realme GT 8 Pro: Επίσημα η νέα ναυαρχίδα με πανίσχυρο hardware και κάμερα RICOH

Η realme παρουσιάζει σήμερα το GT 8 Pro, το πιο προηγμένο και φιλόδοξο flagship στην ιστορία της. Το GT 8 Pro συνδυάζει κορυφαίες επιδόσεις, επαναστατική φωτογραφία, έξυπνες AI εμπειρίες και τολμηρό, εμβληματικό design, επαναπροσδιορίζοντας τα standards των flagship smartphones. Σε μια αγορά όπου πολλά smartphones ακολουθούν παρόμοιες «συνταγές», το realme GT 8 Pro έρχεται για να σπάσει τη νόρμα και να θέσει νέα σημεία αναφοράς.

Σημαντική αναβάθμιση – Ασυναγώνιστη flagship ισχύς

Το realme GT 8 Pro σηματοδοτεί το μεγαλύτερο άλμα επιδόσεων στην ιστορία της σειράς GT. Τροφοδοτείται από τον ισχυρότερο επεξεργαστή της αγοράς, τον Snapdragon® 8 Elite Gen 5, κατασκευασμένο με την προηγμένη λιθογραφία 3nm της TSMC, σε συνδυασμό με το Hyper Vision+ AI Chip για κορυφαία γραφικά και έξυπνη βελτιστοποίηση.

Ο Snapdragon® 8 Elite Gen 5 διαθέτει 3ης γενιάς Qualcomm Oryon CPU με συχνότητα έως 4.6GHz, προσφέροντας 20% υψηλότερη απόδοση και 35% καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα. Σε συνεργασία με το Hyper Vision+ AI Chip, επιτυγχάνεται παράλληλο rendering με την GPU, αυξάνοντας την ανάλυση εικόνας έως 4× και το refresh rate έως 144Hz για εξαιρετικά ομαλό gameplay.

Το Dual Flagship Chipset επιτυγχάνει πάνω από 4 εκατομμύρια πόντους στο AnTuTu, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτο multitasking και μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας ακόμη και σε έντονη χρήση. Για τους gamers, το GT 8 Pro είναι πραγματικό powerhouse: με την αυτοαναπτυγμένη τεχνολογία AI Gaming Super Frame, προσφέρει σταθερό full FPS σε όλα τα κορυφαία games, διατηρώντας 144Hz στο MLBB και 120Hz στο BGMI ακόμη και σε θερμοκρασίες 35°C. Υποστηρίζει επίσης σενάρια dual heavy-load gaming, με PUBG στο προσκήνιο και Genshin Impact στο background, διατηρώντας ομαλή απόδοση για μία ώρα*.

Μπαταρία Titan 7000mAh – Ισχύς που διαρκεί

Η Titan Battery 7000mAh, με υποστήριξη 120W Ultra Charge και 50W wireless charging, επαναπροσδιορίζει τα standards μεγάλης χωρητικότητας. Προσφέρει πάνω από 20 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής YouTube & TikTok και έως 8,4 ώρες MLBB gameplay*, ώστε οι χρήστες να απολαμβάνουν περισσότερο και να περιμένουν λιγότερο.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την κορυφαία 2K 144Hz HyperGlow Display, με peak brightness 7000 nits για άριστη ορατότητα ακόμη και σε έντονο ηλιακό φως. Σε συνδυασμό με Symmetric Master Acoustic Speaker, Ultra Haptic Motor και το 7K Ultimate VC Cooling System, το GT 8 Pro προσφέρει μια πλήρη flagship οπτικοακουστική εμπειρία.

Ultimate Street Snap – Δες πέρα από τα όρια

Το realme GT 8 Pro είναι αποτέλεσμα τετραετούς στρατηγικής συνεργασίας με τη RICOH GR, μεταφέροντας την εμπειρία RICOH GR από τη λήψη έως το post-processing. Το RICOH GR Camera System μετατρέπει το smartphone στον απόλυτο street photography companion, με κλασικά 28mm και 40mm focal lengths, που προσομοιώνουν την ανθρώπινη όραση.

