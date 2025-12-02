Samsung Galaxy Z TriFold: Ανακοινώθηκε επίσημα το τριπλά αναδιπλούμενο foldable της εταιρείας

Μετά από χρόνια φημών, teaser εμφανίσεων και αινιγματικών πρωτοτύπων, η Samsung τράβηξε επιτέλους την κουρτίνα: το Galaxy Z TriFold είναι επίσημο και ετοιμάζεται να φτάσει στην αγορά στις αρχές του 2026. Το νέο foldable δεν αποτελεί απλώς μια εξέλιξη της γνωστής σειράς Fold, αλλά μια ριζική μετάβαση σε μια διαφορετική σχεδιαστική φιλοσοφία όπου το smartphone ανοίγει σαν βιβλίο και απλώνεται σε οθόνη tablet χωρίς συμβιβασμούς.

Η συσκευή είχε παρουσιαστεί πολύ σύντομα νωρίτερα μέσα στη χρονιά, χωρίς ωστόσο να γίνουν γνωστές πολλές τεχνικές λεπτομέρειες. Σήμερα η εικόνα συμπληρώνεται και γίνεται σαφές ότι το TriFold αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη αλλαγή που έχει επιχειρήσει η Samsung στην κατηγορία των foldables μετά το πρώτο Galaxy Fold. Η μεγαλύτερη διαφορά βρίσκεται βέβαια στο δεύτερο hinge που επιτρέπει στο εσωτερικό πάνελ να φτάσει τις 10 ίντσες, ένα μέγεθος που αφήνει πίσω ακόμη και αρκετά μικρά tablets. Η εξωτερική οθόνη των 6,5 ιντσών συνδέεται σε ένα από τα τρία τμήματα του σκελετού και προσφέρει κλασική εμπειρία smartphone όταν η συσκευή είναι κλειστή.

Από άποψη σχεδιασμού και hardware, το TriFold θυμίζει σε μεγάλο βαθμό το Galaxy Z Fold 7, κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη: η Samsung πόνταρε σε μια σχεδιαστική συνταγή που έχει πλέον ωριμάσει. Στο εσωτερικό βρίσκουμε το Snapdragon 8 Elite (for Galaxy), μαζί με 16GB RAM, ενώ η μπαταρία για πρώτη φορά σε foldable της εταιρείας ανεβαίνει στα 5.600 mAh. Το σύστημα καμερών περιλαμβάνει αισθητήρα 200MP για την κύρια λήψη, 12MP ultra-wide και 10MP telephoto, καθώς και δύο selfie κάμερες των 10MP — μία για την εσωτερική και μία για την εξωτερική οθόνη. Ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται στο πλάι, η πιστοποίηση IP48 προσφέρει προστασία από νερό και σκόνη, και η συσκευή έρχεται με Android 16 προεγκατεστημένο. Η Samsung επέλεξε μία και μοναδική χρωματική επιλογή αυτή τη φορά: Crafted Black, τη χρωματική προσέγγιση που είδαμε πρώτη φορά στο Galaxy Z Fold 6.

Οι διαστάσεις του TriFold είναι θέμα συζήτησης από τις πρώτες κιόλας διαρροές, και η επίσημη αποκάλυψη επιβεβαιώνει ότι η Samsung έκανε πραγματικά πρόοδο. Αν και το νέο form factor θα μπορούσε θεωρητικά να οδηγήσει σε μια δυσκίνητη συσκευή, το TriFold είναι πιο λεπτό απ’ όσο θα περίμενε κανείς: 3,9mm στο λεπτότερο σημείο του όταν είναι τελείως ανοιχτό, 4,2mm στο τμήμα με την εξωτερική οθόνη και 4,0mm στην πλευρά με τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων. Όταν διπλώνεται, φτάνει τα 12,9mm — αισθητά πιο λεπτό από το Galaxy Z Fold 5 που κυκλοφόρησε μόλις πριν δύο χρόνια. Όπου όμως κερδίζει σε λεπτότητα, χάνει σε βάρος: στα 309 γραμμάρια είναι σημαντικά πιο βαρύ από το Fold 7 και η αίσθηση στο χέρι σίγουρα θα αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων.

Η διάθεση του TriFold ξεκινάει στις 12 Δεκεμβρίου στην Κορέα, και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν η Κίνα, η Ταϊβάν, η Σιγκαπούρη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι ΗΠΑ θα πρέπει να περιμένουν λίγο περισσότερο, με το λανσάρισμα να τοποθετείται στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Η Samsung δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τελική τιμή, αλλά εκτιμήσεις της αγοράς μιλούν για εύρος ανάμεσα στα €2.500 και €3.000, νούμερα που αναμενόμενα ανεβάζουν τον πήχη για το ποιοι καταναλωτές θα ενδιαφερθούν.