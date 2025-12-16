Apple TV for Android: Υποστηρίζει πλέον το Google Cast για να στέλνεις εικόνα στην τηλεόραση

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους χρήστες Android συσκευών που τυγχάνει να είναι και συνδρομητές της υπηρεσίας streaming της Apple, καθώς τελευταία προχώρησε στην επίσημη ενσωμάτωση του Google Cast στην εφαρμογή Apple TV για το λειτουργικό σύστημα Android.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που έρχεται να γεφυρώσει ένα σημαντικό χάσμα λειτουργικότητας, μετατρέποντας το smartphone από μια απλή οθόνη προβολής σε ένα ισχυρό τηλεχειριστήριο για τη μεγάλη οθόνη του σαλονιού σας. Αν και η native εφαρμογή της Apple για Android κυκλοφόρησε μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο, η απουσία της δυνατότητας μετάδοσης (casting) ήταν κάτι παραπάνω από αισθητή για τους λάτρεις του οικοσυστήματος της Google. Τώρα, με την τελευταία ενημέρωση, η Apple δείχνει να αντιλαμβάνεται πως η μάχη του streaming δεν κερδίζεται μόνο με καλό περιεχόμενο, αλλά και με τεχνολογική ευελιξία.

Μέχρι πρότινος, η εμπειρία χρήσης του Apple TV σε Android περιοριζόταν αυστηρά στα όρια της οθόνης του κινητού ή του tablet. Για να δει κανείς το αγαπημένο του «Ted Lasso» ή το «Severance» στην τηλεόραση, έπρεπε είτε να διαθέτει Apple TV box, είτε η τηλεόρασή του να έχει ενσωματωμένη την εφαρμογή. Η νέα ενημέρωση (version 2.2) αλλάζει άρδην αυτό το τοπίο.

Πλέον, το γνωστό εικονίδιο του Cast εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της εφαρμογής. Με ένα απλό άγγιγμα, το περιεχόμενο μεταφέρεται άμεσα σε οποιαδήποτε συσκευή υποστηρίζει το πρωτόκολλο της Google: από τα κλασικά Chromecast dongles και τις τηλεοράσεις με ενσωματωμένο Android TV/Google TV, μέχρι και ηχοσυστήματα.

Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, η συσκευή Android μεταμορφώνεται σε κέντρο ελέγχου. Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του όλα τα απαραίτητα εργαλεία: αναπαραγωγή, παύση, γρήγορη προώθηση ή επαναφορά, καθώς και ρυθμίσεις για τους υπότιτλους και τον ήχο. Μάλιστα, η Apple έχει φροντίσει και για την αισθητική και τη λειτουργικότητα, προσφέροντας έναν μίνι-player που επιτρέπει την ταυτόχρονη πλοήγηση στην εφαρμογή, αλλά και μια πλήρη οθόνη ελέγχου όταν απαιτείται.

Επιπλέον, η υποστήριξη Google Cast δεν περιορίζεται μόνο στις ταινίες και τις σειρές. Αφορά και το ζωντανό περιεχόμενο, όπως τους αγώνες του MLS Season Pass, προσφέροντας στους φιλάθλους την ευελιξία να παρακολουθούν τα παιχνίδια στη μεγάλη οθόνη χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες σύνδεσης καλωδίων ή τη χρήση τρίτων εφαρμογών αμφίβολης ποιότητας.

Η ενημέρωση διατίθεται σταδιακά μέσω του Google Play Store. Αν δεν βλέπετε ακόμη το εικονίδιο του Cast, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την τελευταία έκδοση της εφαρμογής.