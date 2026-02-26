iPhone Fold: Διαρροή αποκαλύπτει ελάχιστο βάθος τσάκισης οθόνης στα 0.15mm

Σύνοψη

Νέα διαρροή επιβεβαιώνει τη δομή της εσωτερικής οθόνης του επερχόμενου iPhone Fold, με το βάθος της τσάκισης (crease) να υπολογίζεται κάτω από τα 0.15mm.

Η γωνία της περιοχής αναδίπλωσης μετράται στις 2.5 μοίρες, καθιστώντας την οπτική και απτική αλλοίωση της οθόνης σχεδόν μη ανιχνεύσιμη από τον χρήστη.

Ως μέτρο σύγκρισης, κορυφαίες προτάσεις του ανταγωνισμού, όπως το Samsung Galaxy Z Fold 7, διαθέτουν βάθος τσάκισης που αγγίζει τα 0.7mm.

Ο μηχανισμός του μεντεσέ κατασκευάζεται από υγρό μέταλλο (liquid metal), αποτελώντας το ακριβότερο μεμονωμένο εξάρτημα της συσκευής, με το κόστος παραγωγής του να ανέρχεται στα 70-80 δολάρια.

Οι παραγγελίες των συγκεκριμένων εξαρτημάτων προς τους προμηθευτές έχουν ήδη ξεκινήσει, υποδεικνύοντας σαφές χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας για το φθινόπωρο του 2026.

Η μηχανική πίσω από την επίπεδη οθόνη

Η αναμονή για το πρώτο αναδιπλούμενο smartphone της Apple φαίνεται να δικαιολογείται από τα τεχνικά άλματα που καταγράφονται στις γραμμές παραγωγής.

Σύμφωνα με τις νεότερες και πλέον αξιόπιστες διαρροές από ασιατικά δίκτυα εφοδιασμού (όπως καταγράφονται μέσω του Fixed-Focus Digital), η αμερικανική εταιρεία έχει επικεντρώσει το σύνολο των πόρων έρευνας και ανάπτυξης στην πλήρη εξάλειψη της κεντρικής τσάκισης (crease) στην εσωτερική οθόνη. Τα δεδομένα που έρχονται στο φως αποκαλύπτουν μια γεωμετρία πάνελ που υπερτερεί σημαντικά έναντι του τρέχοντος ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, οι μετρήσεις των πρωτοτύπων παραγωγής δείχνουν ότι το βάθος της τσάκισης στο επερχόμενο iPhone Fold περιορίζεται αυστηρά κάτω από τα 0.15 χιλιοστά. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή τεχνική προδιαγραφή, ιδίως αν αναλογιστούμε ότι κορυφαίες συσκευές της αγοράς σήμερα εμφανίζουν βάθος τσάκισης στο φάσμα των 0.5 έως 0.7 χιλιοστών. Παράλληλα, η γωνία αλλοίωσης στο σημείο αναδίπλωσης καταγράφεται στις 2.5 μοίρες. Ο συνδυασμός αυτών των δύο μετρήσεων σημαίνει πρακτικά ότι η εσοχή θα είναι μη ανιχνεύσιμη από τον χρήστη κατά την καθημερινή διάδραση με την αφή, ενώ οπτικά, υπό κανονικές συνθήκες φωτισμού, το πάνελ θα διατηρεί την ψευδαίσθηση μιας απόλυτα ενιαίας, άκαμπτης γυάλινης επιφάνειας.

Liquid Metal και το υψηλό κόστος του μεντεσέ

Για να επιτευχθεί αυτή η ομοιομορφία, η συμβατική μηχανική των μεντεσέδων κρίθηκε ανεπαρκής. Τα δεδομένα από την εφοδιαστική αλυσίδα αναφέρουν πως η Apple υιοθετεί έναν εξαιρετικά περίπλοκο μηχανισμό αναδίπλωσης, ο οποίος κατασκευάζεται από ένα κράμα με βάση το ζιρκόνιο, ευρέως γνωστό ως Liquid Metal. Το συγκεκριμένο υλικό προσφέρει κορυφαία αντοχή στον εφελκυσμό, υψηλή ελαστικότητα και τεράστια αντίσταση στην παραμόρφωση από επαναλαμβανόμενη χρήση.

