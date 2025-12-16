Αναφορά: Η Xiaomi ετοιμάζει λεπτό smartphone, αλλά με μπαταρία 10000mAh!

Μια νέα διαρροή από την Κίνα θέλει τη Xiaomi να εργάζεται πυρετωδώς πάνω σε ένα project που μέχρι πρότινος φάνταζε ακατόρθωτο: ένα smartphone με μπαταρία χωρητικότητας 10000 mAh, το οποίο όμως διατηρεί μια εντυπωσιακά λεπτή σιλουέτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσω του γνωστού leaker Digital Chat Station, ο κινεζικός κολοσσός σχεδιάζει να λανσάρει μέσα στο επόμενο έτος μια συσκευή που θα επαναπροσδιορίσει τον όρο «αυτονομία». Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, δεν είναι η χωρητικότητα, αλλά το γεγονός ότι η Xiaomi σκοπεύει να χωρέσει όλη αυτή την ενέργεια σε ένα σασί με πάχος μικρότερο των 8,5 χιλιοστών.

Μηχανική ακριβείας και Silicon-Carbon τεχνολογία

Πώς όμως μπορεί να χωρέσει μια μπαταρία τέτοιου μεγέθους (που συνήθως συναντάμε σε tablets ή power banks) σε ένα κομψό smartphone; Η απάντηση κρύβεται στην τεχνολογία μπαταριών πυριτίου-άνθρακα (Silicon-Carbon).

Αυτή η νέα γενιά συσσωρευτών επιτρέπει πολύ μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μπαταρίες ιόντων λιθίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι κατασκευαστές μπορούν να αυξήσουν τη χωρητικότητα χωρίς να αυξήσουν τον όγκο ή το βάρος της συσκευής. Αν η φήμη επιβεβαιωθεί, μιλάμε για ένα κινητό που θα είναι πιο λεπτό από πολλά σημερινά flagships, αλλά θα προσφέρει διπλάσια (ή και τριπλάσια) διάρκεια ζωής με μία φόρτιση.

100W και ασύρματη φόρτιση

Η Xiaomi, ωστόσο, δεν αρκείται μόνο στη μεγάλη χωρητικότητα. Γνωρίζοντας ότι η πλήρωση μιας μπαταρίας 10.000 mAh θα μπορούσε να διαρκέσει ώρες με συμβατικούς φορτιστές, η εταιρεία φέρεται να εξοπλίζει τη συσκευή με υποστήριξη ενσύρματης φόρτισης 100W. Αυτό θα επιτρέπει στο κινητό να ανακτά πλήρη ενέργεια σε χρόνο ρεκόρ, καθιστώντας την εμπειρία χρήσης απρόσκοπτη. Επιπλέον, οι πληροφορίες κάνουν λόγο και για υποστήριξη πολύ γρήγορης ασύρματης φόρτισης, κάτι που σπανίζει σε συσκευές με τόσο μεγάλη έμφαση στην μπαταρία.

Ο «πόλεμος» της αυτονομίας

Η κίνηση αυτή της Xiaomi δεν είναι η μοναδική. Ο ανταγωνισμός στην Κίνα έχει φουντώσει για τα καλά, με την Honor να ετοιμάζει τη δική της απάντηση. Φήμες θέλουν την Honor να αναπτύσσει επίσης ένα smartphone στη σειρά «Win» με παρόμοια χαρακτηριστικά: μπαταρία 10.000 mAh και ταχεία φόρτιση.

Παράλληλα, ακούγεται έντονα ότι η Xiaomi έχει στα σκαριά και το Redmi Turbo 5 Pro, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει νωρίτερα, φέροντας μπαταρία 9.000 mAh. Αν αυτά τα μοντέλα βγουν στην παραγωγή, τότε το 2026 θα είναι η χρονιά που τα smartphones θα σταματήσουν να είναι «δέσμια» του φορτιστή τους.

Τι σημαίνει αυτό για τον χρήστη;

Φανταστείτε ένα σενάριο όπου φορτίζετε το κινητό σας τη Δευτέρα και δεν χρειάζεται να το ξαναβάλετε στην πρίζα μέχρι την Τετάρτη ή την Πέμπτη, ακόμη και με βαριά χρήση. Για τους επαγγελματίες που βρίσκονται διαρκώς εν κινήσει, τους gamers που βλέπουν την μπάρα της μπαταρίας να εξανεμίζεται, ή τους ταξιδιώτες, μια τέτοια συσκευή θα μπορούσε να είναι το απόλυτο εργαλείο.

Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο αν αυτό το μυστηριώδες «θηρίο» θα κυκλοφορήσει υπό το brand της Xiaomi, της Redmi ή της POCO.