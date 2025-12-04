Samsung: Ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης στην αγορά των foldable smartphones

Η αγορά των αναδιπλούμενων τηλεφώνων έχει περάσει πλέον από το στάδιο του πειραματισμού σε αυτό της σοβαρής, ανταγωνιστικής βιομηχανίας. Και προς το παρόν, ένας μόνο παίκτης δείχνει να κρατά γερά το τιμόνι: η Samsung. Σύμφωνα με τη νέα ανάλυση της Counterpoint Research για το τρίτο τρίμηνο του 2025, η νοτιοκορεατική εταιρεία κατέκτησε την πρώτη θέση στις παγκόσμιες αποστολές foldable συσκευών, αποσπώντας το εντυπωσιακό 64% της αγοράς. Με άλλα λόγια, σχεδόν δύο στα τρία αναδιπλούμενα τηλέφωνα που ταξίδεψαν προς καταστήματα και καταναλωτές μέσα στο προηγούμενο τρίμηνο έφεραν το λογότυπο της Samsung.

Το ποσοστό αυτό δεν είναι απλώς μια επιτυχία σε απόλυτους αριθμούς, αλλά αποτελεί και σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2024. Πέρυσι την ίδια περίοδο, η Samsung κατείχε το 56% της αγοράς, πράγμα που σημαίνει ότι η εταιρεία σημείωσε ανάπτυξη 32% μέσα σε ένα χρόνο. Για μια κατηγορία προϊόντων που βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και όπου ο ανταγωνισμός εντείνεται, ένα τέτοιο άλμα είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό.

Πίσω από αυτή την άνοδο κρύβονται δύο συσκευές που ανανέωσαν την εικόνα της σειράς Z: το Galaxy Z Fold 7 και το Galaxy Z Flip 7. Οι συσκευές αυτές φαίνεται να βρήκαν τον δρόμο τους τόσο στα χέρια των πιστών χρηστών της Samsung όσο και σε νέους καταναλωτές που μπαίνουν για πρώτη φορά στον χώρο των foldables. Με πιο στιβαρή κατασκευή, καλύτερες οθόνες και πιο ώριμο λογισμικό, τα νέα μοντέλα έδειξαν πως η κατηγορία έχει ξεπεράσει τις παιδικές της ασθένειες.

Ακολουθώντας τη Samsung από απόσταση, η Huawei και η Motorola μοιράζονται τη δεύτερη και τρίτη θέση με 15% και 7% αντίστοιχα, διατηρώντας μάλιστα τα ίδια ποσοστά που είχαν και το 2024. Παρόλο που η Huawei παραμένει ισχυρή στην Κίνα, οι περιορισμοί στη διεθνή αγορά δεν της επιτρέπουν να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Η Motorola, από την άλλη, δείχνει να κερδίζει έδαφος σταθερά, ιδίως χάρη στα Razr μοντέλα της, τα οποία έχουν βρει απήχηση σε όσους αναζητούν πιο προσιτές foldable εναλλακτικές.

Στις επόμενες θέσεις φιγουράρουν εταιρείες όπως η Honor, η Vivo και η Xiaomi, με μερίδια 6%, 4% και 2% αντίστοιχα. Αν και μικρότερα μεγέθη, οι τρεις αυτές μάρκες συμβάλλουν στη διεύρυνση της αγοράς, προσφέροντας διαφορετικές τιμολογιακές κλίμακες και υιοθετώντας χαρακτηριστικά που κάποτε ήταν αποκλειστικότητα των premium μοντέλων.

Το συνολικό τοπίο των smartphones δείχνει επίσης σημάδια ανάκαμψης. Η Counterpoint αναφέρει ότι η παγκόσμια αγορά τηλεφώνων σημείωσε ανάπτυξη 14% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, μια ένδειξη ότι οι καταναλωτές επανέρχονται σε ρυθμούς αναβάθμισης συσκευών μετά από περιόδους ύφεσης. Η πρόβλεψη για το 2026 είναι επίσης ανοδική, πράγμα που σημαίνει ότι η Samsung θα έχει έδαφος να επεκτείνει την κυριαρχία της στα foldables.

Ωστόσο, ο μεγαλύτερος σεισμός στον κλάδο αναμένεται την επόμενη χρονιά: το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone. Η Apple ετοιμάζει την δική της είσοδο στην κατηγορία και, αν κρίνουμε από το ιστορικό της, όταν η εταιρεία μπαίνει σε μια αγορά, την αναδιαμορφώνει εκ νέου. Για τη Samsung, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ήττα, αλλά σίγουρα σημαίνει πως το 2026 δεν θα είναι ένας περίπατος. Ο ανταγωνισμός θα ενταθεί, οι απαιτήσεις των καταναλωτών θα αυξηθούν και οι καινοτομίες θα πρέπει να επιταχυνθούν.