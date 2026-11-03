Αρειανός μετεωρίτης στη Σαχάρα αποκαλύπτει το υγρό παρελθόν του Κόκκινου Πλανήτη

Σύνοψη

Ένας ρόδινος μετεωρίτης βάρους 800 γραμμαρίων εντοπίστηκε το 2022 στην έρημο της Σαχάρας, στην περιοχή του Μάλι, λαμβάνοντας την ονομασία Teghaza 001.

Χρονολογείται στα 4,1 δισεκατομμύρια χρόνια, καθιστώντας τον έναν από τους τρεις παλαιότερους μετεωρίτες του Άρη που έχουν βρεθεί ποτέ στον πλανήτη μας.

Η μελέτη από επιστήμονες του Jet Propulsion Laboratory (JPL) της NASA αποδεικνύει την ύπαρξη νερού στον πλανήτη, καθώς εντοπίστηκαν αλλοιώσεις στα ορυκτά του πετρώματος.

Η παρουσία συγκεκριμένων ισοτόπων υδρογόνου και οξυγόνου υποδηλώνει ότι το νερό από την επιφάνεια του Άρη διείσδυσε βαθιά στον φλοιό και αναμείχθηκε με το μάγμα του μανδύα.

Οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το εύρημα ως τη «Στήλη της Ροζέτας» για την κατανόηση της πλανητικής εξέλιξης του Άρη και των συνθηκών που ενδεχομένως να επέτρεπαν την ανάπτυξη μικροβιακής ζωής.

Η εξερεύνηση του Διαστήματος δεν απαιτεί πάντοτε την εκτόξευση πολυδάπανων αποστολών στα πέρατα του ηλιακού μας συστήματος, καθώς ορισμένες φορές τα πολυτιμότερα πλανητικά δείγματα καταλήγουν απευθείας στην επιφάνεια της Γης μέσω βίαιων κοσμικών συγκρούσεων. Μία τέτοια εξαιρετικά σπάνια γεωλογική κάψουλα του χρόνου εντοπίστηκε το 2022 σε απόσταση 34 χιλιομέτρων από το απομακρυσμένο χωριό Bir Chali στο Μάλι, καταμεσής της αχανούς ερήμου της Σαχάρας.

Ο μετεωρίτης, ο οποίος έλαβε την επίσημη ονομασία Teghaza 001, διαθέτει βάρος 800 γραμμαρίων και χαρακτηρίζεται από μία ασυνήθιστη ρόδινη απόχρωση που εξ αρχής κέντρισε το ενδιαφέρον των γεωλόγων. Η πραγματική του αξία ωστόσο αποκαλύφθηκε πλήρως μόλις τα θραύσματά του υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές αναλύσεις, οι οποίες απέδειξαν αδιαμφισβήτητα την αρειανή του προέλευση και την ασύλληπτη ηλικία των 4,1 δισεκατομμυρίων ετών.

Ο πλανήτης Γη φιλοξενεί σήμερα περίπου 435 επιβεβαιωμένους μετεωρίτες που προέρχονται από τον Κόκκινο Πλανήτη, αποτελώντας ένα κλειστό και εξαιρετικά μελετημένο σύνολο διαστημικών πετρωμάτων. Το εύρημα από το Μάλι κατατάσσεται πλέον στην κορυφή αυτής της αποκλειστικής λίστας, αποτελώντας ένα από τα τρία αρχαιότερα δείγματα που έχουν βρεθεί ποτέ και ξεπερνώντας ενδεχομένως σε παλαιότητα ακόμη και τον διάσημο μετεωρίτη ALH84001, ο οποίος είχε ανακαλυφθεί στην Ανταρκτική το 1984. Η διαδικασία μέσω της οποίας ένα τέτοιο κομμάτι του αρειανού φλοιού έφτασε στα χέρια των ερευνητών προϋποθέτει μία κατακλυσμιαία πρόσκρουση κάποιου αστεροειδούς στην επιφάνεια του Άρη, η οποία απελευθέρωσε τεράστια ποσά κινητικής ενέργειας και εκτόξευσε θραύσματα βράχων στο διάστημα με ταχύτητα διαφυγής. Μετά από μία απροσδιόριστη χρονικά περιπλάνηση στο κενό του ηλιακού συστήματος, ο βράχος αιχμαλωτίστηκε από το βαρυτικό πεδίο της Γης, επιβίωσε από τη σφοδρή τριβή κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα και συνετρίβη στην αφρικανική ήπειρο.

