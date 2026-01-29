Τα 10 κινητά που αγόρασε ο πλανήτης το 2025: 7 iPhone και 3 Samsung

Η παγκόσμια αγορά smartphones για το 2025 μίλησε και η ετυμηγορία είναι ξεκάθαρη: η Apple συνεχίζει να κρατά τα σκήπτρα της βιομηχανίας. Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα της Counterpoint Research, το iPhone 16 αναδείχθηκε ως το κορυφαίο σε πωλήσεις smartphone στον πλανήτη για τη χρονιά που πέρασε, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δυναμική του οικοσυστήματος της εταιρείας από το Κουπερτίνο.

Ωστόσο, η είδηση δεν περιορίζεται μόνο στην πρωτιά ενός μοντέλου. Η ευρύτερη εικόνα αποκαλύπτει ένα ολιγοπώλιο που παγιώνεται: για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η δεκάδα των best-sellers αποτελείται αποκλειστικά από συσκευές της Apple και της Samsung, με τους δύο κολοσσούς να καταλαμβάνουν και τις δέκα θέσεις της λίστας.

Σαρωτική υπεροχή της Apple

Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει ότι η Apple κατέκτησε τις επτά από τις δέκα θέσεις της λίστας, αφήνοντας στη Samsung τις υπόλοιπες τρεις. Αυτά τα δέκα μοντέλα από μόνα τους αντιπροσωπεύουν το 19% των συνολικών πωλήσεων smartphones παγκοσμίως, ένα ποσοστό που μαρτυρά τη συγκέντρωση της αγοράς σε συγκεκριμένα, αναγνωρίσιμα brands.

Το iPhone 16, παρόλο που δεν ήταν το νεότερο μοντέλο στο τέλος της χρονιάς, κατάφερε να διατηρήσει τη δυναμική του χάρη στην ισορροπία τιμής και απόδοσης, αλλά και την ωριμότητα που προσέφερε στους καταναλωτές που αναζητούσαν μια αξιόπιστη αναβάθμιση χωρίς να μεταβούν απαραίτητα στην ακριβότερη κατηγορία "Pro".

Το iPhone 17 και η αλλαγή δεδομένων

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η υποδοχή της σειράς iPhone 17, η οποία κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2025. Στο πρώτο της πλήρες τρίμηνο στην αγορά, η νέα σειρά κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 16% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προκατόχου της. Την παράσταση έκλεψε το βασικό μοντέλο iPhone 17, το οποίο σημείωσε την υψηλότερη ανάπτυξη και σκαρφάλωσε στην κατάταξη πολύ πιο γρήγορα από ό,τι το iPhone 16 το 2024.

Οι αναλυτές της Counterpoint αποδίδουν αυτή την επιτυχία στα ουσιαστικά τεχνικά χαρακτηριστικά που ενσωματώθηκαν πλέον στη βασική έκδοση. Η υιοθέτηση οθόνης με ρυθμό ανανέωσης 120Hz, η αύξηση της μνήμης RAM και ο διπλασιασμός του αρχικού αποθηκευτικού χώρου στα 256GB (έναντι 128GB), εξάλειψαν τους συμβιβασμούς που έκαναν παλαιότερα οι χρήστες, φέρνοντας το "απλό" iPhone πολύ πιο κοντά στις Pro εκδόσεις.

Παράλληλα, το λανσάρισμα του iPhone 16e την άνοιξη του 2025 αποδείχθηκε στρατηγική κίνηση ματ. Με τιμή εκκίνησης τα 599 δολάρια, το μοντέλο αυτό λειτούργησε ως ιδανική πύλη εισόδου στο οικοσύστημα της Apple, σημειώνοντας σταθερές πωλήσεις σε αγορές-κλειδιά όπως οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία.

Η απάντηση της Samsung και η "μάχη" του Android

Στην αντίπερα όχθη, η Samsung διατήρησε τη θέση της ως ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης στο στρατόπεδο του Android. Το Galaxy A16 5G κατέκτησε τον τίτλο του best-selling Android smartphone για το 2025, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση στη συνολική κατάταξη. Η σειρά "A" συνεχίζει να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των πωλήσεων της κορεατικής εταιρείας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις σε προσιτές τιμές.

Ωστόσο, το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο για τη Samsung είναι η παρουσία της σειράς Galaxy S στη λίστα των κορυφαίων για δεύτερη συνεχή χρονιά. Το Galaxy S25 Ultra βρέθηκε στην ένατη θέση, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει ισχυρό κοινό για τα premium Android flagships. Μάλιστα, η συσκευή κατέγραψε εντυπωσιακή πορεία στην Ιαπωνία, όπου οι πωλήσεις της τριπλασιάστηκαν, ενώ διψήφια ποσοστά ανάπτυξης σημειώθηκαν και στην τεράστια αγορά της Ινδίας. Η εστίαση της Samsung στις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και η βελτιωμένη εμπειρία χρήσης φαίνεται να αποδίδουν καρπούς, μειώνοντας την ψαλίδα με τα best-sellers της μεσαίας κατηγορίας.

Οι προκλήσεις του 2026: Μνήμη και ακρίβεια

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, οι προβλέψεις για το 2026 δείχνουν μια αγορά που θα δοκιμαστεί από εξωγενείς παράγοντες. Η άνοδος στις τιμές των μνημών αναμένεται να επηρεάσει δυσανάλογα τις συσκευές μεσαίας και χαμηλής κατηγορίας, πιέζοντας τα περιθώρια κέρδους και αυξάνοντας τις τιμές λιανικής.

Αυτό το φαινόμενο ενδέχεται να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη στροφή των καταναλωτών προς τα premium μοντέλα (flagships). Με τη λογική ότι η διαφορά τιμής μικραίνει ή ότι η επένδυση σε μια ακριβή συσκευή έχει μεγαλύτερη χρονική αξία, οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα κορυφαία μοντέλα θα αυξήσουν περαιτέρω το μερίδιό τους στην πίτα των πωλήσεων. Σε αυτό το περιβάλλον, τα προγράμματα χρηματοδότησης, οι προσφορές απόσυρσης και η αγορά των refurbished συσκευών αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ανακούφιση των καταναλωτών.

Η χρονιά που πέρασε επιβεβαίωσε ότι στην αγορά των smartphones, η συνήθεια και η εμπιστοσύνη στο brand είναι οι ισχυρότεροι οδηγοί αγοράς. Μένει να φανεί αν το 2026 θα φέρει κάποιον νέο παίκτη που θα μπορέσει να αμφισβητήσει αυτό το ιδιότυπο duopoly.