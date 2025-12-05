Samsung Galaxy Z TriFold: Δείτε το επίσημο unboxing video του τριπλά αναδιπλούμενου smartphone

Η Samsung δημοσίευσε το επίσημο unboxing video του Galaxy Z TriFold και η εταιρεία δεν χάνει χρόνο να το αναδείξει ως το νέο της τεχνολογικό statement. Το unboxing θυμίζει περισσότερο premium gadget παρά τυπική ναυαρχίδα της σειράς Galaxy.

Στο κουτί βρίσκουμε ό,τι σπάνια βλέπουμε πλέον σε flagship: έναν φορτιστή ισχύος 45W, ένα USB-C σε USB-C καλώδιο και το Carbon Shield Case, ενώ συνοδεύονται από το κλασικό SIM ejector και τα απαραίτητα έγγραφα. Στο βίντεο εμφανίζεται και το Carbon Standing Case, αν και αυτό πωλείται ξεχωριστά, προορισμένο για όσους θέλουν το TriFold να στέκεται… κυριολεκτικά.

Η Samsung εκμεταλλεύεται το βίντεο για να δείξει την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της συσκευής. Πρόκειται για έναν σχεδιασμό που δεν χωρά σε καμία γνωστή κατηγορία foldable: η εσωτερική οθόνη φτάνει τις 10 ίντσες όταν ανοίγει πλήρως, μετατρέποντας τη συσκευή σε υβριδικό tablet. Η εξωτερική, των 6,5 ιντσών, διαθέτει anti-reflective επίστρωση ώστε να παραμένει λειτουργική ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το TriFold προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη φορητότητα και στη multitasking εμπειρία που συναντά κανείς σε μεγαλύτερες συσκευές.

Η εμπορική διάθεση ξεκινά στις 12 Δεκεμβρίου στην Κορέα. Μέσα στον ίδιο μήνα, το tri-fold της Samsung θα επεκταθεί σε Κίνα, Ταϊβάν, Σιγκαπούρη και ΗΑΕ, επιβεβαιώνοντας ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει τη νέα κατηγορία ως κάτι παραπάνω από πείραμα περιορισμένης κυκλοφορίας. Για την υιοθέτηση, βέβαια, θα παίξει μεγάλο ρόλο και η υποστήριξη. Στο πλαίσιο αυτό, η Samsung προσφέρει μία φορά έκπτωση 50% σε επισκευές της οθόνης, μια κίνηση που ίσως καθησυχάσει όσους φοβούνται το υψηλό κόστος service στα πολύπλοκα foldables.

Το Galaxy Z TriFold, πριν καν κυκλοφορήσει ευρέως, έχει ήδη δημιουργήσει κύμα συζητήσεων γύρω από το αν οι τριπλές αναδιπλώσεις μπορούν να αποτελέσουν το επόμενο μεγάλο άλμα στα smartphones. Η Samsung φαίνεται να πιστεύει πως ναι, και το unboxing video λειτουργεί ως προσεκτικά σκηνοθετημένη πρόσκληση στο μέλλον. Για όσους παρακολουθούν την εξέλιξη των foldables, το TriFold μοιάζει με την πιο τολμηρή προσπάθεια να ξεφύγει η αγορά από τις απλές δύο πτυχές και να προσεγγίσει ένα πραγματικό pocket-friendly tablet.

Αν η τεχνολογία αποδειχθεί αξιόπιστη και η εμπειρία ομαλή, τότε το TriFold μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας νέας κατηγορίας συσκευών.