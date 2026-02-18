Google I/O 2026: Επίσημο ραντεβού στις 19 Μαΐου

Τι πρέπει να γνωρίζεις (TL;DR)

Πότε & Πού: Η Google επιβεβαίωσε την 19η Μαΐου 2026 ως την ημερομηνία έναρξης, με φυσική παρουσία στο Shoreline Amphitheatre (Mountain View).

Η μετάβαση από τον πειραματισμό στην ουσία. Έμφαση σε AI που λύνει πραγματικά προβλήματα (Generative AI updates). Hardware: Οι προσκλήσεις και οι διαρροές δείχνουν ξεκάθαρα προς το Pixel 10a , ενώ υπάρχουν ελπίδες για tease του Pixel Fold επόμενης γενιάς.

Οι προσκλήσεις και οι διαρροές δείχνουν ξεκάθαρα προς το , ενώ υπάρχουν ελπίδες για tease του Pixel Fold επόμενης γενιάς. Android: Πρώτη γεύση από το Android 17, με εστίαση στην ασφάλεια και την AI ενσωμάτωση.

Τέλος στην αναμονή. Οι προσκλήσεις έφτασαν στα inbox των δημοσιογράφων για τις 19 Μαΐου 2026. Το φετινό Google I/O 2026 θα εστιάσει στο πώς οι developers μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία μοντέλα Gemini για να χτίσουν εφαρμογές που δεν είναι απλώς "έξυπνες", αλλά χρήσιμες.

Τι θα δούμε

1. Pixel 10a

Η ματιά του Techgear: Αν η Google ακολουθήσει τη συνταγή του παρελθόντος, περιμένουμε μια συσκευή που θα θυσιάζει τα "premium υλικά" (γυαλί/μέταλλο) για χάρη της απόδοσης. Το στοίχημα εδώ είναι ο επεξεργαστής. Θα δούμε τον Tensor G5 (έστω και υποχρονισμένο) ή θα μείνουμε σε μια βελτιωμένη έκδοση του G4;

2. Android 17 & AI

Το Google Developers Blog μας προετοιμάζει για βαριά sessions γύρω από το AI. Αλλά προσοχή: Δεν μιλάμε πλέον μόνο για chatbots.

Η ανάλυση: Το Android 17 αναμένεται να φέρει βαθύτερη ενσωμάτωση του Gemini. Αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι αν αυτή η ενσωμάτωση θα βαρύνει το λειτουργικό. Ήδη παρατηρούμε σε συσκευές του '25 ότι τα AI features "τρώνε" μπαταρία. Αν το Android 17 δεν είναι optimized, θα έχουμε θέμα.

3. Η μάχη του οικοσυστήματος

Οι πηγές αναφέρουν επίσης πιθανές εκπλήξεις στο Wear OS. Η Google προσπαθεί να δέσει το ρολόι, το κινητό και το σπίτι σε ένα ενιαίο δίκτυο με "εγκέφαλο" το Gemini. Αυτό είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι της Apple, αρκεί να δουλεύει εδώ και τώρα, και όχι σε "future updates".

Η άποψη του Techgear

Η Google έχει μια τελευταία ευκαιρία φέτος να αποδείξει ότι η AI δεν είναι φούσκα. Το I/O 2026 δεν πρέπει να είναι ένα φεστιβάλ υποσχέσεων. Περιμένουμε ένα "σφιχτό" event. Αν το Android 17 προσφέρει ουσιαστικές λύσεις (και όχι απλά emojis φτιαγμένα από AI), τότε η Google θα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα μπροστά. Αν όμως χαθούμε πάλι σε ατελείωτες παρουσιάσεις αλγορίθμων χωρίς πρακτική εφαρμογή, το κοινό θα κουραστεί.