Google Photos: Διαθέσιμη η προσωπική σας ανασκόπηση για το 2025

Η Google εμπλουτίζει τη φετινή εμπειρία Recap στο Google Photos με μια δόση… αυτογνωσίας. Από σήμερα, οι χρήστες μπορούν να δουν τη δική τους ανασκόπηση για το 2025, μια multimedia παρουσίαση που συγκεντρώνει στιγμές, στατιστικά και θεματικά highlights της χρονιάς. Και ναι, για πρώτη φορά το Recap θα μετρήσει πόσα selfies τράβηξες, ένα insight που μπορεί να προκαλέσει χαμόγελα, αμηχανία ή και ελαφρά υπαρξιακή κρίση.

Το Recap έχει σχεδιαστεί ως ένα είδος προσωπικού Wrapped, ακολουθώντας τη μεγάλη στροφή του 2024 όπου η εμπειρία έγινε πιο ενοποιημένη, πιο γραφική και εμφανώς εμπνευσμένη από το viral μοντέλο του Spotify. Θα εμφανιστεί αυτόματα στο Memories carousel και θα παραμείνει καρφιτσωμένο στην καρτέλα Collections μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, δίνοντας στους χρήστες άφθονο χρόνο να το δουν, να το ξαναδούν ή να το καμαρώσουν στα social.

Στο επίκεντρο των νέων λειτουργιών βρίσκεται η προσθήκη ενός selfie counter. Σύμφωνα με την Google, η μέτρηση βασίζεται σε τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου και εντοπίζει πόσες φορές ο χρήστης έστρεψε την κάμερα στον εαυτό του. Μια λειτουργία που μοιάζει απλή, αλλά στην πραγματικότητα ανοίγει το δρόμο για πιο λεπτομερείς προσωπικές αναλύσεις.

Μια άλλη σημαντική προσθήκη αφορά την ιδιωτικότητα και τον έλεγχο περιεχομένου. Οι χρήστες μπορούν πλέον να αποκρύψουν συγκεκριμένα πρόσωπα ή εικόνες από την ετήσια ανασκόπηση. Από την οικογενειακή στιγμή που δεν θες να μετατραπεί σε slideshow μέχρι φωτογραφίες προηγούμενων σχέσεων, η Google επιτρέπει να φιλτράρεις ό,τι σε κάνει να νιώθεις άβολα. Μόλις ολοκληρωθεί η επιλογή, το Recap μπορεί να αναδημιουργηθεί με το νέο, καθαρισμένο περιεχόμενο.

Στο τέλος του Recap, η Google έχει προσθέσει ένα σετ από μικρά curated videos και collages, έτοιμα για άμεσο διαμοιρασμό. Η πιο σοβαρή αναβάθμιση, ωστόσο, έρχεται με την ενσωμάτωση του CapCut, της πλατφόρμας που έχει γίνει σχεδόν συνώνυμη με τη γρήγορη επεξεργασία. Στο τέλος του Recap εμφανίζεται πλέον η επιλογή Edit with CapCut. Με ένα πάτημα, το σύνολο της παρουσίασης εξάγεται στο CapCut και συνοδεύεται από αποκλειστικά θέματα Google Photos, σχεδιασμένα ώστε να επιτρέπουν γρήγορη και ευέλικτη επεξεργασία.