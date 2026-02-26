Τα iPhone και iPad εγκρίθηκαν για τη διαχείριση απόρρητων δεδομένων του ΝΑΤΟ

Σύνοψη

Τα iPhone και iPad αποτελούν πλέον τις πρώτες καταναλωτικές συσκευές που λαμβάνουν επίσημη έγκριση για χρήση σε διαβαθμισμένα δίκτυα του ΝΑΤΟ.

Η πιστοποίηση αφορά το επίπεδο διαβάθμισης "NATO Restricted" και υποστηρίζεται εγγενώς από τα λειτουργικά συστήματα iOS 26 και iPadOS 26.

Δεν απαιτείται καμία απολύτως παρέμβαση στο hardware ούτε η χρήση εξειδικευμένου λογισμικού ασφαλείας (third-party add-ons) από εταιρείες κυβερνοασφάλειας.

Η εξέλιξη αυτή βασίζεται στην προηγούμενη, εξαιρετικά αυστηρή αξιολόγηση και έγκριση των συσκευών της Apple από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριών (BSI).

Η μετάβαση σε off-the-shelf εξοπλισμό μειώνει δραστικά το κόστος και την πολυπλοκότητα των κρατικών και στρατιωτικών προμηθειών.

Η Apple εισάγει τις εμπορικές συσκευές στα δίκτυα του ΝΑΤΟ

Η Apple ανακοίνωσε επίσημα ότι τα iPhone και iPad έχουν πιστοποιηθεί για την επεξεργασία και διαχείριση διαβαθμισμένων πληροφοριών εντός των δικτύων του ΝΑΤΟ. Πρόκειται για ένα τεχνολογικό ορόσημο που μεταβάλλει ριζικά τα δεδομένα στην ασφάλεια των κρατικών και στρατιωτικών επικοινωνιών. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποδεικνύει ότι η αρχιτεκτονική ασφαλείας που ενσωματώνεται στις καταναλωτικές συσκευές της εταιρείας επαρκεί πλέον για περιβάλλοντα με αυστηρές απαιτήσεις προστασίας δεδομένων.

Πώς τα iPhone και iPad έλαβαν την πιστοποίηση από το ΝΑΤΟ;

Τα iPhone και iPad που τρέχουν τις εκδόσεις iOS 26 και iPadOS 26 έλαβαν επίσημη πιστοποίηση για τη διαχείριση διαβαθμισμένων πληροφοριών επιπέδου "NATO Restricted". Η έγκριση αφορά αποκλειστικά εμπορικές (off-the-shelf) συσκευές και δεν προϋποθέτει την εγκατάσταση εφαρμογών τρίτων κατασκευαστών ή εξειδικευμένων παρεμβάσεων στο hardware, επιτρέποντας την άμεση και ασφαλή ενσωμάτωση στα δίκτυα της Συμμαχίας.

Τα βασικά τεχνικά δεδομένα της πιστοποίησης διαμορφώνονται ως εξής:

Λειτουργικά Συστήματα: iOS 26 και iPadOS 26.

iOS 26 και iPadOS 26. Επίπεδο Διαβάθμισης: NATO Restricted. Πρόκειται για το χαμηλότερο κλιμάκιο διαβαθμισμένων πληροφοριών, το οποίο δεν απαιτεί «Security Clearance» ανώτατου επιπέδου, αλλά επιβάλλει αυστηρά πρωτόκολλα για την αποφυγή διαρροής δεδομένων.

NATO Restricted. Πρόκειται για το χαμηλότερο κλιμάκιο διαβαθμισμένων πληροφοριών, το οποίο δεν απαιτεί «Security Clearance» ανώτατου επιπέδου, αλλά επιβάλλει αυστηρά πρωτόκολλα για την αποφυγή διαρροής δεδομένων. Κατάλογος Εγκεκριμένων Προϊόντων: Οι συσκευές είναι πλέον επίσημα καταχωρημένες στο NATO Information Assurance Product Catalogue.

Οι συσκευές είναι πλέον επίσημα καταχωρημένες στο NATO Information Assurance Product Catalogue. Απουσία Τρίτων Λύσεων (Third-Party): Η διαχείριση των δεδομένων γίνεται μέσω των native πρωτοκόλλων ασφαλείας του λειτουργικού (Hardware Root of Trust, Secure Enclave).

