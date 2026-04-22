Artemis II: Το iPhone 17 Pro Max κατέγραψε τη δύση της Γης στο Διάστημα [Video]

Σύνοψη

Ο κυβερνήτης Reid Wiseman κατέγραψε το πρώτο βίντεο "Earthset" κατά τη διάρκεια της αποστολής Artemis II.

Το βίντεο λήφθηκε εξ ολοκλήρου με ένα iPhone 17 Pro Max, χρησιμοποιώντας το 8x zoom.

Η λήψη είναι χωρίς απολύτως καμία επεξεργασία και αναπαριστά με ακρίβεια την οπτική του ανθρώπινου ματιού.

Στο φόντο του βίντεο ακούγεται η αστροναύτης Christina Koch να φωτογραφίζει τη σκηνή με κάμερα Nikon D5 και φακό 400mm.

Το πλήρωμα του Artemis II έσπασε το ιστορικό ρεκόρ απόστασης του Apollo 13, φτάνοντας τα 406.770 χιλιόμετρα από τη Γη.

Ο κυβερνήτης της αποστολής Artemis II της NASA, Reid Wiseman, κατέγραψε ένα ιστορικό βίντεο "Earthset" στις 6 Απριλίου 2026. Χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το 8x zoom ενός iPhone 17 Pro Max μέσα από την κάψουλα Orion, το βίντεο δείχνει τη Γη να δύει πίσω από τη Σελήνη από απόσταση 406.770 χιλιομέτρων, δημιουργώντας μια πρωτοφανή οπτική εμπειρία.

Η λήψη δεν χαρακτηρίζεται μόνο από τη συναισθηματική της βαρύτητα, αλλά και από την τεχνική της αρτιότητα υπό ακραίες συνθήκες. Ο κυβερνήτης της αποστολής εκμεταλλεύτηκε το 8x zoom του τηλεφώνου της Apple για να μεγεθύνει τον μικροσκοπικό γαλαζοπράσινο βώλο που φαινόταν μέσα από το μικρό παράθυρο της θυρίδας πρόσδεσης. Όπως ο ίδιος περιέγραψε με ακρίβεια στα κοινωνικά δίκτυα, το μέγεθος του παραθύρου περιόριζε δραματικά το οπτικό πεδίο, καθιστώντας το λεπτό προφίλ ενός smartphone την απόλυτη, αν όχι τη μοναδική, λύση για τη λήψη κινούμενης εικόνας από εκείνη τη γωνία.

Το να καταγράψεις ένα ευκρινές βίντεο από το Διάστημα με ένα smartphone απαιτεί την υπέρβαση πολλαπλών προκλήσεων, με κυριότερη την τεράστια αντίθεση ανάμεσα στο απόλυτο μαύρο του Διαστήματος, την υπερεκτεθειμένη λευκή και μπλε επιφάνεια της Γης και το γκρι, τραχύ ανάγλυφο της Σελήνης. Ο αισθητήρας του iPhone 17 Pro Max και ο επεξεργαστής εικόνας της Apple κλήθηκαν να διαχειριστούν αυτά τα επίπεδα φωτεινότητας σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να "κάψουν" τις λεπτομέρειες των νεφώσεων πάνω από την Αυστραλία και την Ωκεανία, οι οποίες διακρίνονται καθαρά λίγο πριν ο πλανήτης χαθεί από το οπτικό πεδίο.

Το zoom 8x, το οποίο βασίζεται σε προηγμένη αρχιτεκτονική φακού με πρίσματα στο εσωτερικό του σώματος της συσκευής, επέτρεψε την εστίαση στη Γη χωρίς απώλεια ανάλυσης. Ο Wiseman υπογράμμισε ότι το βίντεο παραμένει αυτούσιο, χωρίς καμία περικοπή ή επεξεργασία, αναφέροντας πως η κλίμακα και το βάθος της καταγραφής αντιστοιχούν σχεδόν απόλυτα σε αυτό που αντιλαμβανόταν το ανθρώπινο μάτι τη δεδομένη στιγμή.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ηχητικό τοπίο του βίντεο. Καθώς ο θεατής παρακολουθεί τη Γη να δύει, ακούγεται έντονα ο μηχανικός ήχος ενός κλείστρου. Πρόκειται για την αστροναύτη Christina Koch, η οποία εκείνα τα δευτερόλεπτα χρησιμοποιούσε μια επαγγελματική κάμερα Nikon D5, εξοπλισμένη με έναν βαρύ τηλεφακό 400mm, τραβώντας συνεχόμενες φωτογραφίες (3-shot brackets) για να εξασφαλίσει το μέγιστο δυναμικό εύρος σε μορφή RAW.

Το ρεκόρ της Αποστολής Artemis II

Η πτήση του Artemis II –της πρώτης επανδρωμένης αποστολής γύρω από τη Σελήνη εδώ και πάνω από πενήντα χρόνια– ξεκίνησε την 1η Απριλίου 2026 και ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την προσθαλάσσωση του Orion στις 10 Απριλίου. Το τετραμελές πλήρωμα (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, Jeremy Hansen) δεν πραγματοποίησε απλώς μια περιφορά. Κατά τη διάρκεια της φάσης που βρισκόταν στην αθέατη πλευρά της Σελήνης, το πλήρωμα απομακρύνθηκε στα 406.770 χιλιόμετρα από την επιφάνεια της Γης, σπάζοντας το μακροχρόνιο ρεκόρ απόστασης ανθρώπινης πτήσης που κατείχε η ιστορική αποστολή Apollo 13 από το 1970. Το Earthset καταγράφηκε ακριβώς σε αυτό το απόγειο της απόστασης, προσδίδοντας στο βίντεο έναν ακόμα πιο μνημειώδη χαρακτήρα.

Η σύγκριση με το θρυλικό «Earthrise» (η Ανατολή της Γης) που τράβηξε ο αστροναύτης Bill Anders με την κάμερα Hasselblad κατά τη διάρκεια της αποστολής Apollo 8 το 1968 είναι αναπόφευκτη. Ενώ το Earthrise παραμένει το φωτογραφικό σύμβολο του 20ού αιώνα που υπενθύμισε την ευθραυστότητα του πλανήτη μας, το βίντεο του Earthset του Artemis II αποτελεί το κινηματογραφικό ισοδύναμο του 21ου αιώνα, υπογραμμίζοντας όχι μόνο την εξέλιξη της εξερεύνησης του Διαστήματος, αλλά και τον τεχνολογικό εκδημοκρατισμό της ψηφιακής εικόνας.