Αντί ο μεντεσές να επιβάλλει μια αυστηρή, κεντρική γραμμή αναδίπλωσης που ταλαιπωρεί τα οργανικά στρώματα (OLED) της οθόνης, ο νέος μηχανισμός επιτρέπει στην οθόνη να λαμβάνει μια δομή που θυμίζει "σταγόνα νερού" (waterdrop) στο εσωτερικό του σασί όταν η συσκευή είναι κλειστή. Αυτή η μηχανική κατανέμει την πίεση ομοιόμορφα σε μια ευρύτερη ακτίνα καμπυλότητας, αποτρέποντας τη μόνιμη πλαστική παραμόρφωση των πολυμερών στρωμάτων της οθόνης.

Το τίμημα για αυτή την καινοτομία είναι εξαιρετικά υψηλό. Αναλυτές κόστους της αγοράς εκτιμούν ότι ο συγκεκριμένος μεντεσές αποτελεί το πιο ακριβό μεμονωμένο εξάρτημα της συσκευής, με το κόστος παραγωγής και συναρμολόγησής του να κυμαίνεται μεταξύ 70 και 80 δολαρίων ανά μονάδα. Αν συγκρίνουμε αυτό το νούμερο με το κόστος των επεξεργαστών ή των συστημάτων κάμερας στα σημερινά flagship μοντέλα, αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της επένδυσης στον τομέα της ανθεκτικότητας.

Form Factor, διαστάσεις και διαχείριση χώρου

Ο σχεδιασμός του iPhone Fold ακολουθεί αυστηρά τη λογική "book-style", απορρίπτοντας —προς το παρόν— το clamshell (flip) φορμάτ. Η εξωτερική οθόνη (cover screen) αναμένεται να έχει διαγώνιο μεταξύ 5.3 και 5.5 ιντσών, επιλέγοντας μια αναλογία διαστάσεων που θα την κάνει να θυμίζει ένα πιο πλατύ τηλέφωνο, αποφεύγοντας το στενόμακρο σχήμα που δυσκολεύει την πληκτρολόγηση σε άλλες υλοποιήσεις. Όταν η συσκευή αναδιπλώνεται, η εσωτερική οθόνη εκτείνεται στις 7.6 έως 7.8 ίντσες, προσεγγίζοντας την εμπειρία και το aspect ratio ενός iPad Mini.

Η απαίτηση για μια εξαιρετικά λεπτή συσκευή (πάχος κάτω από 5 χιλιοστά όταν είναι ανοιχτή και 9-9.5 χιλιοστά όταν είναι κλειστή) εγείρει σημαντικές προκλήσεις στη διαρρύθμιση των εσωτερικών υποσυστημάτων. Σημαντική πληροφορία αποτελεί η φημολογούμενη απουσία του Face ID υπέρ ενός βιομετρικού αισθητήρα Touch ID ενσωματωμένου στο πλευρικό πλήκτρο ενεργοποίησης. Η τοποθέτηση του περίπλοκου συστήματος TrueDepth (Face ID) κάτω από την οθόνη απαιτεί όγκο που δεν είναι διαθέσιμος σε αυτό το εξαιρετικά λεπτό προφίλ, ούτε στο κάλυμμα ούτε στο εσωτερικό πάνελ.

Παράλληλα, οι κάμερες φημολογείται πως θα ακολουθήσουν τη φιλοσοφία των επερχόμενων συσκευών μικρού πάχους της εταιρείας, προσφέροντας αισθητήρες κορυφαίας ανάλυσης αλλά μικρότερου φυσικού μεγέθους, θυσιάζοντας ίσως το οπτικό ζουμ μεγάλου βεληνεκούς (periscope lens) για χάρη της εργονομίας. Το σύστημα μπαταριών αναμένεται να είναι διπλό, κατανεμημένο στα δύο μισά της συσκευής, αξιοποιώντας τεχνολογία κυψελών υψηλής πυκνότητας με περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι για βελτίωση της δομικής ακεραιότητας.

Προσαρμογή λογισμικού: Ανάμεσα στο iOS και το iPadOS

Η φυσική γεωμετρία της συσκευής επιλύει μόνο το ένα μισό της εξίσωσης. Το μεγάλο στοίχημα για την Apple έγκειται στην προσαρμογή του λειτουργικού συστήματος. Η εσωτερική οθόνη των σχεδόν 8 ιντσών θέτει ένα αυστηρό δίλημμα σχετικά με το αν το λειτουργικό σύστημα θα αποτελεί μια μεγεθυμένη εκδοχή του iOS ή μια προσαρμοσμένη έκδοση του iPadOS. Οι αναλύσεις κώδικα και οι διαρροές γύρω από το τμήμα ανάπτυξης της εταιρείας υποδεικνύουν ένα υβριδικό σύστημα. Όταν η συσκευή είναι διπλωμένη, η εξωτερική οθόνη θα λειτουργεί αποκλειστικά υπό το καθεστώς του iOS, τρέχοντας τις εφαρμογές στη φυσική τους μορφή, χωρίς τα περιθώρια που επηρεάζουν τη χρηστικότητα σε μη τυποποιημένες αναλογίες.

