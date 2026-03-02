iPhone 17e: Ανακοινώθηκε επίσημα με A19 chip, κάμερα 48MP και επιστροφή του MagSafe

Σύνοψη

iPhone 17e: Το στοίχημα της Apple στη μεσαία κατηγορία με A19 chip και MagSafe

Η Apple προχώρησε σήμερα στην επίσημη αποκάλυψη του iPhone 17e, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την πιο προσιτή πρόταση της γκάμας της. Η νέα συσκευή έρχεται να καλύψει το κενό στη μεσαία προς υψηλή κατηγορία, εισάγοντας χαρακτηριστικά που ζητούσε έντονα η τεχνολογική κοινότητα, χωρίς ωστόσο να καταργεί τους στρατηγικούς περιορισμούς που διαχωρίζουν το μοντέλο από τα ακριβότερα αδέρφια της σειράς 17. Το νέο smartphone ξεχωρίζει πρωτίστως για την επιστροφή της τεχνολογίας MagSafe, την αναβάθμιση στον επεξεργαστή A19 και τον γενναιόδωρο διπλασιασμό του βασικού αποθηκευτικού χώρου.

Τι νέο φέρνει το iPhone 17e;

Το iPhone 17e ενσωματώνει τον επεξεργαστή A19 στα 3nm, συνοδευόμενο από το νέο 5G modem C1X της Apple. Η οθόνη παραμένει στις 6.1 ίντσες τεχνολογίας OLED (60Hz) με εγκοπή (notch), προστατευμένη πλέον από Ceramic Shield 2. Διαθέτει κάμερα 48MP Fusion, υποστήριξη MagSafe (15W) και ξεκινά από τα 256GB αποθηκευτικού χώρου διατηρώντας την τιμή των 599$.

Κύρια Τεχνικά Χαρακτηριστικά

SoC: Apple A19 (6-core CPU, 4-core GPU, 16-core Neural Engine)

Apple A19 (6-core CPU, 4-core GPU, 16-core Neural Engine) Οθόνη: 6.1” Super Retina XDR OLED, 1200 nits HDR, 60Hz ρυθμός ανανέωσης

6.1” Super Retina XDR OLED, 1200 nits HDR, 60Hz ρυθμός ανανέωσης Κάμερα: 48MP Fusion (2x optical-quality crop) & 12MP εμπρόσθια

48MP Fusion (2x optical-quality crop) & 12MP εμπρόσθια Μπαταρία & Φόρτιση: 26 ώρες αναπαραγωγής βίντεο, 15W MagSafe, USB-C fast charging

26 ώρες αναπαραγωγής βίντεο, 15W MagSafe, USB-C fast charging Συνδεσιμότητα: C1X Modem σχεδιασμένο από την Apple

Επεξεργαστής A19 και C1X Modem: Αρχιτεκτονική και Διαχείριση Ενέργειας

Η καρδιά του iPhone 17e είναι το A19 chip, ο ίδιος επεξεργαστής που τροφοδοτεί και το βασικό iPhone 17. Ωστόσο, η εταιρεία ακολουθεί αυστηρά την πρακτική του "chip binning" για τον διαχωρισμό των γραμμών παραγωγής. Το A19 στο μοντέλο 17e διαθέτει GPU 4 πυρήνων, σε αντίθεση με την GPU 5 πυρήνων του τυπικού iPhone 17. Στην πράξη, η συγκεκριμένη διαφοροποίηση δύσκολα θα γίνει αντιληπτή από τον μέσο χρήστη στην καθημερινή χρήση, διασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη λειτουργία απαιτητικών διεργασιών και των μοντέλων μηχανικής μάθησης on-device. Οι έξι πυρήνες της CPU παραμένουν αυτούσιοι, εξασφαλίζοντας κορυφαία επεξεργαστική ισχύ.

Στον τομέα της συνδεσιμότητας, η συσκευή κάνει χρήση του νέου modem C1X, σχεδιασμένου εξ ολοκλήρου in-house από την Apple. Σύμφωνα με τα τεχνικά δελτία, προσφέρει διπλάσιες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων από το C1 του 16e. Το σημαντικότερο ωστόσο είναι το ενεργειακό του αποτύπωμα: το νέο modem καταναλώνει 30% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τα modems της σειράς iPhone 16 Pro. Η δραστική μείωση της ενεργειακής απαίτησης επιτρέπει στη συσκευή να διατηρεί σταθερή αυτονομία 26 ωρών αναπαραγωγής βίντεο, αντέχοντας με άνεση την εξάντληση που προκαλούν τα σύγχρονα δίκτυα 5G.

Οθόνη και Σχεδιασμός: Ceramic Shield 2 και Παραδοσιακή Εγκοπή

Σχεδιαστικά, η συσκευή διατηρεί το αυστηρό, επίπεδο προφίλ των προκατόχων της, κάνοντας χρήση πλαισίου από αλουμίνιο αεροδιαστημικής ποιότητας. Με βάρος μόλις 169 γραμμάρια, προσφέρει κορυφαία εργονομία στο χέρι. Διαθέτει πιστοποίηση IP68, εξασφαλίζοντας υψηλή αντοχή στη σκόνη και το νερό.

