2026 ED138: Ανακαλύφθηκε υποψήφιος πλανήτης νάνος πέρα από τον Πλούτωνα!

Σύνοψη

Νέο μακρινό ουράνιο σώμα με την προσωρινή ονομασία 2026 ED138 ανακαλύφθηκε πέρα από την τροχιά του Πλούτωνα.

Η διάμετρος του υπολογίζεται μεταξύ 600 και 1.500 χιλιομέτρων, μέγεθος που δικαιολογεί την κατηγοριοποίηση του ως υποψήφιου πλανήτη νάνου.

Η ανακάλυψη βασίστηκε στην ανάλυση τεράστιου όγκου δεδομένων από το Vera C. Rubin Observatory με τη χρήση εξειδικευμένου αλγορίθμου από ερευνητές του Harvard & Smithsonian.

Βρίσκεται σε απόσταση 46 Αστρονομικών Μονάδων (AU) από τον Ήλιο, ξεπερνώντας τον Πλούτωνα που κινείται κατά μέσο όρο στις 40 AU.

Εάν επιβεβαιωθεί επισήμως, θα αποτελέσει μόλις τον έκτο αναγνωρισμένο πλανήτη νάνο στο Ηλιακό μας Σύστημα.

Η έρευνα για την πλήρη χαρτογράφηση των πιο απομακρυσμένων και παγωμένων περιοχών του Ηλιακού μας Συστήματος αποκτά πλέον νέα δυναμική χάρη στις τεχνολογικές δυνατότητες των σύγχρονων παρατηρητηρίων. Οι επιστήμονες επιβεβαίωσαν την ύπαρξη ενός εντυπωσιακά ογκώδους ουράνιου σώματος, το οποίο περιφέρεται στις σκοτεινές παρυφές της διαστημικής μας γειτονιάς.

Το αντικείμενο φέρει την προσωρινή ονομασία 2026 ED138 και έχει ήδη τραβήξει την προσοχή της παγκόσμιας αστρονομικής κοινότητας καθώς διαθέτει τα απαραίτητα φυσικά χαρακτηριστικά για να χαρακτηριστεί ως πλανήτης νάνος, γεγονός που θα διευρύνει την πολύ μικρή και αποκλειστική λίστα των σωμάτων αυτής της κατηγορίας.

Η ταυτοποίηση του 2026 ED138 πραγματοποιήθηκε από τον διακεκριμένο αστρονόμο Matthew Holman του κέντρου Astrophysics | Harvard & Smithsonian (CfA) στα μέσα Οκτωβρίου του 2026. Ο ερευνητής βασίστηκε σε έναν εξελιγμένο κώδικα αναζήτησης, τον οποίο ανέπτυξε σε συνεργασία με τον συνάδελφό του Kevin Napier προκειμένου να σαρώσει τον κολοσσιαίο όγκο δεδομένων που συλλέγει το τηλεσκόπιο Simonyi Survey του αστεροσκοπείου Vera C. Rubin.

Η αρχική καταγραφή του σώματος είχε γίνει στις 4 Μαρτίου του 2026, ενώ ακολούθησαν τριάντα επιπλέον παρατηρήσεις μέσα σε διάστημα είκοσι νυχτών μέχρι και τα μέσα Ιουλίου, επιτρέποντας στους επιστήμονες να υπολογίσουν με εξαιρετική ακρίβεια την τροχιά του.

Τι είναι το 2026 ED138 και ποια τα χαρακτηριστικά του

Οι πρώτες αναλύσεις των δεδομένων φωτεινότητας δείχνουν πως η διάμετρος του αντικειμένου κυμαίνεται μεταξύ 600 και 1.500 χιλιομέτρων. Το μέγεθος αυτό είναι απολύτως κρίσιμο για την ταξινόμηση του, καθώς υποδεικνύει ότι το σώμα διαθέτει επαρκή μάζα ώστε η δική του βαρύτητα να έχει υπερνικήσει τις δυνάμεις στερεού σώματος, δίνοντάς του ένα σχεδόν σφαιρικό σχήμα. Ακριβώς αυτή η υδροστατική ισορροπία αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για να αναγνωριστεί επισήμως ως πλανήτης νάνος από τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση (IAU).

