Google Pixel 10a: Νέος flat σχεδιασμός, Satellite SOS και τιμή $499

Η Google φαίνεται πως αποφάσισε να μην πειράξει τη συνταγή που κερδίζει, αλλά να τη τελειοποιήσει σε βαθμό που να κάνει τα ακριβότερα μοντέλα της να... ανησυχούν. Η ανακοίνωση του Pixel 10a έρχεται να επιβεβαιώσει πως το 2026 είναι η χρονιά που η «μεσαία» κατηγορία αποκτά χαρακτηριστικά ναυαρχίδας, χωρίς όμως να ξεφεύγει στην τιμή.

Με κόστος που παραμένει «καρφωμένο» στα $499, το νέο smartphone της Google φέρνει το Satellite SOS στις μάζες, αλλάζει ριζικά το design και υπόσχεται μπαταρία που ξεχνάει να τελειώσει.

Τι αλλάζει ουσιαστικά

Το πρώτο πράγμα που θα παρατηρήσετε είναι η απουσία του χαρακτηριστικού «visor» που εξείχε έντονα στα προηγούμενα μοντέλα. Το Pixel 10a υιοθετεί ένα flat-back design, με την μπάρα της κάμερας να ενσωματώνεται πολύ πιο ομαλά στο σώμα της συσκευής. Αυτό σημαίνει ότι επιτέλους το κινητό θα κάθεται εντελώς επίπεδα στο τραπέζι χωρίς να «παίζει» όταν πληκτρολογείτε.

Η Google δίνει έμφαση στην αντοχή, χρησιμοποιώντας το νέο Corning Gorilla Glass 7i στην οθόνη και ένα σασί από 100% ανακυκλωμένο αλουμίνιο, ενώ η πλάτη παραμένει από (ανακυκλωμένο) πλαστικό με σατινέ φινίρισμα.

Στο μπροστινό μέρος, η 6.3 ιντσών Actua οθόνη είναι κατά 11% πιο φωτεινή από τον προκάτοχό της (Pixel 9a). Ωστόσο, η πραγματική επανάσταση για την κατηγορία είναι η προσθήκη του Satellite SOS. Μέχρι τώρα, η δορυφορική βοήθεια ήταν προνόμιο των Flagship συσκευών (βλέπε iPhone και Pixel Pro). Το να το βλέπουμε σε ένα «a-series» μοντέλο είναι μια κίνηση που ίσως αναγκάσει τη Samsung και τη Xiaomi να ακολουθήσουν.

Στα ενδότερα, η μπαταρία υπόσχεται πάνω από 30 ώρες χρήσης (ή 120 με το Extreme Battery Saver), ενώ η φόρτιση αναφέρεται ως «ταχύτερη από το 9a».

Τι δεν μας είπε η Google

Παρόλο που το Pixel 10a φοράει πιθανότατα μια παραλλαγή του Tensor G4, μην περιμένετε τις επιδόσεις ενός Snapdragon 8 Gen 4 που θα βρείτε σε αντίστοιχα κινέζικα μοντέλα (π.χ. POCO ή Realme GT series). Η Google εστιάζει στο AI (Gemini Nano) και όχι στα benchmarks. Αν είστε σκληροπυρηνικός gamer που παίζει Genshin Impact στα ultra settings, το μεταλλικό frame ίσως ζεσταθεί γρηγορότερα από όσο θα θέλατε.

Ένα άλλο σημείο που θέλει προσοχή είναι η φόρτιση. Η Google λέει «ταχύτερη», αλλά αν αυτό σημαίνει ότι πήγαμε από τα 18W στα 25W ή 30W, τότε παραμένει απελπιστικά αργή συγκριτικά με τον ανταγωνισμό. Όταν ένα Xiaomi Redmi Note της μισής τιμής φορτίζει πλήρως σε 20 λεπτά, το να περιμένεις μιάμιση ώρα για το Pixel εν έτει 2026 είναι δύσκολο να χωνευτεί.

Η εμπειρία κάμερας: Software εναντίον Hardware

Εδώ η Google παίζει «εντός έδρας». Τα νέα χαρακτηριστικά όπως το "Add Me" (που προσθέτει τον φωτογράφο στην ομαδική φωτογραφία μέσω AI) και το "Camera Coach" (που σου δίνει οδηγίες σε πραγματικό χρόνο για το καδράρισμα) είναι λειτουργίες που ο μέσος χρήστης θα λατρέψει. Σε τυφλές δοκιμές, το Pixel 10a αναμένεται να κερδίζει συσκευές με διπλάσια megapixels, απλά και μόνο λόγω της επεξεργασίας εικόνας της Google. Ωστόσο, σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού (Video), ο θόρυβος θα παραμένει πιο αισθητός σε σχέση με τα Pro μοντέλα λόγω μικρότερου αισθητήρα.

Η άποψη του Techgear

Το Pixel 10a δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με αριθμούς, αλλά με ουσία. Με νέα χρώματα και μια τιμή που αντιστέκεται στον πληθωρισμό, είναι από τις πιο τίμιες προτάσεις της χρονιάς. Το θέμα είναι αν θα καταφέρει η Google να πείσει τον κόσμο να την εμπιστευτεί...