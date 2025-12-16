iPhone Fold: Αναφορά για αντικατάσταση του Face ID με... Touch ID στο πλάι

Η πολυαναμενόμενη είσοδος της Apple στην κατηγορία των αναδιπλούμενων συσκευών φαίνεται πως πλησιάζει, με τις φήμες να αποκτούν πλέον σάρκα και οστά. Νέες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας από την Ασία έρχονται να ανατρέψουν όσα πιστεύαμε μέχρι σήμερα για το λεγόμενο iPhone Fold, αποκαλύπτοντας μια συσκευή που ενδέχεται να διαφέρει ριζικά από τη φιλοσοφία των σημερινών ναυαρχίδων της εταιρείας.

Σύμφωνα με τον γνωστό και αξιόπιστο leaker Digital Chat Station, ο οποίος κοινοποίησε τα ευρήματά του στην πλατφόρμα Weibo, η Apple φαίνεται να έχει καταλήξει σε συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές που δείχνουν μια στροφή στον σχεδιασμό, με στόχο τη λειτουργικότητα και τη λεπτότητα, ίσως και εις βάρος χαρακτηριστικών που θεωρούσαμε δεδομένα.

Η μεγάλη ανατροπή: Αντίο Face ID, καλώς ήρθες Touch ID

Η πιο εντυπωσιακή πληροφορία που προκύπτει από τη διαρροή αφορά την ασφάλεια και την ταυτοποίηση του χρήστη. Σε μια κίνηση που σίγουρα θα συζητηθεί, η Apple φέρεται να εγκαταλείπει το Face ID για το συγκεκριμένο μοντέλο. Αντί για τους περίπλοκους αισθητήρες αναγνώρισης προσώπου που απαιτούν χώρο και δημιουργούν το γνωστό «dynamic island» ή notch, το iPhone Fold φαίνεται πως θα υιοθετήσει έναν πλευρικό αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Πρόκειται για μια λύση που έχουμε δει σε πολλά «book-style» αναδιπλούμενα του ανταγωνισμού, καθώς και στα iPad Air και mini. Η επιλογή αυτή πιθανότατα υπαγορεύεται από την ανάγκη να διατηρηθεί το πάχος της συσκευής σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, κάτι που αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για όλα τα foldables της αγοράς. Επίσης, η διαρροή ξεκαθαρίζει πως δεν θα υπάρχει ούτε αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων κάτω από την οθόνη, μια τεχνολογία που χρησιμοποιούν κατά κόρον οι Android κατασκευαστές.

Οθόνες: Επιστροφή σε συμπαγείς διαστάσεις;

Οι διαστάσεις που αποκαλύπτει ο Digital Chat Station παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και προκαλούν ερωτηματικά για την εργονομία της συσκευής.

Εσωτερική Οθόνη: Η κύρια αναδιπλούμενη οθόνη αναμένεται να έχει διαγώνιο 7,58 ιντσών . Το μέγεθος αυτό τοποθετεί τη συσκευή απευθείας απέναντι στο Samsung Galaxy Z Fold 6 και το OnePlus Open, προσφέροντας μια εμπειρία tablet τσέπης. Το εντυπωσιακό εδώ είναι η αναφορά για under-display selfie κάμερα . Αν αυτό επαληθευτεί, θα μιλάμε για την πρώτη συσκευή της Apple που υιοθετεί αυτή την τεχνολογία, προσφέροντας μια αδιατάρακτη εμπειρία θέασης χωρίς οπές.

Εξωτερική Οθόνη: Εδώ βρίσκεται η έκπληξη. Η εξωτερική οθόνη φέρεται να έχει διαγώνιο μόλις 5,25 ιντσών. Συγκριτικά, το iPhone 16 διαθέτει οθόνη 6,1 ιντσών. Μια τόσο μικρή εξωτερική οθόνη παραπέμπει είτε σε μια συσκευή πολύ μικρότερου συνολικού μεγέθους από τα σημερινά πρότυπα, είτε σε μια αναλογία πλευρών που θα είναι αρκετά πιο φαρδιά και κοντή (passort style), κάνοντας τη χρήση με το ένα χέρι πιο εύκολη, αλλά μειώνοντας την ωφέλιμη επιφάνεια για κάθετη περιήγηση. Η εξωτερική οθόνη θα διαθέτει τη συνηθισμένη οπή για την κάμερα.

Φωτογραφικές δυνατότητες και η στρατηγική της Apple

Στον τομέα της φωτογραφίας, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα σύστημα δύο καμερών στο πίσω μέρος. Αυτό υποδηλώνει ότι το πρώτο iPhone Fold ενδέχεται να μην φέρει τον χαρακτηρισμό «Pro», καθώς η απουσία τρίτου φακού (πιθανότατα του τηλεφακού) είναι χαρακτηριστικό των «απλών» μοντέλων της Apple. Ωστόσο, ο κύριος αισθητήρας αναμένεται να είναι στα 48MP, εξασφαλίζοντας υψηλή ανάλυση και ποιότητα λήψης.

Η επιλογή αυτή ενδεχομένως να γίνεται για λόγους χωροταξίας – οι μηχανισμοί αναδίπλωσης καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο στο εσωτερικό – αλλά και για τη διατήρηση του κόστους σε λογικά πλαίσια, καθώς η τεχνολογία της αναδιπλούμενης οθόνης είναι ήδη εξαιρετικά δαπανηρή.

Το χρονοδιάγραμμα και η αγορά

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο 2026. Παρόλο που οι αναλυτές και το κοινό περιμένουν χρόνια την κίνηση της Apple, η εταιρεία φαίνεται να τηρεί στάση αναμονής, αφήνοντας τον ανταγωνισμό να «ωριμάσει» την τεχνολογία των μεντεσέδων και των ευέλικτων πάνελ.

Η IDC και άλλοι αναλυτές προβλέπουν ότι η κυκλοφορία του iPhone Fold θα λειτουργήσει ως καταλύτης για ολόκληρη την αγορά των foldables. Αυτή τη στιγμή, η κατηγορία θεωρείται niche, απευθυνόμενη κυρίως σε φανατικούς της τεχνολογίας. Η είσοδος της Apple αναμένεται να νομιμοποιήσει την κατηγορία στη συνείδηση του μέσου καταναλωτή, εκτοξεύοντας τις πωλήσεις όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για το οικοσύστημα των εφαρμογών που θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.