Επίσημο: Η Google ετοιμάζει τον πρώτο cloud server της στο Διάστημα για το 2027

Η Google φαίνεται αποφασισμένη να μεταφέρει την επόμενη φάση της τεχνολογικής επανάστασης… εκτός ατμόσφαιρας. Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο Fox News, ο Sundar Pichai επιβεβαίωσε ότι ο κολοσσός της Silicon Valley σκοπεύει να αρχίσει δοκιμές διαστημικών data centers ήδη από το 2027, στο πλαίσιο του Project Suncatcher.

Την ώρα που τα AI workloads πολλαπλασιάζονται, η ανάγκη για νέες πηγές ισχύος γίνεται επιτακτική. Έκθεση του 2024 από το Lawrence Berkeley National Laboratory υπολόγισε ότι τα data centers των ΗΠΑ καταναλώνουν ήδη πάνω από το 4% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, με προβλέψεις πως το ποσοστό μπορεί να φτάσει στο 12% μέχρι το 2028. Η πίεση στο δίκτυο είναι τεράστια, οι λογαριασμοί φουσκώνουν και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις γίνονται ολοένα πιο ανησυχητικές. Έτσι, η Google αναζητά λύσεις σε… πιο φωτεινά μέρη: στο κενό του Διαστήματος, εκεί όπου ο ήλιος παρέχει αδιάλειπτη ενέργεια.

Το Project Suncatcher θέτει ως στόχο να αξιοποιήσει τη σταθερή ηλιακή ακτινοβολία εκτός ατμόσφαιρας για να τροφοδοτήσει την επόμενη γενιά υπολογιστικών υποδομών. Η στρατηγική είναι απλή στη σύλληψη αλλά κολοσσιαία στην υλοποίηση: μεταφορά των ενεργοβόρων υπολογιστικών διεργασιών σε ειδικά διαμορφωμένους δορυφόρους, οι οποίοι θα λειτουργούν ως αυτόνομα data centers.

Σύμφωνα με τον Pichai, η πρώτη φάση του έργου ξεκινά το 2027, σε συνεργασία με την Planet, μια εταιρεία με εμπειρία στην κατασκευή και λειτουργία δορυφορικών συστημάτων. Η Google θα τοποθετήσει σε δύο δοκιμαστικούς δορυφόρους μικρά racks με μηχανήματα ειδικά σχεδιασμένα για λειτουργία στο Διάστημα. Η καρδιά αυτών των τροχιακών υποδομών θα είναι οι Tensor Processing Units, τα εξειδικευμένα τσιπ της Google που έχουν ήδη αναδειχθεί σε βασικό πυλώνα της AI εποχής.

Για την επικοινωνία μεταξύ των δορυφόρων δεν θα χρησιμοποιηθεί τίποτα τόσο… γήινο όσο η οπτική ίνα. Αντίθετα, θα αξιοποιηθούν laser links υψηλής ταχύτητας, ένα πρότυπο που θυμίζει την αρχιτεκτονική των σύγχρονων δορυφορικών συστημάτων internet, αλλά προσαρμοσμένο για τις ανάγκες της βαριάς υπολογιστικής ισχύος. Η εταιρεία εκτιμά πως τα laser links θα μπορούν να προσφέρουν καθυστερήσεις και ταχύτητες ικανές να ανταγωνιστούν επίγειες υποδομές, τουλάχιστον για συγκεκριμένες κατηγορίες εργασιών.

Ο επικεφαλής της Google εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος. Εκτίμησε ότι μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια θα είναι συνηθισμένο να λειτουργούν data centers εκτός Γης, ενώ οι μεγάλες διαστημικές εγκαταστάσεις ισχύος—σε κλίμακα gigawatt—θα μπορούσαν να αποτελέσουν το θεμέλιο για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα επιτρέψουν στην εταιρεία να συνεχίσει να αυξάνει την υπολογιστική της ισχύ χωρίς να επιβαρύνει περαιτέρω τους επίγειους ενεργειακούς πόρους και χωρίς να εξαρτάται από τα ολοένα πιο ασταθή εθνικά δίκτυα.

Η Google, φυσικά, δεν είναι η μόνη που βλέπει το διάστημα ως την επόμενη μεγάλη υποδομή της AI. Ο Jeff Bezos έχει εκφράσει παρόμοιες προβλέψεις, θεωρώντας ότι οι διαστημικοί ηλιακοί σταθμοί θα μπορούσαν να γίνουν οικονομικά ανταγωνιστικοί σε σχέση με τα παραδοσιακά data centers μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες. Η σύγκλιση απόψεων ανάμεσα στους δύο μεγάλους αντιπάλους της τεχνολογικής σκηνής δείχνει ότι η ιδέα των data centers σε τροχιά δεν αποτελεί πια μια τρελή τεχνολογική φαντασίωση, αλλά ένα πιθανό μελλοντικό δεδομένο.

Το αν το Project Suncatcher θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την υποδομή του cloud μένει να αποδειχθεί.