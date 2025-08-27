Apple Watch: Τι ισχύει πραγματικά με την αντοχή τους στο νερό

Τα Apple Watch έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας για εκατομμύρια χρήστες. Από την παρακολούθηση της φυσικής κατάστασης μέχρι τις ειδοποιήσεις και την πλοήγηση, τα έξυπνα ρολόγια της Apple προσφέρουν μια πληθώρα λειτουργιών. Ωστόσο, ένα ερώτημα που συχνά απασχολεί όσους τα φορούν είναι το κατά πόσο μπορούν να αντέξουν στο νερό. Είναι πράγματι «αδιάβροχα» ή μήπως η πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη;

Η Apple αποφεύγει συστηματικά να χαρακτηρίσει τα Apple Watch ως waterproof . Αντίθετα, χρησιμοποιεί τον όρο water resistant, δηλαδή «ανθεκτικά στο νερό». Η διαφορά αυτή είναι καθοριστική. Ένα προϊόν που είναι αδιάβροχο υπόσχεται πλήρη προστασία σε κάθε περίπτωση επαφής με το νερό, ενώ ένα ανθεκτικό στο νερό προϊόν προσφέρει προστασία σε συγκεκριμένα σενάρια, με όρια και περιορισμούς.

Από το Apple Watch Series 2 και μετά, καθώς και στη σειρά SE, η συσκευή διαθέτει πιστοποίηση αντοχής σε βάθος έως 50 μέτρων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO. Αυτό σημαίνει ότι τα περισσότερα μοντέλα μπορούν να αντεπεξέλθουν άνετα σε καθημερινές καταστάσεις, όπως ντους, βροχή, έντονη εφίδρωση κατά την άσκηση ή ακόμα και κολύμπι σε πισίνα ή λίμνη. Ωστόσο, η ίδια η Apple τονίζει ότι η χρήση πρέπει να περιορίζεται σε ρηχά νερά και ότι η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για καταδύσεις σε μεγάλα βάθη ή για δραστηριότητες που περιλαμβάνουν υψηλής πίεσης νερό, όπως το θαλάσσιο σκι.

Για όσους επιθυμούν κάτι πιο ανθεκτικό, η σειρά Apple Watch Ultra ανεβάζει τον πήχη. Με αντοχή έως και 100 μέτρα, το Apple Watch Ultra μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιο απαιτητικές συνθήκες, όπως καταδύσεις έως 40 μέτρα ή θαλάσσια σπορ μεγάλης έντασης. Ωστόσο, ακόμη και εκεί, η Apple συστήνει προσοχή: καμία συσκευή δεν είναι απρόσβλητη σε όλες τις συνθήκες, ενώ οι ιμάντες παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. Οι δερμάτινοι ή οι μεταλλικοί δεν συνιστώνται για επαφή με υγρά, καθώς η φθορά τους είναι σχεδόν βέβαιη.

Αν, παρ’ όλα αυτά, το Apple Watch βραχεί, υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης. Το πρώτο είναι το σκούπισμα με ένα καθαρό, μαλακό και χωρίς χνούδι πανί. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται θερμαντικά μέσα, πεπιεσμένος αέρας ή καθαριστικά σπρέι, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα ευαίσθητα εσωτερικά εξαρτήματα. Αν η συσκευή έρθει σε επαφή με άλλα υγρά εκτός από νερό, η Apple συστήνει το ξέπλυμα με χλιαρό νερό και στη συνέχεια το προσεκτικό στέγνωμα. Ένα καλό καθάρισμα είναι επίσης χρήσιμο μετά από έντονη προπόνηση ή μετά το κολύμπι.

Στα νεότερα μοντέλα, από το Series 2 και μετά, υπάρχει και μια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας: η λειτουργία Water Lock. Όταν ενεργοποιείται, η οθόνη κλειδώνει ώστε να αποφευχθούν τυχαία αγγίγματα, ενώ παράλληλα το ρολόι απομακρύνει το νερό από το ηχείο μέσω ειδικών δονήσεων και ήχων. Η ενεργοποίηση γίνεται αυτόματα όταν ο χρήστης ξεκινήσει προπόνηση που περιλαμβάνει νερό, όπως κολύμπι, ενώ στο Apple Watch Ultra ενεργοποιείται και κατά τις καταδύσεις. Ο χρήστης μπορεί επίσης να την ενεργοποιήσει χειροκίνητα μέσω του Control Center, πατώντας παρατεταμένα το Digital Crown για να ξεκλειδώσει την οθόνη και να αποβληθεί το νερό.

Αξίζει να τονιστεί ότι η αντοχή στο νερό δεν είναι μόνιμη ιδιότητα. Με την πάροδο του χρόνου και τη φυσιολογική φθορά, το ρολόι μπορεί να χάσει μέρος της προστασίας του. Επιπλέον, τυχόν χτυπήματα, πτώσεις ή έκθεση σε χημικά υγρά μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τις σφραγίσεις του. Κι εδώ βρίσκεται η ουσία: όποιος θέλει να διατηρήσει το Apple Watch του για χρόνια, πρέπει να γνωρίζει τους περιορισμούς του και να το προστατεύει ανάλογα.

Συνοψίζοντας, τα Apple Watch δεν είναι αδιάβροχα, αλλά διαθέτουν υψηλή αντοχή στο νερό. Η σειρά Ultra προσφέρει τις μεγαλύτερες δυνατότητες για θαλάσσιες δραστηριότητες, όμως ακόμη κι εκεί υπάρχουν όρια. Η σωστή χρήση και η φροντίδα της συσκευής μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε έναν πολύτιμο, ανθεκτικό σύμμαχο και σε μια απρόσμενη επίσκεψη στο Apple Store. Για τους λάτρεις της τεχνολογίας και της περιπέτειας, η κατανόηση αυτών των λεπτομερειών είναι το κλειδί.