρά οριοθετημένου περιβάλλοντος της. Όταν ένας χρήστης εγκρίνει το Full Disk Access για ένα πρόγραμμα, ουσιαστικά καταρρίπτει όλα τα ενσωματωμένα τείχη προστασίας, επιτρέποντας την ανάγνωση των βιβλιοθηκών συστήματος, των κρυπτογραφημένων βάσεων δεδομένων και του αναλυτικού ιστορικού του Safari. Στην περίπτωση των backup apps, αυτή η απόλυτη ελευθερία είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός λειτουργικού κλώνου του δίσκου.

Όταν ένας AI agent αποκτά την ίδια ελευθερία κινήσεων, ο όγκος των πληροφοριών που μπορεί να αναλύσει αυξάνεται εκθετικά και ανεξέλεγκτα. Μια τέτοια συνθήκη δεν εκθέτει μόνο τον άμεσα ενδιαφερόμενο, αλλά παραβιάζει άμεσα την ιδιωτικότητα τρίτων προσώπων, καθώς οι AI πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης αποκτούν τη δυνατότητα να διαβάζουν προσωπικά emails και συνομιλίες που περιέχουν δεδομένα ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν συναινέσει σε καμία τέτοια επεξεργασία. Οι νέοι έλεγχοι που προαναγγέλλει η κατασκευάστρια εταιρεία επιβάλλουν μια πολύ πιο περίπλοκη διαδικασία επαλήθευσης, αναγκάζοντας τους προγραμματιστές να δικαιολογήσουν επαρκώς τον λόγο για τον οποίο ζητούν την πρόσβαση.