Το τέλος των "Bespoke" λύσεων και η δήλωση της Apple

Ιστορικά, η χρήση φορητών συσκευών σε κυβερνητικά ή στρατιωτικά περιβάλλοντα απαιτούσε βαριές, εξειδικευμένες (bespoke) λύσεις. Οργανισμοί κατέφευγαν σε custom παραλλαγές λειτουργικών συστημάτων ή σε ακριβά συμβόλαια με εταιρείες που παρείχαν «θωρακισμένες» συσκευές, συχνά με σημαντικούς συμβιβασμούς στην εμπειρία χρήσης, την ταχύτητα και την αυτονομία.

Ο Ivan Krstić, Αντιπρόεδρος Security Engineering & Architecture της Apple, αποσαφήνισε τη στόχευση της εταιρείας μέσω δήλωσής του στο 9to5Mac. Τόνισε ότι πριν από το iPhone, οι ασφαλείς συσκευές ήταν διαθέσιμες αποκλειστικά σε κυβερνητικούς και εταιρικούς οργανισμούς, έπειτα από τεράστιες επενδύσεις σε custom λύσεις. Η Apple, σύμφωνα με τον Krstić, προσφέρει πλέον το ίδιο επίπεδο προστασίας σε όλους τους χρήστες, με τις δικλείδες ασφαλείας του iOS να καλύπτουν μοναδικά τις απαιτήσεις των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Η προεργασία: Η σφραγίδα του γερμανικού BSI

Η πιστοποίηση από το ΝΑΤΟ δεν προέκυψε εν κενώ. Η διαδικασία για την έγκριση κρατικών συσκευών είναι μακροχρόνια. Η Apple εξασφάλισε αρχικά την έγκριση για την επεξεργασία διαβαθμισμένων κυβερνητικών δεδομένων στη Γερμανία.

Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριών (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik - BSI) διεξήγαγε εκτενή τεχνική αξιολόγηση, ελέγχους πηγαίου κώδικα (όπου παραχωρήθηκε πρόσβαση) και βαθιά ανάλυση της αρχιτεκτονικής του iOS. Μόνο μετά την οριστική έγκριση του BSI, η τεχνογνωσία και οι διασφαλίσεις μεταφέρθηκαν στο επίπεδο του ΝΑΤΟ. Η κυκλοφορία του iOS 26 αποτέλεσε το τελικό βήμα για την τυποποίηση αυτών των προτύπων ασφαλείας σε όλη τη γραμμή παραγωγής.

Η αρχιτεκτονική του iOS 26 και το Mobile Device Management (MDM)

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Apple έγκειται στην αδιαχώριστη λειτουργία hardware και software. Το Secure Enclave, ο ξεχωριστός συνεπεξεργαστής που διαχειρίζεται τα κρυπτογραφικά κλειδιά, και η αυστηρή απομόνωση των εφαρμογών (sandboxing) εξασφαλίζουν ότι καμία κακόβουλη διεργασία δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος.

Σε επίπεδο υποδομών IT, οι διαχειριστές δικτύων του ΝΑΤΟ μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα υφιστάμενα πρωτόκολλα Mobile Device Management (MDM) της Apple για να επιβάλουν αυστηρά προφίλ χρήσης. Αυτό σημαίνει απενεργοποίηση συγκεκριμένων λειτουργιών του hardware (όπως η κάμερα ή το μικρόφωνο σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες) ή κρυπτογραφημένη δρομολόγηση της κίνησης δεδομένων μέσω αποκλειστικών VPN, χωρίς να απαιτείται επιπλέον λογισμικό τύπου "container" για τον διαχωρισμό προσωπικών και εταιρικών/στρατιωτικών δεδομένων.

Η άποψη του Techgear

Η επιτυχία της Apple να βάλει τα "απλά" καταναλωτικά της προϊόντα στα δίκτυα του ΝΑΤΟ πιστοποιεί το προβάδισμά της στο enterprise security. Όσοι έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν "θωρακισμένες" κυβερνητικές συσκευές γνωρίζουν καλά την «υποκειμενική ακαταστασία» της εμπειρίας: βαρύ hardware, δραματική πτώση της μπαταρίας λόγω των συνεχών background processes από third-party security agents, και ένα UI που καθυστερεί εκνευριστικά.

Με το iOS 26, η προστασία είναι native. Ένα iPhone που φέρει MDM προφίλ για πρόσβαση σε "NATO Restricted" δεδομένα διατηρεί την ίδια φυσική αίσθηση στο χέρι, την ίδια ομαλότητα στο scrolling και την ίδια αυτονομία με τη συσκευή του μέσου χρήστη, διαχωρίζοντας αόρατα τα δεδομένα σε επίπεδο hardware.