Το πάνελ είναι Super Retina XDR OLED 6.1 ιντσών, με μέγιστη φωτεινότητα που αγγίζει τα 1200 nits κατά την προβολή HDR περιεχομένου. Εντούτοις, παραμένουν ενεργοί δύο βασικοί τεχνολογικοί περιορισμοί. Αρχικά, ο ρυθμός ανανέωσης διατηρείται σταθερά στα 60Hz, αφήνοντας την τεχνολογία ProMotion αυστηρά για την κατηγορία Pro. Έπειτα, η συσκευή διατηρεί την παραδοσιακή εγκοπή (notch) στο άνω μέρος για το σύστημα TrueDepth του Face ID, χωρίς να κάνει τη μετάβαση στο σύγχρονο Dynamic Island.

Ως αντιστάθμισμα, το μπροστινό κρύσταλλο αναβαθμίζεται στο νέο Ceramic Shield 2. Η κατασκευάστρια υπόσχεται τριπλάσια αντοχή στις γρατσουνιές συγκριτικά με το προηγούμενο μοντέλο και αισθητά μειωμένες αντανακλάσεις. Η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει τρεις ματ επιλογές: Μαύρο, Λευκό και τη νέα, ιδιαίτερα κομψή απόχρωση Soft Pink.

Σύστημα Κάμερας 48MP Fusion

Το σύστημα απεικόνισης της συσκευής βασίζεται σε έναν ενιαίο οπίσθιο αισθητήρα 48MP Fusion. Η υλοποίηση της Apple αξιοποιεί την υψηλή ανάλυση του αισθητήρα για να προσφέρει ένα "οπτικής ποιότητας" (optical-quality) 2x telephoto crop στα 12MP. Με αυτόν τον τρόπο, προσομοιώνεται η εμπειρία χρήσης διπλής κάμερας μέσω software και ισχυρού image processing.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών στην προεπιλεγμένη ανάλυση των 24MP, η οποία επιτυγχάνει την ιδανική ισορροπία μεταξύ της αποτύπωσης της λεπτομέρειας και της διαχείρισης του μεγέθους των αρχείων. Το σύστημα υποστηρίζει πορτρέτα επόμενης γενιάς, επιτρέποντας την προσθήκη ή την αλλαγή του βάθους πεδίου (background blur) μετά τη λήψη. Η εγγραφή βίντεο φτάνει το επίπεδο του 4K Dolby Vision στα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο, ενσωματώνοντας παράλληλα αλγόριθμους μείωσης του θορύβου του ανέμου και δυνατότητα εγγραφής Spatial Audio.

Η Επιστροφή του MagSafe και οι Δορυφορικές Υπηρεσίες

Ένα από τα πλέον συζητημένα ζητήματα του προκατόχου του ήταν η παντελής έλλειψη του MagSafe. Το iPhone 17e διορθώνει αυτή την παράλειψη, ενσωματώνοντας τη μαγνητική διάταξη στο πίσω μέρος. Η συσκευή επανασυνδέεται με το εκτενές οικοσύστημα αξεσουάρ, από βάσεις και φορτιστές μέχρι μαγνητικά πορτοφόλια.

Η ταχύτητα φόρτισης μέσω MagSafe περιορίζεται στα 15W, υστερώντας σε σχέση με τα 25W της βασικής σειράς 17. Παρόλα αυτά, συνιστά τεράστια βελτίωση από τα 7.5W της απλής ασύρματης φόρτισης του παρελθόντος. Ενσύρματα (μέσω της θύρας USB-C), η συσκευή δύναται να ανακτήσει το 50% της μπαταρίας της σε περίπου 30 λεπτά.

Επιπρόσθετα, η συσκευή υποστηρίζει πλήρως το οικοσύστημα δορυφορικών υπηρεσιών της Apple (Emergency SOS, Roadside Assistance, Messages via satellite), επιτρέποντας στους χρήστες να μοιράζονται την τοποθεσία τους μέσω του Find My ακόμη και όταν βρίσκονται εκτός δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Η άποψη του Techgear

Το iPhone 17e αποτελεί ένα ξεκάθαρο δείγμα προϊοντικής ωριμότητας. Η Apple παρέχει αναβαθμίσεις ουσίας εκεί που η απουσία τους λειτουργούσε αποτρεπτικά για τον καταναλωτή (MagSafe, χωρητικότητα, μοντέρνος επεξεργαστής), κρατώντας παράλληλα χαμηλά το κόστος παραγωγής μέσα από συγκεκριμένες παραχωρήσεις (οθόνη 60Hz, binned GPU, διατήρηση του notch).

Για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς, η εξίσωση αποκτά εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η συμπερίληψη των 256GB ως βάση εκκίνησης—δίχως καμία οικονομική επιβάρυνση—το καθιστά άκρως ανταγωνιστικό απέναντι στις Android προτάσεις της ίδιας κατηγορίας. Παρότι η απουσία των 120Hz στα 750€ παραμένει αγκάθι, το οικοσύστημα λογισμικού, η εξαιρετική κάμερα και η υποστήριξη πολυετών ενημερώσεων γέρνουν τη ζυγαριά υπέρ του.