Το νέο ουράνιο σώμα κινείται στην ευρύτερη περιοχή της Ζώνης του Kuiper και κατατάσσεται στην ευρύτερη οικογένεια των Μετα-Ποσειδώνιων Αντικειμένων (Trans-Neptunian Objects - TNOs). Η μέση απόσταση του από τον Ήλιο υπολογίζεται στις 46 Αστρονομικές Μονάδες (AU), όπου μία τέτοια μονάδα αντιστοιχεί στην απόσταση Γης-Ήλιου. Για να γίνει κατανοητή η κλίμακα, ο Πλούτωνας βρίσκεται κατά μέσο όρο στις 40 αστρονομικές μονάδες από το μητρικό μας άστρο, τοποθετώντας το 2026 ED138 αισθητά πιο βαθιά στο εξωτερικό Ηλιακό Σύστημα.

Επιπλέον, η τροχιά του εμφανίζει μια ιδιαίτερα μεγάλη κλίση της τάξης των 25 μοιρών σε σχέση με το επίπεδο του Ηλιακού Συστήματος. Η υψηλή τροχιακή κλίση φανερώνει πως το αντικείμενο ανήκει στην κατηγορία των «θερμών κλασικών» (hot-classical) TNOs. Οι αστροφυσικοί θεωρούν πως τέτοιου είδους τροχιές δεν είναι οι αρχέγονες, αλλά αποτελούν αποτέλεσμα ισχυρών βαρυτικών αλληλεπιδράσεων με τους γιγάντιους πλανήτες, και κυρίως με τον Ποσειδώνα, κατά τα πρώτα χαοτικά στάδια σχηματισμού του πλανητικού μας συστήματος.

Η σημασία των νέων τεχνολογιών παρατήρησης

Ο εντοπισμός τέτοιων αντικειμένων κρύβει τεράστιες δυσκολίες, κυρίως επειδή αντανακλούν ελάχιστο ηλιακό φως λόγω της ασύλληπτης απόστασής τους, ενώ ταυτόχρονα το φόντο του Γαλαξία μας περιλαμβάνει εκατομμύρια άστρα που δημιουργούν τεράστιο οπτικό «θόρυβο». Το παρατηρητήριο Vera C. Rubin, εγκατεστημένο στις Άνδεις της Χιλής, σχεδιάστηκε ακριβώς για να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση. Εξοπλισμένο με τη μεγαλύτερη ψηφιακή κάμερα που έχει κατασκευαστεί ποτέ, σαρώνει ακατάπαυστα ολόκληρο το νότιο ημισφαίριο του ουρανού συλλέγοντας petabytes δεδομένων.

Οι ερευνητές αναμένουν πως τα επόμενα χρόνια θα ανακαλυφθούν εκατοντάδες νέα αντικείμενα παρόμοιου ή ελαφρώς μικρότερου μεγέθους, συμπληρώνοντας τα κομμάτια ενός παζλ που παραμένει ημιτελές. Κάθε νέο ουράνιο σώμα που προστίθεται στον κατάλογο προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για τη δυναμική εξέλιξη της γειτονιάς μας και τη μετανάστευση των πλανητών στο απώτερο παρελθόν.

Τα επόμενα βήματα για την οριστική επιστημονική επιβεβαίωση

Μέχρι σήμερα, η Διεθνής Αστρονομική Ένωση έχει αναγνωρίσει επίσημα μόλις πέντε πλανήτες νάνους: τον Πλούτωνα, τη Δήμητρα (στην Κύρια Ζώνη Αστεροειδών), την Έριδα, τη Χαουμέια και τον Μακεμάκε. Παρόλο που το 2026 ED138 συγκεντρώνει όλες τις προδιαγραφές για να γίνει ο έκτος, απαιτούνται εκτεταμένες συμπληρωματικές παρατηρήσεις για την οριστικοποίηση των διαστάσεών του.

Οι επιστήμονες ετοιμάζονται ήδη να στρέψουν ισχυρότερα όργανα προς την κατεύθυνση του. Παρατηρήσεις στο υπέρυθρο φάσμα θα επιτρέψουν τον ακριβή διαχωρισμό μεταξύ του πραγματικού μεγέθους του σώματος και της ανακλαστικότητας (albedo) της επιφάνειάς του. Παράλληλα, διαστημικά τηλεσκόπια υψηλής ανάλυσης όπως το James Webb ενδέχεται να αναζητήσουν πιθανούς φυσικούς δορυφόρους (φεγγάρια) γύρω του. Ο εντοπισμός ενός δορυφόρου θα επιτρέψει τον ακριβή υπολογισμό της μάζας του 2026 ED138, κλειδώνοντας οριστικά τον χαρακτηρισμό του.