Αλλάζει το Google Maps: Υποχρεωτικό login για να διαβάσετε κριτικές

Τι πρέπει να γνωρίζεις (TL;DR)

Τέλος η ελεύθερη πρόσβαση; Το Google Maps πλέον κρύβει σημαντικές πληροφορίες, όπως οι αξιολογήσεις, από τους χρήστες που δεν έχουν συνδεθεί στον λογαριασμό τους.

Το Google Maps πλέον κρύβει σημαντικές πληροφορίες, όπως οι αξιολογήσεις, από τους χρήστες που δεν έχουν συνδεθεί στον λογαριασμό τους. Το νέο "Login-Wall": Η κίνηση "κλειδώνει" την εμπειρία αναζήτησης, βάζοντας τέλος στην ανώνυμη περιήγηση για τοπικές επιχειρήσεις.

Η κίνηση "κλειδώνει" την εμπειρία αναζήτησης, βάζοντας τέλος στην ανώνυμη περιήγηση για τοπικές επιχειρήσεις. Ο πραγματικός στόχος: Στοχεύει ξεκάθαρα στη συλλογή δεδομένων ακριβείας και στον περιορισμό του data scraping από τρίτα AI εργαλεία.

Αν έχετε συνηθίσει να ανοίγετε γρήγορα ένα παράθυρο Incognito για να τσεκάρετε τη βαθμολογία ενός νέου καφέ χωρίς να αφήνετε ψηφιακά ίχνη, η Google έχει άλλα σχέδια. Τις τελευταίες ημέρες, η πλατφόρμα δοκιμάζει και εφαρμόζει σταδιακά έναν νέο, επιθετικό περιορισμό: το κλείδωμα των αξιολογήσεων και των πληροφοριών πίσω από την απαίτηση εισόδου (login). Το Google Maps μετατρέπεται αθόρυβα από έναν ανοιχτό, παγκόσμιο χάρτη σε μια κλειστή υπηρεσία οικοσυστήματος, αλλάζοντας δραστικά τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με την τοπική αναζήτηση.

Το κρυφό κόστος της «δωρεάν» πλοήγησης

Η αλλαγή, η οποία εντοπίστηκε αρχικά σε web browsers και αρχίζει να εξαπλώνεται, είναι απλή αλλά επιπτώσεων. Δοκιμάζοντας την πλατφόρμα χωρίς να είμαστε συνδεδεμένοι σε κάποιο Google Account, διαπιστώσαμε πως η καρτέλα ενός καταστήματος φαίνεται πλέον ημιτελής. Ενώ μπορείς να δεις τη διεύθυνση και το τηλέφωνο, η ενότητα των κριτικών (reviews) και συχνά το τμήμα Q&A παραμένουν απροσπέλαστα, ζητώντας από τον χρήστη να κάνει sign-in.

Γιατί έχει σημασία αυτό;

Η κίνηση αυτή δεν αφορά απλώς το UX. Αποτελεί μια στρατηγική απόφαση με πολλαπλές στοχεύσεις:

Δεδομένα και προσωποποίηση: Η Google χρειάζεται τα δεδομένα σας για να εκπαιδεύσει τους δικούς της αλγορίθμους και να προβάλλει στοχευμένες διαφημίσεις. Ένας ανώνυμος χρήστης δεν παράγει αξία. Άμυνα απέναντι στα AI bots: Με την έκρηξη των LLMs, δεκάδες crawlers "σαρώνουν" το Google Maps για να αντλήσουν δεδομένα τοπικών επιχειρήσεων. Βάζοντας ένα "login-wall", η Google κλείνει τη στρόφιγγα των δωρεάν δεδομένων στους ανταγωνιστές της. Οικοσύστημα: Σε αντίθεση με το Apple Maps που επιτρέπει αρκετές λειτουργίες με γνώμονα την ιδιωτικότητα, η Google εκβιάζει πρακτικά τη συμμετοχή στο δικό της οικοσύστημα για την πλήρη εμπειρία.

Όποιος έχει προσπαθήσει να οργανώσει ένα ταξίδι χρησιμοποιώντας διαφορετικές συσκευές ή δημόσιους υπολογιστές, κατανοεί αμέσως τη δυσλειτουργία. Η τριβή που προσθέτει αυτή η αλλαγή στην καθημερινή χρήση είναι τεράστιο για όσους εκτιμούν την ιδιωτικότητα τους.

Τι ισχύει και τι ελέγχεται

Επιβεβαιωμένα: Οι κριτικές πελατών, οι αναλυτικές βαθμολογίες και η ενότητα Ερωτήσεων & Απαντήσεων (Q&A) έχουν αρχίσει να αποκρύπτονται μαζικά για τους μη συνδεδεμένους χρήστες σε desktop.

Οι κριτικές πελατών, οι αναλυτικές βαθμολογίες και η ενότητα Ερωτήσεων & Απαντήσεων (Q&A) έχουν αρχίσει να αποκρύπτονται μαζικά για τους μη συνδεδεμένους χρήστες σε desktop. Υπό διερεύνηση (Φήμες): Ακούγεται έντονα στα fora των developers πως η Google σχεδιάζει να κρύψει και τα δεδομένα "Δημοφιλών Ωρών" (Popular Times) στο άμεσο μέλλον, αν και προς το παρόν παραμένουν ορατά σε αρκετές αγορές. Η βασική πλοήγηση από σημείο Α σε σημείο Β παραμένει ανοιχτή, και θεωρούμε απίθανο να κλειδώσει.

Η άποψη μας στο Techgear

Πρόκειται για μια επιθετική, "anti-user" συμπεριφορά που θυσιάζει τη χρηστικότητα στον βωμό των data analytics. Αν και τεχνολογικά κατανοούμε την ανάγκη της Google να προστατέψει τα δεδομένα της από τα αμέτρητα AI bots που σαρώνουν τον ιστό, η λύση του να τιμωρείται ο τελικός χρήστης που επιλέγει την ιδιωτικότητα είναι προβληματική. Το ερώτημα δεν είναι αν η Google έχει το δικαίωμα να το κάνει – προφανώς και το έχει. Το ζήτημα είναι αν αυτή η κίνηση θα δώσει το τελικό κίνητρο σε πλατφόρμες όπως το OpenStreetMap ή το ανανεωμένο Apple Maps να κερδίσουν το μερίδιο των χρηστών που απλά αρνούνται να γίνουν προϊόντα παρακολούθησης για να δουν πόσα αστέρια έχει η τοπική πιτσαρία.