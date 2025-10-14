Απρόσμενο: Ο Chrome browser επιτρέπει πλέον την απόκρυψη χορηγούμενων αποτελεσμάτων αναζήτησης

Μπορεί να χρειάστηκαν σχεδόν δύο δεκαετίες, αλλά φαίνεται πως η Google αποφάσισε επιτέλους να δώσει στους χρήστες της τη δυνατότητα που ζητούσαν εδώ και χρόνια: να κρύβουν τα χορηγούμενα αποτελέσματα από τις αναζητήσεις τους. Η τελευταία ενημέρωση του Google Chrome φέρνει ένα μικρό αλλά εντυπωσιακό βήμα προς μια πιο «ήσυχη» και καθαρή εμπειρία πλοήγησης – και προκαλεί έκπληξη σε όσους πίστευαν ότι η εταιρεία δεν θα τολμούσε ποτέ κάτι τέτοιο.

Ο Chrome, που εξακολουθεί να κυριαρχεί στην αγορά των browsers αφήνοντας μακριά πίσω τον ανταγωνισμό, έχει ήδη προχωρήσει πρόσφατα σε αλλαγές που μειώνουν την υπερφόρτωση ειδοποιήσεων και προωθούν μια πιο διακριτική πλοήγηση. Τώρα, η Google φαίνεται να συνεχίζει προς την ίδια κατεύθυνση, επιτρέποντας στους χρήστες να αποκρύπτουν με ένα απλό κλικ τα διαφημιστικά αποτελέσματα στις αναζητήσεις τους.

Όποιος χρησιμοποιεί τακτικά τη μηχανή αναζήτησης της Google γνωρίζει το μοτίβο: τα πρώτα αποτελέσματα είναι σχεδόν πάντα «sponsored» — πληρωμένες καταχωρήσεις από εταιρείες που διεκδικούν την κορυφαία θέση για λέξεις-κλειδιά σχετικές με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να είναι χρήσιμα, οι περισσότεροι χρήστες τα αντιμετωπίζουν με καχυποψία, θεωρώντας ότι αλλοιώνουν τη φυσική ροή των πληροφοριών.

Με τη νέα αυτή ενημέρωση, η Google αναγνωρίζει ότι μεγάλο μέρος του κοινού προτιμά να έχει άμεση πρόσβαση στις πραγματικές, οργανικές απαντήσεις των αναζητήσεων. Έτσι, προχωρά σε ανασχεδιασμό του τρόπου που παρουσιάζονται τα χορηγούμενα αποτελέσματα. Από εδώ και στο εξής, όλες οι πληρωμένες καταχωρήσεις θα ομαδοποιούνται κάτω από μια ενιαία, πιο εμφανή ένδειξη «Sponsored results». Η εταιρεία υποστηρίζει ότι αυτή η αλλαγή θα κάνει τις διαφημίσεις πιο διακριτές και πιο ξεκάθαρες για τον χρήστη, ευθυγραμμίζοντάς τες με τα πρότυπα διαφάνειας που υιοθετεί σταδιακά η βιομηχανία της ψηφιακής διαφήμισης.

Το πιο ενδιαφέρον όμως στοιχείο της ενημέρωσης είναι η προσθήκη ενός κουμπιού που επιτρέπει την απόκρυψη όλων των χορηγούμενων αποτελεσμάτων με ένα μόνο κλικ. Ωστόσο, το κουμπί αυτό θα εμφανίζεται κάτω από τα διαφημιστικά links — πράγμα που σημαίνει ότι οι χρήστες θα πρέπει να τα δουν πρώτα, προτού επιλέξουν να τα εξαφανίσουν. Παρόλο που αυτό μπορεί να θεωρηθεί ένα μικρό «παράθυρο» υπέρ των διαφημιζόμενων, αποτελεί ωστόσο ένα βήμα προς μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής για το κοινό.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει τρόπος να εφαρμοστεί αυτή η ρύθμιση καθολικά, δηλαδή να αποθηκεύεται η προτίμηση του χρήστη ώστε να μην χρειάζεται να επαναλαμβάνεται σε κάθε αναζήτηση. Είναι όμως πιθανό η Google να εξετάζει ήδη την προσθήκη μιας πιο μόνιμης επιλογής, εφόσον η λειτουργία αυτή τύχει θετικής υποδοχής από το κοινό.

Η κίνηση αυτή θεωρείται αρκετά τολμηρή, δεδομένου ότι η διαφήμιση αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων της Google. Οι διαφημίσεις μέσω αναζήτησης αποτελούν εδώ και χρόνια τον πυρήνα του επιχειρηματικού της μοντέλου, αποφέροντας δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο. Ωστόσο, η απόφαση να προσφέρει στους χρήστες έστω και περιορισμένο έλεγχο πάνω στις διαφημίσεις δείχνει πως η εταιρεία αντιλαμβάνεται την αυξανόμενη ανάγκη για μια πιο καθαρή, λιγότερο παρεμβατική εμπειρία πλοήγησης.

Η Google άρχισε ήδη να διαθέτει αυτή τη νέα εμπειρία τόσο στην έκδοση του Chrome για υπολογιστές όσο και σε εκείνη για κινητά. Οι πρώτες δοκιμές δείχνουν ότι η λειτουργία ενσωματώνεται σταδιακά σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου, με σκοπό να αξιολογηθεί η ανταπόκριση των χρηστών.

