Apple Services: Ιστορικό ρεκόρ επιδόσεων το 2025 – Οι αριθμοί που «ζαλίζουν»

Η Apple επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την κυριαρχία της στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών, ανακοινώνοντας πως το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για το οικοσύστημά της. Μέσα από μια αναλυτική ενημέρωση που δημοσιεύθηκε σήμερα, η εταιρεία αποκάλυψε εντυπωσιακά στοιχεία που μαρτυρούν τη συνεχή ανάπτυξη σε όλους τους τομείς, από το App Store και το Apple Music, μέχρι το Apple TV+ και το Apple Pay.

Ο Eddy Cue, ο επικεφαλής του τμήματος Υπηρεσιών της Apple, χαρακτήρισε το έτος που πέρασε ως «banner year», τονίζοντας πως η εταιρεία κατάφερε όχι μόνο να εισάγει καινοτόμες λειτουργίες αλλά και να καταρρίψει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. «Οι αριθμοί αντικατοπτρίζουν τον απίστευτο ενθουσιασμό των πελατών μας», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία που έχει πλέον η ψηφιακή διασκέδαση και η ασφάλεια στις συναλλαγές για εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Η «ατμομηχανή» του App Store και η παγκόσμια απήχηση

Στην καρδιά της επιτυχίας παραμένει το App Store, το οποίο συνεχίζει να αποτελεί τον βασικό πυλώνα εσόδων και αλληλεπίδρασης. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η πλατφόρμα κατέγραψε κατά μέσο όρο πάνω από 850 εκατομμύρια εβδομαδιαίους χρήστες σε 175 χώρες και περιοχές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου σημειώθηκε νέο ετήσιο ρεκόρ επισκεψιμότητας.

Η εορταστική περίοδος μεταξύ της Παραμονής των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς αποδείχθηκε η πιο πολυσύχναστη στην ιστορία του καταστήματος εφαρμογών, με τους χρήστες να σπεύδουν να κατεβάσουν νέες εφαρμογές και παιχνίδια για τις συσκευές που πιθανώς έλαβαν ως δώρα. Αυτή η κινητικότητα επιβεβαιώνει πως το App Store δεν είναι απλώς ένα ψηφιακό κατάστημα, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται παράλληλα με τις συνήθειες των καταναλωτών.

Άλμα στο Apple TV και ψυχαγωγία υψηλών προδιαγραφών

Στον τομέα του streaming, το Apple TV φαίνεται πως κερδίζει το στοίχημα της ποιότητας και της προσέλευσης κοινού. Τον περασμένο Δεκέμβριο, η υπηρεσία κατέγραψε ρεκόρ μηνιαίας αλληλεπίδρασης, με τις συνολικές ώρες θέασης να αυξάνονται κατά 36% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η άνοδος αυτή δεν ήταν τυχαία. Οφείλεται σε μεγάλες επιτυχίες που καθήλωσαν το κοινό, όπως η ταινία «F1: The Movie» και η σειρά «Pluribus». Οι παραγωγές αυτές αποδεικνύουν πως η στρατηγική της Apple να επενδύει σε πρωτότυπο περιεχόμενο με μεγάλα ονόματα και υψηλά budget αποδίδει καρπούς, προσελκύοντας συνδρομητές που αναζητούν κάτι περισσότερο από απλή ποσότητα περιεχομένου.

Παράλληλα, το Apple Music είχε την καλύτερη χρονιά στην ιστορία του, σπάζοντας ρεκόρ τόσο σε ακροαματικότητα όσο και σε νέους συνδρομητές. Το Shazam, το εργαλείο αναγνώρισης μουσικής που έχει ενσωματωθεί πλήρως στο οικοσύστημα της εταιρείας, ξεπέρασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου αναγνωρίσεων ανά μήνα, πιστοποιώντας τη χρησιμότητά του στην καθημερινότητα των μουσικόφιλων.

Ασφάλεια συναλλαγών και καθημερινές ευκολίες

Σημαντική ήταν η πρόοδος και στον τομέα των οικονομικών υπηρεσιών. Το Apple Pay, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο σε 89 αγορές, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση της απάτης, αποτρέποντας συναλλαγές ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων παγκοσμίως. Η δυνατότητα «Tap to Pay» στο iPhone επεκτάθηκε σε 50 αγορές, διευκολύνοντας εμπόρους και καταναλωτές να πραγματοποιούν συναλλαγές χωρίς την ανάγκη τερματικών POS τρίτων κατασκευαστών.

Στον τομέα της πλοήγησης, το Apple Maps εμπλούτισε την εμπειρία «Detailed City Experience». Τρισδιάστατα ορόσημα προστέθηκαν σε νέες τοποθεσίες όπως η Νέα Ορλεάνη, η Σιγκαπούρη και το Μονακό, προσφέροντας στους χρήστες μια ρεαλιστική και λεπτομερή απεικόνιση των πόλεων. Επιπλέον, η λειτουργία κοινοποίησης τοποθεσίας αντικειμένου (Share Item Location) στην εφαρμογή Εύρεση (Find My) υιοθετήθηκε από 36 αεροπορικές εταιρείες, λύνοντας ένα χρόνιο πρόβλημα των ταξιδιωτών σχετικά με τον εντοπισμό των αποσκευών τους.

Gaming, Ενημέρωση και Ευεξία

Το Apple Arcade συνέχισε την ανοδική του πορεία προσθέτοντας περισσότερα από 50 νέα παιχνίδια στη βιβλιοθήκη του, προσφέροντας επιλογές για κάθε τύπο παίκτη χωρίς διαφημίσεις ή εντός εφαρμογής αγορές. Στον χώρο της ενημέρωσης, το Apple News εδραιώθηκε ως η δημοφιλέστερη εφαρμογή ειδήσεων σε ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία, ενώ κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα Apple Podcasts, από την πλευρά τους, σημείωσαν νέα ρεκόρ ακροατών και επεισοδίων.

Τέλος, το Apple Fitness+ επεκτάθηκε σε 28 επιπλέον χώρες και περιοχές, με την εταιρεία να προαναγγέλλει την έναρξη της υπηρεσίας στην Ιαπωνία στις αρχές του τρέχοντος έτους. Η κίνηση αυτή δείχνει την πρόθεση της Apple να επενδύσει περαιτέρω στον τομέα της υγείας και της ευεξίας, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις άσκησης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ανασκόπηση του 2025 καθιστά σαφές πως οι Υπηρεσίες της Apple έχουν εξελιχθεί σε έναν αυτόνομο γίγαντα που τροφοδοτεί τα ταμεία της εταιρείας και κρατά τους χρήστες «κλειδωμένους» στο οικοσύστημά της. Με συνεχείς επενδύσεις και επέκταση σε νέες αγορές, το μέλλον για το τμήμα Services προδιαγράφεται ακόμη πιο ευοίωνο.