Η επικεφαλής της μελέτης, Yang Liu, μαζί με τους συνεργάτες της, εφάρμοσαν προηγμένες μεθόδους ραδιομετρικής χρονολόγησης, αξιοποιώντας την κρυσταλλική δομή του ορυκτού ζιργκόν που εντοπίζεται στο εσωτερικό του πετρώματος. Παρακολουθώντας την αναμενόμενη ραδιενεργή διάσπαση του ουρανίου σε μόλυβδο με την πάροδο του γεωλογικού χρόνου, κατόρθωσαν να προσδιορίσουν με τεράστια ακρίβεια τη στιγμή της αρχικής κρυστάλλωσης του μάγματος κάτω από την επιφάνεια του Άρη. Η χημική σύσταση του Teghaza 001 αποκαλύπτει ένα μαγματικό πέτρωμα αδρόκοκκης υφής που ανήκει στην κατηγορία του γάββρου, αποτελούμενο κυρίως από άστριο και πυρόξενο, στοιχεία που υποδηλώνουν μία εξαιρετικά αργή διαδικασία ψύξης βαθιά στο εσωτερικό του αρειανού φλοιού.

Το εντυπωσιακότερο ωστόσο στοιχείο της επιστημονικής αναφοράς εστιάζει στην άμεση αλληλεπίδραση του πετρώματος με υδάτινους πόρους κατά τη διάρκεια της κρυστάλλωσης του. Εντοπίστηκαν σαφείς ισοτοπικές υπογραφές, με διαφορετικές μορφές οξυγόνου και υδρογόνου εγκλωβισμένες εντός φωσφορικών ενώσεων, οι οποίες αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι επιφανειακά ύδατα διείσδυσαν στις βαθύτερες στρώσεις του φλοιού και ήρθαν σε επαφή με το ηφαιστειακό μάγμα που αναβλύζει από τον μανδύα. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει τη θεωρία πως ο Άρης, ο οποίος σήμερα παρουσιάζεται ως ένας παγωμένος και άνυδρος κόσμος, διέθετε πριν από 4,1 δισεκατομμύρια χρόνια μία πολύ πιο δυναμική υδρολογική δραστηριότητα. Το άφθονο τρεχούμενο νερό με τη μορφή ποταμών, λιμνών ή ακόμη και ενός εκτεταμένου ωκεανού στο βόρειο ημισφαίριο διαμόρφωσε την πλανητική του γεωλογία, δημιουργώντας ταυτόχρονα το απαραίτητο χημικό υπόβαθρο που θα μπορούσε ενδεχομένως να υποστηρίξει την εμφάνιση στοιχειωδών μορφών μικροβιακής ζωής.

Η σημασία του συγκεκριμένου μετεωρίτη ενισχύεται περαιτέρω από τη δυνατότητα του να λειτουργήσει ως γεωλογικός χάρτης επαλήθευσης των δεδομένων που συλλέγουν οι διαστημικές υπηρεσίες μέσω δορυφόρων και ρομποτικών εξερευνητών. Σύμφωνα με τον Lee Saper, στέλεχος του ερευνητικού κέντρου Ames της NASA, οι λεπτομερείς εργαστηριακές αναλύσεις των ισοτόπων επιβεβαιώνουν και συμπληρώνουν τις τηλεμετρικές παρατηρήσεις, προσφέροντας υλικά πειστήρια που αδυνατούν να προσφέρουν τα οπτικά όργανα των ρόβερ. Ένας από τους αξιολογητές της δημοσίευσης προχώρησε μάλιστα στον χαρακτηρισμό του Teghaza 001 ως την απόλυτη «Στήλη της Ροζέτας» για την εξερεύνηση του Άρη, καθώς συνδέει τον αρχέγονο φλοιό με τον μανδύα και την πρώιμη ατμόσφαιρα, σε μια εποχή που η Γη και ο Άρης ακολουθούσαν παράλληλες εξελικτικές πορείες.

Οι επιστήμονες εντόπισαν επίσης μέσω των δορυφορικών καταγραφών 13 ξεχωριστές περιοχές στα υψίπεδα του νότιου ημισφαιρίου του Κόκκινου Πλανήτη, οι οποίες παρουσιάζουν άμεση ορυκτολογική και χημική ταύτιση με τα χαρακτηριστικά του ρόδινου βράχου της Σαχάρας. Τα γεμάτα κρατήρες εδάφη ανήκουν στις παλαιότερες γεωλογικές ζώνες του Άρη και η μελέτη τους πρόκειται να συμβάλλει καθοριστικά στην κατανόηση της πλανητικής διαφοροποίησης που έλαβε χώρα λίγο μετά τον σχηματισμό του ηλιακού συστήματος πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια.

Η διεθνής επιστημονική κοινότητα διαθέτει πλέον στα χέρια της ένα ανεξάντλητο πεδίο έρευνας, μελετώντας τους ακριβείς μηχανισμούς μέσω των οποίων η γεωλογική ιστορία των δύο γειτονικών πλανητών διαχωρίστηκε τόσο δραματικά, οδηγώντας τη Γη στη δημιουργία ενός φιλόξενου περιβάλλοντος και καταδικάζοντας τον Άρη σε μια αιώνια γεωλογική νέκρωση.