Ανοίγοντας τη συσκευή, το περιβάλλον διεπαφής (UI) θα μεταβαίνει ακαριαία σε μια δομή πολλαπλών παραθύρων, δανειζόμενη στοιχεία από το Stage Manager του iPad. Είναι εξαιρετικά πιθανό οι προγραμματιστές να κληθούν να υποστηρίξουν δυναμικές αναλύσεις (dynamic scaling) στα νέα SDK, προκειμένου οι εφαρμογές να γεμίζουν οργανικά την επιφάνεια εργασίας. Η επίπεδη οθόνη, χάρη στον μεντεσέ υγρού μετάλλου, προσφέρει επίσης το ιδανικό πεδίο για πιθανή υποστήριξη του Apple Pencil. Ωστόσο, η ενσωμάτωση του digitizer στο εύκαμπτο πάνελ χωρίς να αυξηθεί το πάχος του αποτελεί μια μηχανική πρόκληση που ίσως μετατεθεί για τις μελλοντικές γενιές.

Χρονοδιάγραμμα, εφοδιαστική αλυσίδα και παραγωγή

Η έναρξη των μαζικών παραγγελιών για τα κρίσιμα εξαρτήματα (οθόνη, μεντεσές) επιβεβαιώνει πλέον ένα σταθερό χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας. Ο στόχος παραμένει το φθινόπωρο του 2026, όπου το iPhone Fold λέγεται ότι θα ανακοινωθεί παράλληλα με τη σειρά iPhone 18. Η Apple βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο στάδιο Engineering Validation Testing (EVT), όπου δοκιμάζονται μικρές παρτίδες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα πρότυπα συναρμολόγησης είναι έτοιμα για κλιμάκωση. Η αποκλειστική συνεργασία για τα πρωτότυπα (NPI) έχει ανατεθεί στη Foxconn, με στόχο η γραμμή να είναι έτοιμη για μαζική παραγωγή το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Τα έγγραφα της εφοδιαστικής αλυσίδας καταδεικνύουν πως τα εύκαμπτα πάνελ κατασκευάζονται κυρίως από τη Samsung Display, όμως βασίζονται σε εξειδικευμένες πατέντες και αυστηρές προδιαγραφές που ανήκουν στην ίδια την Apple, εμποδίζοντας την άμεση μεταφορά αυτής της τεχνολογίας σε ανταγωνιστικές προτάσεις.

Η άποψη του Techgear

Η απόφαση της Apple να παραμείνει παρατηρητής στην αγορά των foldables επί σειρά ετών αποδεικνύεται ξεκάθαρα στρατηγική επιλογή. Ενώ οι ανταγωνιστές ανέλαβαν το βάρος της εκπαίδευσης του κοινού και αντιμετώπισαν τα αναπόφευκτα ζητήματα αξιοπιστίας των πρώτων γενεών, η Apple επένδυσε σε θεμελιώδη έρευνα υλικών. Η μείωση της τσάκισης κάτω από τα 0.15 χιλιοστά, αν και εφόσον ισχύει φυσικά, δεν αποτελεί απλώς μια βελτίωση στα σημεία, αλλά τον παράγοντα που ενδέχεται να καθορίσει την καθολική αποδοχή της κατηγορίας από το αυστηρό, premium καταναλωτικό κοινό.

Για την ελληνική πραγματικότητα, ωστόσο, η εμπορική πορεία του iPhone Fold θα κριθεί αποκλειστικά από το κόστος κτήσης. Με τον μεντεσέ και τα custom πάνελ να εκτοξεύουν το κόστος παραγωγής, είναι βέβαιο πως μιλάμε για μια συσκευή με τιμή εκκίνησης άνω των 2.000 δολαρίων στις ΗΠΑ. Στην Ελλάδα, συνυπολογίζοντας τον ΦΠΑ και τις τοπικές εισφορές, αναμένουμε η τιμή λιανικής να ξεπεράσει εύκολα τα 2.400 ευρώ.