Samsung Galaxy S26: Νέος σχεδιασμός και AI κάμερες στα πρώτα επίσημα teasers

Η Samsung ξεκίνησε και επίσημα την αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση της επόμενης ναυαρχίδας της, δίνοντας στη δημοσιότητα τρία νέα teasers που επιβεβαιώνουν αυτό που πολλοί υποψιάζονταν: η σειρά Galaxy S26 θα παίξει το ισχυρότερο χαρτί της στον τομέα της φωτογραφίας και του βίντεο.

Με την επίσημη εκδήλωση Unpacked να αναμένεται στα τέλη Φεβρουαρίου, ο νοτιοκορεατικός κολοσσός επέλεξε να μιλήσει με εικόνες και έξυπνα λογοπαίγνια, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι αναβαθμίσεις στο hardware συνοδεύονται από δραστικές βελτιώσεις στο λογισμικό επεξεργασίας εικόνας.

Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν ακολουθούν μια μινιμαλιστική αλλά ουσιαστική προσέγγιση. Η εταιρεία χρησιμοποιεί λέξεις-κλειδιά όπως "CLOSER" (πιο κοντά), "GROOVE" (ρυθμός) και "GLOW" (λάμψη), οι οποίες οπτικά επεκτείνονται και μεταμορφώνονται. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως τα γράμματα, και συγκεκριμένα τα πολλαπλά "O", εξελίσσονται σχηματικά για να αποκαλύψουν τη διάταξη των καμερών στο πίσω μέρος της συσκευής.

Ζουμ: Λεπτομέρεια από απόσταση

Το πρώτο teaser εστιάζει ξεκάθαρα στις δυνατότητες τηλεφακού, με τη λέξη "CLOSER" να κυριαρχεί. Στο βίντεο διακρίνεται η λήψη ενός σκύλου που κάθεται μέσα σε ένα αυτοκίνητο από σημαντική απόσταση. Καθώς ο φακός ζουμάρει, η εικόνα παραμένει κρυστάλλινη, χωρίς τον ενοχλητικό θόρυβο ή την ψηφιακή παραμόρφωση που συνήθως συνοδεύει το υβριδικό ζουμ σε υψηλά επίπεδα μεγέθυνσης.

Οι τεχνικές πληροφορίες που συνοδεύουν τις διαρροές κάνουν λόγο για αναβάθμιση του αισθητήρα τηλεφακού 3x. Από τα 10MP που είχαμε συνηθίσει, η Samsung φαίνεται να μεταβαίνει σε έναν αισθητήρα 12MP ή και μεγαλύτερο, επιτρέποντας την καταγραφή περισσότερης πληροφορίας. Σε συνδυασμό με τον periscope φακό των 50MP στο μοντέλο Ultra, η Samsung στοχεύει να εξαλείψει το χάσμα ποιότητας μεταξύ των βασικών και των τηλεφακών, προσφέροντας συνέπεια στην οξύτητα και τα χρώματα ανεξάρτητα από το εστιακό μήκος που επιλέγει ο χρήστης.

Νυχτερινή βιντεοσκόπηση: Φως στο σκοτάδι

Το δεύτερο teaser, με κεντρικό σύνθημα το "GLOW", στρέφει την προσοχή στις συνθήκες χαμηλού φωτισμού, έναν τομέα όπου ο ανταγωνισμός είναι σκληρός. Τα πλάνα δείχνουν έναν DJ σε σκοτεινό περιβάλλον και μια γυναίκα να κρατά βεγγαλικά τη νύχτα, με το μήνυμα "Looks dark, shoots bright".

Εδώ η Samsung δεν βασίζεται μόνο στο hardware αλλά και στην τεχνητή νοημοσύνη. Η νέα γενιά επεξεργαστή, πιθανότατα ο Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, αναμένεται να προσφέρει την απαραίτητη επεξεργαστική ισχύ για real-time επεξεργασία βίντεο σε χαμηλό φωτισμό. Η υπόσχεση είναι βίντεο χωρίς "κόκκο", με σωστή διαχείριση των έντονων πηγών φωτός (όπως τα βεγγαλικά) ώστε να μην "καίγεται" η εικόνα, διατηρώντας ταυτόχρονα τις λεπτομέρειες στις σκιές.

Κινηματογραφική αίσθηση και AI

Το τρίτο teaser, που συνδέεται με τη λέξη "GROOVE", φαίνεται να αφορά τη σταθεροποίηση και την κινηματογραφική αίσθηση των βίντεο, υπονοώντας ίσως νέες λειτουργίες ή presets που μετατρέπουν απλές καθημερινές λήψεις σε επαγγελματικού τύπου κλιπ. Η χρήση AI για την ομαλή κίνηση και την αυτόματη προσαρμογή του κάδρου φαίνεται να είναι κεντρικό χαρακτηριστικό της νέας εμπειρίας χρήσης.