Το Snap Focus Mode με τον Super QPD Snap algorithm επιτρέπει άμεση λήψη, ενώ τα πέντε κλασικά RICOH GR Film Tones (Standard, Positive, Negative, Monotone, High-Contrast B&W) προσφέρουν αυθεντική, αναλογική αισθητική. Η εμπειρία θυμίζει τη χρήση μιας RICOH GR4, συνδυάζοντας ακρίβεια και δημιουργικότητα.

Το GT 8 Pro ανεβάζει τον πήχη με τον segment-first 200MP Ultra Clarity Telephoto, εξοπλισμένο με flagship 1/1.56” sensor, προσφέροντας ευκρινείς λήψεις έως 12X lossless zoom. Το 3× golden focal length αποδίδει φυσικό βάθος στα πορτρέτα, ενώ ο 50MP ultra-wide φακός με 116° FoV και F2.0 aperture καλύπτει κάθε σκηνή.

Στο video, υποστηρίζονται 4K 120fps Dolby Vision, 8K 30fps, καθώς και 4K 120fps 10-bit Log, καλύπτοντας τόσο creators όσο και επαγγελματίες.

Πιο έξυπνο από ποτέ – Ο προσωπικός σου AI βοηθός

Με realme UI 7.0 βασισμένο στο Android 16, το GT 8 Pro προσφέρει ομαλό και παραμετροποιήσιμο UI με Light Glass Design, Ice Cube Icons και Misty Glass Control Center.

Οι AI λειτουργίες περιλαμβάνουν AI Notify Brief για έξυπνες πρωινές και βραδινές περιλήψεις, AI Framing Master για αισθητικά σωστή σύνθεση φωτογραφιών, καθώς και Multi-task Side Bar με υποστήριξη έως 12 apps. Επιπλέον, AI Gaming Coach, AI Smart Reply και AI Highlight ενισχύουν την παραγωγικότητα και την ψυχαγωγία.

Switchable Style – Απεριόριστη εξατομίκευση

Το GT 8 Pro παρουσιάζει το world’s first Switchable Camera Bump, επιτρέποντας στους χρήστες να αλλάζουν camera islands (στρογγυλό, τετράγωνο, robot-theme), μετατρέποντας το smartphone σε προσωπική δήλωση στυλ. Η διαδικασία είναι απλή και tactile, θυμίζοντας modular design. Η έκδοση Urban Blue χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα υλικά και organosilicon leather, ενώ τα χρώματα Diary White και Urban Blue ολοκληρώνουν τον premium χαρακτήρα.

The Best Racing Phone – realme GT 8 Pro Dream Edition

Σε συνεργασία με την Aston Martin Aramco F1® Team, το GT 8 Pro Dream Edition αποτυπώνει το racing DNA με Aston Martin Racing Green, Lime Essence λεπτομέρειες, κεντρικό silver logo και αποκλειστικό F1-themed UI. Από dynamic wallpapers έως track-sound GT Mode, κάθε στοιχείο εκφράζει το πνεύμα «Race Your Own Way».

Τιμή & Διαθεσιμότητα

Στην ελληνική αγορά, το realme GT 8 Pro θα είναι διαθέσιμο στις εκδόσεις Diary White και Urban Blue από τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 με προτεινόμενη λιανική τιμή 1.199€. Στο πλαίσιο ειδικής προωθητικής ενέργειας, έως το τέλος του μήνα, το realme GT 8 Pro θα διατίθεται μαζί με το realme Watch 5 και το εναλλάξιμο camera module.

Το realme GT 8 Pro Dream Edition (Aston Martin Aramco F1® Team) θα είναι διαθέσιμο με προτεινόμενη λιανική τιμή 1.299€ και, έως το τέλος του μήνα, θα συνοδεύεται από το realme Watch 5.

Η διαθεσιμότητα, οι τιμές και τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την αγορά.

Όλα τα στοιχεία δοκιμών προέρχονται από το realme Lab υπό ελεγχόμενες συνθήκες.