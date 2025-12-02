iPhone Fold: Νέες πληροφορίες για το μεγάλο βήμα της Apple στα foldables

Η ιδέα ενός αναδιπλούμενου iPhone δεν είναι πλέον απλή φήμη αλλά ένα project που φαίνεται να περνάει από τη θεωρία στην πράξη. Νέες πληροφορίες δείχνουν ότι η Apple έχει πλέον καταλήξει σε κρίσιμες τεχνικές επιλογές και μπαίνει στην τελική φάση πριν την παραγωγή. Το αφήγημα που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια ότι η Apple θα εισέλθει στον κόσμο των foldable όταν νιώσει πως η τεχνολογία έχει ωριμάσει δείχνει να παίρνει επιτέλους μορφή.

Για την Apple, το μεγαλύτερο εμπόδιο ήταν εξ αρχής η οθόνη. Τα αναδιπλούμενα Android έχουν σίγουρα εξελιχθεί, αλλά το «τσαλάκωμα» στο κέντρο της οθόνης δεν έχει εξαλειφθεί εντελώς. Η εταιρεία φαίνεται πως δοκίμασε πολλές παραλλαγές σε μεντεσέδες και οθόνες τα τελευταία δύο χρόνια, απορρίπτοντας κάθε λύση που δεν εκπλήρωνε το ιδανικό: ένα foldable χωρίς εμφανές crease. Πρόσφατες αναφορές υποδεικνύουν ότι ο σχεδιασμός της οθόνης έχει πλέον «κλειδώσει», πράγμα που επιτρέπει στη συσκευή να περάσει στο pre-production στάδιο. Από εδώ και πέρα, απομένουν μόνο τελικές ρυθμίσεις προτού δοθεί το πράσινο φως για μαζική παραγωγή.

Η εφοδιαστική αλυσίδα δείχνει να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα. Σημαντικοί συνεργάτες της Apple σε πάνελ, μεντεσέδες και συναρμολόγηση περιμένουν ήδη τις τελικές αποφάσεις. Το οικοσύστημα παραγωγής έχει στηθεί και —για πρώτη φορά— φαίνεται να μην υπάρχουν μεγάλα τεχνικά εμπόδια που να καθυστερούν το πλάνο.

Η πιο εντυπωσιακή λεπτομέρεια που διέρρευσε αφορά το σύστημα ψύξης. Η Apple σκοπεύει να ενσωματώσει στο iPhone Fold σύστημα ψύξης με θάλαμο κενού, δηλαδή την ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε στο iPhone 17 Pro και το iPhone 17 Pro Max. Αν ισχύει, θα είναι ένα από τα ελάχιστα foldables με πραγματικά εξελιγμένη θερμική διαχείριση, κάτι που μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά σε απαιτητικές εφαρμογές, multitasking και gaming. Τα foldables μέχρι τώρα έχουν δείξει αδυναμία σε συνεχή υψηλή απόδοση, και η Apple φαίνεται να στοχεύει ακριβώς στο να λύσει αυτό το πρόβλημα από την πρώτη κιόλας γενιά.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η εταιρεία εμφανίζεται αισιόδοξη. Υπολογίζεται ότι τον πρώτο χρόνο μπορεί να δει αποστολές από 7 έως 9 εκατομμύρια μονάδες —σημαντικά υψηλότερος στόχος σε σχέση με το launch των περισσότερων Android foldables. Το στοίχημα αυτό επηρεάζει και βασικούς συνεργάτες, όπως Samsung, TSMC, Foxconn, Shin Zu Shing και Largan Precision, που αναμένεται να συμμετάσχουν ενεργά στη γραμμή παραγωγής.

Η συσκευή αναμένεται επίσης να κάνει πρεμιέρα με το πρώτο 2nm chipset της Apple, το A20 Pro. Οι A20 και A20 Pro προβλέπεται να βρεθούν και στο iPhone 18 lineup, με σαφή στόχευση σε αυξημένη απόδοση και καλύτερη ενεργειακή διαχείριση. Αν αυτό συνδυαστεί με το vapor chamber cooling, το iPhone Fold ίσως εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα foldables σε επίπεδα απόδοσης.

Οι εκτιμήσεις γύρω από την τιμή διαφέρουν, αλλά η γενική εικόνα δείχνει ότι το iPhone Fold θα είναι το ακριβότερο iPhone που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Το εύρος στα 2.000 με 2.500 δολάρια αναφέρεται συχνότερα, με αναλυτές όπως η UBS να τοποθετούν την τιμή πιο χαμηλά (1.800–2.000 δολάρια) και άλλους, όπως το Fubon Research, να κινούνται στα 2.399 δολάρια. Ο Ming-Chi Kuo επισημαίνει ότι μεντεσές, που είχε αρχικά προβλεφθεί να ξεπερνά τα 100 δολάρια σε κόστος, τελικά θα κυμανθεί στα 70–80 δολάρια χάρη στον βελτιστοποιημένο σχεδιασμό και την κλίμακα παραγωγής της Foxconn. Το αν αυτό θα ρίξει την τελική τιμή για τον καταναλωτή ή απλώς θα αυξήσει το περιθώριο κέρδους της Apple παραμένει άγνωστο.