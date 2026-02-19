Η Google μετατρέπει το Snapseed για iPhone σε Pro κάμερα (και ξεχνά το Android)

Τι πρέπει να γνωρίζεις (TL;DR)

Η Google ενσωμάτωσε απευθείας στο Snapseed του iOS μια πλήρη κάμερα (έκδοση 3.15.0) με Pro ρυθμίσεις για ISO, ταχύτητα κλείστρου και εστίαση.

Προσφέρει 11 real-time προσομοιώσεις ρετρό φιλμ (Kodak, Fuji, Polaroid) και non-destructive λήψεις που διατηρούν όλο το ιστορικό επεξεργασίας.

Το ανανεωμένο app αναδεικνύεται σε έναν πανίσχυρο, εντελώς δωρεάν ανταγωνιστή του Lightroom Mobile.

Οι χρήστες Android παραμένουν "στο σκοτάδι", με την εφαρμογή να έχει μείνει στάσιμη από τον Μάιο του 2024, προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια.

Για χρόνια, το Snapseed έμοιαζε να έχει αφεθεί στη μοίρα του, μια ξεχασμένη εξαγορά της Google που σταδιακά επισκιαζόταν από το Google Photos. Όλα αυτά αλλάζουν δραστικά. Η Google μετατρέπει το κορυφαίο photo editor σε μια ολοκληρωμένη κάμερα λήψης, προσφέροντας εργαλεία που απευθύνονται ξεκάθαρα σε απαιτητικούς mobile φωτογράφους. Το οξύμωρο της υπόθεσης; Αυτή η τεράστια αναβάθμιση κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή αποκλειστικά για τους χρήστες του iPhone, αφήνοντας το κοινό του Android να αναρωτιέται γιατί η εταιρεία γυρίζει επιδεικτικά την πλάτη στο δικό της οικοσύστημα.

Όχι απλά ένα update, αλλά μια επαγγελματική εμπειρία

Μέχρι πρότινος (από τον Δεκέμβριο), το «Snapseed Camera» στο iOS ήταν κρυμμένο πίσω από widgets της Lock Screen ή συντομεύσεις. Με τη νέα αναβάθμιση στην έκδοση 3.15.0, το feature ενσωματώνεται στον πυρήνα της εφαρμογής, άμεσα προσβάσιμο με ένα tap στο εικονίδιο της κάμερας πάνω δεξιά.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τον τελικό χρήστη; Το iPhone αποκτά έναν δωρεάν, πανίσχυρο αντικαταστάτη της κάμερας του Lightroom. Ενεργοποιώντας το "PRO" mode, ο χρήστης λαμβάνει πλήρη χειροκίνητο έλεγχο στο ISO, την ταχύτητα του κλείστρου (Shutter Speed) και την εστίαση. Η υλοποίηση δανείζεται στοιχεία από τον αναλογικό κόσμο, αξιοποιώντας ένα skeuomorphic περιβάλλον με ψηφιακές ροδέλες, θυμίζοντας έντονα την αίσθηση φυσικών φωτογραφικών μηχανών.

Το πιο κρίσιμο στοιχείο όμως, από τεχνικής άποψης, είναι το non-destructive capture. Σε αντίθεση με τα τυπικά φίλτρα τρίτων εφαρμογών που ενσωματώνουν οριστικά την πληροφορία πάνω στο JPG, κάθε λήψη μέσα από το Snapseed Camera διατηρεί το πλήρες ιστορικό επεξεργασίας. Ακόμα και αφού αποθηκευτεί η φωτογραφία στο Camera Roll, μπορείτε να γυρίσετε πίσω, να αφαιρέσετε τον κόκκο, να αλλάξετε το exposure ή να ακυρώσετε εντελώς το προφίλ χρώματος. Η δυνατότητα να βλέπεις real-time προσομοιώσεις από κλασικά φίλμ (όπως το αγαπημένο Fuji Superia 800 ή το Kodak Portra 400) πριν πατήσεις το κλείστρο, αλλά να διατηρείς την απόλυτη ελευθερία του editing εκ των υστέρων, αποτελεί τεράστιο πλεονέκτημα.

Η Google χτυπάει κατευθείαν στο συναίσθημα της νοσταλγίας που κυριαρχεί στην αγορά (όπως φαίνεται από την ανοδική ζήτηση για compact μηχανές της Fujifilm), προσφέροντας τα πολυπόθητα "Film Simulations" στα χέρια εκατομμυρίων χρηστών, δωρεάν.

Τι ισχύει και Τι ελέγχεται

Για να διαχωρίσουμε τα πραγματικά δεδομένα από τη φημολογία, συγκεντρώσαμε τα εξής:

Τι γνωρίζουμε επιβεβαιωμένα: Το update (v3.15.0) κυκλοφορεί επίσημα και εντελώς δωρεάν στο App Store. Το Snapseed για Android, αντίθετα, αγνοείται επιδεικτικά, έχοντας να δεχτεί οποιαδήποτε σοβαρή αναβάθμιση από τον Μάιο του 2024.

Το update (v3.15.0) κυκλοφορεί επίσημα και εντελώς δωρεάν στο App Store. Το Snapseed για Android, αντίθετα, αγνοείται επιδεικτικά, έχοντας να δεχτεί οποιαδήποτε σοβαρή αναβάθμιση από τον Μάιο του 2024. Τι ακούγεται: Ανεπίσημες πληροφορίες από μηχανικούς της Google, μέσω Reddit και leaks νωρίτερα μέσα στη χρονιά, αναφέρουν ότι η ανάπτυξη ενός αντίστοιχου redesign για το Android έχει ξεκινήσει. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι το update είναι ακόμα "αρκετούς μήνες μακριά" και δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε (ή αν) οι Android χρήστες θα λάβουν τα ίδια Pro εργαλεία κάμερας.

Η άποψη μας στο Techgear

Αυτό που μας προβληματίζει έντονα δεν είναι η ποιότητα του λογισμικού. Το νέο Snapseed Camera είναι εξαιρετικό, προσφέροντας λειτουργίες που εύκολα θα δικαιολογούσαν ένα συνδρομητικό μοντέλο. Η εκτίμηση μας, όμως, είναι πως η Google πυροβολεί τα ίδια της τα πόδια όσον αφορά το branding. Το να διαθέτεις τα κορυφαία σου φωτογραφικά εργαλεία στον άμεσο ανταγωνιστή σου, ενώ αφήνεις τους κατόχους Pixel και κορυφαίων Android συσκευών με μια απαρχαιωμένη έκδοση, είναι τουλάχιστον άστοχο.