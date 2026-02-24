iPhone 17e: Τι περιμένουμε από το επερχόμενο «προσιτό» iPhone

Σύνοψη Φημών

Ημερομηνία Παρουσίασης: Αναμένεται στις 4 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο του "Special Apple Experience" event σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Σαγκάη.

Αναμένεται στις 4 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο του "Special Apple Experience" event σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Σαγκάη. Επεξεργαστής & AI: Ενσωμάτωση του A19 SoC (στα 3nm), εξασφαλίζοντας κορυφαία απόδοση και πλήρη τοπική εκτέλεση των λειτουργιών του Apple Intelligence μέσω των 8GB RAM.

Ενσωμάτωση του A19 SoC (στα 3nm), εξασφαλίζοντας κορυφαία απόδοση και πλήρη τοπική εκτέλεση των λειτουργιών του Apple Intelligence μέσω των 8GB RAM. Σχεδιασμός & Οθόνη: Υιοθέτηση του Dynamic Island καταργώντας το notch, με την LTPS OLED οθόνη των 6,1 ιντσών να παραμένει ωστόσο αυστηρά στα 60Hz.

Υιοθέτηση του Dynamic Island καταργώντας το notch, με την LTPS OLED οθόνη των 6,1 ιντσών να παραμένει ωστόσο αυστηρά στα 60Hz. Συνδεσιμότητα: Εξοπλίζεται με το in-house C1X 5G modem της Apple (έως 2x ταχύτερο από το περσινό C1) και το N1 chip για υποστήριξη Wi-Fi 7.

Εξοπλίζεται με το in-house C1X 5G modem της Apple (έως 2x ταχύτερο από το περσινό C1) και το N1 chip για υποστήριξη Wi-Fi 7. Φόρτιση & Κάμερες: Επιστρέφει η πλήρης υποστήριξη MagSafe (έως 25W) που απουσίαζε από το 16e, ενώ η εμπρόσθια κάμερα αναβαθμίζεται στα 18MP με τεχνολογία Center Stage.

Επιστρέφει η πλήρης υποστήριξη MagSafe (έως 25W) που απουσίαζε από το 16e, ενώ η εμπρόσθια κάμερα αναβαθμίζεται στα 18MP με τεχνολογία Center Stage. Τιμολόγηση: Διατηρείται η τιμή βάσης των $599 στις ΗΠΑ. Στην Ελλάδα αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 749€ και 789€.

Το iPhone 17e αποτελεί τη νέα προσέγγιση της Apple στην κατηγορία των προσιτών smartphones για το 2026, συνεχίζοντας τη στρατηγική ετήσιων αναβαθμίσεων που ξεκίνησε με το περσινό iPhone 16e (το οποίο αντικατέστησε οριστικά τη σειρά SE). Η συσκευή αναμένεται να αποκαλυφθεί επίσημα την Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026, κατά τη διάρκεια ενός "Special Experience" event που θα λάβει χώρα ταυτόχρονα σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Σαγκάη. Απευθύνεται ξεκάθαρα σε χρήστες που αναζητούν την εμπειρία του οικοσυστήματος της Apple, τις νεότερες AI δυνατότητες και αξιόπιστη απόδοση, χωρίς να επενδύσουν το υπερδιπλάσιο κόστος των Pro μοντέλων.

Η μετατόπιση της κυκλοφορίας της «entry-level» συσκευής την άνοιξη επιτρέπει στην Apple να διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον της αγοράς καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, διαχωρίζοντας στρατηγικά τον κύκλο ζωής αυτών των μοντέλων από τις φθινοπωρινές παρουσιάσεις των κορυφαίων ναυαρχίδων της.

Από τις φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες εβδομάδες, έχουμε καταλήξει με κάθε επιφύλαξη στα παρακάτω!

Σχεδιασμός και οθόνη: Η μετάβαση στο Dynamic Island

Το iPhone 17e εξοπλίζεται με LTPS OLED οθόνη 6,1 ιντσών (ανάλυσης 2532 x 1170), η οποία διατηρεί τον ρυθμό ανανέωσης στα 60Hz. Η σημαντικότερη σχεδιαστική εξέλιξη αφορά την ενσωμάτωση του Dynamic Island, αφήνοντας οριστικά στο παρελθόν το κλασικό notch. Αυτή η αλλαγή ενοποιεί την οπτική ταυτότητα ολόκληρης της γκάμας της Apple.

Αν και το σασί αναμένεται να παραμείνει κατασκευασμένο από αλουμίνιο αεροπορικού τύπου, οι διαρροές (από πηγές όπως το The Elec) κάνουν λόγο για αισθητά πιο λεπτά bezels. Ωστόσο, η διατήρηση του ρυθμού ανανέωσης στα 60Hz αποτελεί το κυριότερο σημείο διαχωρισμού από τη βασική σειρά iPhone 17 (η οποία έκανε το άλμα στα 120Hz ProMotion). Η Apple επιλέγει συνειδητά τα LTPS πάνελ έναντι των LTPO για να συμπιέσει το κόστος κατασκευής, χρησιμοποιώντας γραμμές παραγωγής που έχουν ήδη αποσβεστεί. Στην πράξη, η χρήση μιας οθόνης 60Hz σημαίνει ότι το scrolling και τα animations δεν θα έχουν την απόλυτη ρευστότητα των ακριβότερων μοντέλων, ωστόσο η προσθήκη του Dynamic Island αλλάζει ριζικά τον τρόπο αλληλεπίδρασης του χρήστη, φέρνοντας τα Live Activities στο προσκήνιο της καθημερινής χρήσης.

