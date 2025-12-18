Η Huawei στην κορυφή των wearables, μεγάλη άνοδος και για τη Xiaomi

Μια σημαντική αλλαγή καταγράφεται στην παγκόσμια αγορά των έξυπνων συσκευών καρπού για το πρώτο εννεάμηνο του έτους, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της International Data Corporation (IDC). Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν την κυριαρχία των κινεζικών κολοσσών, με τη Huawei να κατακτά την πρώτη θέση και τη Xiaomi να καταγράφει τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης, αφήνοντας πίσω παραδοσιακές δυνάμεις όπως η Apple και η Samsung.

Η αγορά δείχνει σημάδια υγείας και δυναμικής, καθώς οι συνολικές αποστολές συσκευών ξεπέρασαν τα 150 εκατομμύρια μονάδες κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του έτους (Q1-Q3). Ο αριθμός αυτός μεταφράζεται σε αύξηση της τάξης του 10% σε ετήσια βάση, αποδεικνύοντας ότι το ενδιαφέρον των καταναλωτών για την τεχνολογία που φοριέται όχι μόνο δεν φθίνει, αλλά ενισχύεται.

Η Huawei οδηγεί την κούρσα

Η Huawei αναδεικνύεται στον αδιαμφισβήτητο ηγέτη της κατηγορίας για το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου. Η εταιρεία κατάφερε να διαθέσει συνολικά 28,6 εκατομμύρια συσκευές παγκοσμίως. Η επιτυχία αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην εξαιρετική πορεία της σειράς Huawei Watch GT 6 και GT 6 Pro, που φαίνεται να κέρδισαν το στοίχημα της ποιότητας και της αυτονομίας.

Ωστόσο, μια προσεκτική ματιά στα νούμερα αποκαλύπτει την εξάρτηση της εταιρείας από την εγχώρια αγορά της. Από τα 28,6 εκατομμύρια μονάδες, τα 20,8 εκατομμύρια απορροφήθηκαν από την αγορά της Κίνας. Η IDC επισημαίνει πως η Huawei εντείνει πλέον τις προσπάθειές της για επέκταση στις διεθνείς αγορές, στοχεύοντας να μειώσει αυτή την ανισορροπία.

Xiaomi: Ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος παίκτης

Στη δεύτερη θέση, σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, βρίσκεται η Xiaomi. Με 27,9 εκατομμύρια αποστολές, η εταιρεία όχι μόνο κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο αλλά αναδείχθηκε και ως ο κατασκευαστής με την ταχύτερη ανάπτυξη ανάμεσα στους πέντε κορυφαίους παίκτες (Top 5).

Η στρατηγική της Xiaomi παραμένει ξεκάθαρη και αποτελεσματική: προσιτή τεχνολογία για όλους. Η ισχυρή ζήτηση για μοντέλα όπως το Xiaomi Smart Band 10 και τα διάφορα Redmi Watches έδωσε την απαραίτητη ώθηση. Πέρα από την Κίνα, η Xiaomi καταγράφει πλέον αξιοσημείωτη παρουσία σε αναδυόμενες αγορές όπως η Νοτιοανατολική Ασία και η Νότια Αμερική.

Η θέση της Apple και η αντεπίθεση της Samsung

Σε αντίθεση με την κυριαρχία των προηγούμενων ετών, η Apple βρέθηκε στην τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης (και τέταρτη στην Κίνα). Η αμερικανική εταιρεία διατηρεί το προφίλ του premium κατασκευαστή, προσφέροντας αποκλειστικά μοντέλα μεσαίας και υψηλής κατηγορίας, εστιάζοντας φέτος σε χαρακτηριστικά συνδεσιμότητας όπως το 5G και η δορυφορική επικοινωνία.

Από την πλευρά της, η Samsung κατέλαβε την τέταρτη θέση παγκοσμίως. Αν και το πρώτο εξάμηνο του έτους κινήθηκε πτωτικά, η κυκλοφορία των Galaxy Watch 8 και Watch 8 Classic στο τρίτο τρίμηνο λειτούργησε ευεργετικά, επιτρέποντας στην κορεατική εταιρεία να ανακάμψει και να κλείσει το εννεάμηνο με θετικό πρόσημο.

Η αναγέννηση των Fitness Trackers

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο της έκθεσης της IDC είναι η διαφοροποίηση στους ρυθμούς ανάπτυξης ανά κατηγορία. Ενώ τα έξυπνα ρολόγια (smartwatches) κατέχουν τη μερίδα του λέοντος με περίπου 120 εκατομμύρια μονάδες (αύξηση 7,3%), τα πιο απλά και οικονομικά fitness trackers (smart bands) σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο 21,3%, φτάνοντας τα 32,86 εκατομμύρια μονάδες.

Αυτό δείχνει μια στροφή μερίδας του κοινού σε πιο οικονομικές, ελαφριές και εξειδικευμένες λύσεις παρακολούθησης υγείας, χωρίς την πολυπλοκότητα ενός πλήρους λειτουργικού συστήματος smartwatch.

Το μέλλον είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη

Σύμφωνα με τους αναλυτές της IDC, το επόμενο πεδίο μάχης για όλους τους κατασκευαστές θα είναι η ενσωμάτωση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και ακόμη πιο εξελιγμένων δυνατοτήτων παρακολούθησης υγείας. Αυτοί οι παράγοντες αναμένεται να αποτελέσουν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης για το επόμενο έτος, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν συσκευές που προσφέρουν ουσιαστική, εξατομικευμένη πληροφόρηση για την ευεξία τους και όχι απλή καταγραφή δεδομένων.