Επεξεργαστής A19: Η αρχιτεκτονική και το Apple Intelligence

Η συσκευή τροφοδοτείται από το SoC A19 της Apple, το οποίο κατασκευάζεται με τη μέθοδο N3P (3 νανομέτρων τρίτης γενιάς) από την TSMC. Ο επεξεργαστής πλαισιώνεται από 8GB μνήμης RAM, στοιχείο απολύτως απαραίτητο για την απρόσκοπτη λειτουργία του Apple Intelligence.

Η μετάβαση από τον A18 του iPhone 16e στον A19 προσφέρει αύξηση επιδόσεων της τάξης του 5-10% στην ακατέργαστη επεξεργαστική ισχύ (CPU), αλλά η πραγματική διαφορά εντοπίζεται στη διαχείριση γραφικών (GPU) και τη μονάδα NPU (Neural Engine). Αυτό μεταφράζεται σε ταχύτερη τοπική επεξεργασία για λειτουργίες όπως η βελτιωμένη έκδοση της Siri, η δημιουργία εικόνων και η άμεση μετάφραση, χωρίς να απαιτείται συνεχής σύνδεση στο cloud. Μηχανικά, η Apple ενδέχεται να χρησιμοποιήσει μια έκδοση του A19 με έναν απενεργοποιημένο πυρήνα GPU (binned chip) για λόγους θερμικής διαχείρισης και διαχωρισμού των προϊοντικών κατηγοριών, διατηρώντας όμως τη συνολική εμπειρία του χρήστη εξαιρετικά ομαλή ακόμη και σε απαιτητικό multitasking.

Συνδεσιμότητα: Το νέο C1X Modem και το N1 Chip

Το iPhone 17e ενσωματώνει το in-house C1X 5G modem δεύτερης γενιάς της Apple, αντικαθιστώντας τις λύσεις της Qualcomm και προσφέροντας έως και διπλάσιες ταχύτητες δεδομένων συγκριτικά με το C1 modem. Επιπρόσθετα, το N1 chip αναλαμβάνει την ασύρματη επικοινωνία, φέρνοντας υποστήριξη για Wi-Fi 7 και Bluetooth 6.0.

Η ανάπτυξη των δικών της modem αποτελούσε διακαή πόθο της Apple εδώ και χρόνια. Το C1X chip, πέραν των βελτιωμένων ταχυτήτων μεταφόρτωσης και λήψης στα 5G δίκτυα, διακρίνεται για την κορυφαία ενεργειακή του αποδοτικότητα. Αυτό σημαίνει πρακτικά μικρότερη κατανάλωση μπαταρίας κατά την πλοήγηση σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Η προσθήκη του πρωτοκόλλου Wi-Fi 7 μέσω του N1 chip εξασφαλίζει εξαιρετικά σταθερές συνδέσεις σε περιβάλλοντα με υψηλό συνωστισμό ασύρματων δικτύων, μειώνοντας τις παρεμβολές και επιτρέποντας ταχύτερες μεταφορές αρχείων μέσω AirDrop.

Κάμερες και η επιστροφή του MagSafe

Η πίσω κάμερα του iPhone 17e παραμένει ένας μονός αισθητήρας 48MP, ωστόσο η εμπρόσθια κάμερα αναβαθμίζεται κάθετα στα 18MP με τεχνολογία Center Stage. Παράλληλα, το νέο μοντέλο επαναφέρει τον μαγνητικό δακτύλιο MagSafe για ασύρματη φόρτιση έως 25W.

Η απουσία του MagSafe από το iPhone 16e (το οποίο περιοριζόταν σε απλή ασύρματη φόρτιση Qi 7.5W) είχε αποτελέσει το μεγαλύτερο παράπονο των χρηστών. Η επιστροφή του στο iPhone 17e ξεκλειδώνει ένα τεράστιο οικοσύστημα αξεσουάρ, από μαγνητικά power banks μέχρι βάσεις αυτοκινήτου και πορτοφόλια. Στον τομέα της φωτογραφίας, ο αισθητήρας των 48MP υποστηρίζεται από τον αναβαθμισμένο Image Signal Processor (ISP) του A19, επιτρέποντας λήψεις υψηλής ανάλυσης 24MP ως προεπιλογή και ψηφιακό zoom 2x με ελάχιστη απώλεια ποιότητας (sensor crop). Η νέα selfie κάμερα των 18MP αποτελεί επίσης ένα σημαντικό τεχνολογικό άλμα, καθώς υποστηρίζει το Center Stage, ρυθμίζοντας αυτόματα το κάδρο κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσεων ώστε να κρατά τον χρήστη στο κέντρο, ακόμη και αν κινείται στον χώρο.

Τιμή, διαθεσιμότητα και η ελληνική αγορά

Στις ΗΠΑ, το iPhone 17e αναμένεται να κυκλοφορήσει με τιμή εκκίνησης τα $599 (για την έκδοση των 128GB). Στην ελληνική αγορά, συνυπολογίζοντας τον ΦΠΑ και τις ισοτιμίες, η τελική τιμή ραφιού εκτιμάται πως θα κυμανθεί μεταξύ 749€ και 789€.

Με τη ματιά του Techgear

Το iPhone 17e είναι μια συσκευή που απευθύνεται στο τεράστιο κοινό των εταιρικών στόλων (enterprise), σε γονείς που αγοράζουν το πρώτο iPhone για τα παιδιά τους και σε όσους θέλουν μια αξιόπιστη, γρήγορη συσκευή που θα λαμβάνει ενημερώσεις λογισμικού για τουλάχιστον 6 χρόνια.