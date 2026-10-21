Ο πρώτος υπερυπολογιστής ταξιδεύει στη Σελήνη με το ρόβερ FLIP

Σύνοψη

Το ρόβερ FLIP (FLEX Lunar Innovation Platform) της Astrolab ετοιμάζεται για εκτόξευση στα τέλη του 2026 με προορισμό τον σεληνιακό Νότιο Πόλο, μεταφέροντας φορτίο 480 κιλών.

Στο εσωτερικό του θα φιλοξενεί τον Spaceborne Computer-4 της Hewlett Packard Enterprise (HPE), ο οποίος αποτελεί τον πρώτο υπερυπολογιστή που θα λειτουργήσει ποτέ στην επιφάνεια της Σελήνης.

Η αποστολή στοχεύει στην τοπική εκτέλεση λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης και μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs) στο Διάστημα, μειώνοντας δραματικά την εξάρτηση των συστημάτων από τη συνεχή επικοινωνία με τα κέντρα ελέγχου στη Γη.

Η επιβίωση του συστήματος στις ακραίες θερμοκρασίες της σεληνιακής νύχτας, η οποία διαρκεί τουλάχιστον 150 ώρες, αποτελεί ένα από τα κρισιμότερα τεστ για τις μελλοντικές επανδρωμένες πτήσεις του προγράμματος Artemis της NASA.

Η εξερεύνηση του Διαστήματος περνά σε ένα εντελώς νέο στάδιο υπολογιστικής αυτονομίας με την επικείμενη εκτόξευση του ρόβερ FLIP της νεοσύστατης εταιρείας αεροδιαστημικής Astrolab, το οποίο έχει προγραμματιστεί να μεταφέρει τον πρώτο υπερυπολογιστή στην επιφάνεια της Σελήνης.

Το φιλόδοξο εγχείρημα εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πρωτοβουλίας Commercial Lunar Payload Services (CLPS) της NASA και αναμένεται να λάβει σάρκα και οστά μέχρι τον Νοέμβριο του 2026, επιδιώκοντας να εγκαθιδρύσει υποδομές επεξεργασίας δεδομένων υψηλής απόδοσης πολύ μακριά από τα ασφαλή όρια του πλανήτη μας.

Το ρόβερ θα προσεδαφιστεί στον στρατηγικής σημασίας Νότιο Πόλο του φεγγαριού μέσω της ακάτου Griffin-1 της Astrobotic, μεταφέροντας στο εσωτερικό του τον υπερυπολογιστή Spaceborne Computer-4 της Hewlett Packard Enterprise (HPE), ένα σύστημα ικανό να εκτελέσει τοπικά, προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) υπό ακραίες συνθήκες διαστημικής ακτινοβολίας.

Ο σχεδιασμός του FLIP (ακρωνύμιο για το FLEX Lunar Innovation Platform) προέκυψε μέσα από τις πολύπλοκες απαιτήσεις των μελλοντικών επανδρωμένων αποστολών του προγράμματος Artemis, καθώς ο ιδρυτής της Astrolab, Jaret Matthews, αξιοποίησε την πολυετή εμπειρία του ως μηχανικός στο Jet Propulsion Laboratory (JPL) της NASA και στη SpaceX για να κατασκευάσει ένα όχημα ικανό να υποστηρίξει εμπορικά και επιστημονικά φορτία.

Με συνολικό βάρος που αγγίζει τα 480 κιλά, το όχημα επιφανείας σχεδιάστηκε ώστε να επιβιώνει στις αντίξοες συνθήκες της σεληνιακής νύχτας, η οποία μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ώρες απόλυτου σκότους και θερμοκρασιών που πέφτουν κατακόρυφα, προκαλώντας ανεπανόρθωτες βλάβες σε συμβατικά ηλεκτρονικά κυκλώματα. Η επιτυχής λειτουργία του απαιτεί πρωτοποριακά συστήματα διαχείρισης ενέργειας και θερμικής θωράκισης, αφού ο ενσωματωμένος υπερυπολογιστής παράγει σημαντική θερμότητα κατά την επεξεργασία δεδομένων, αναγκάζοντας τους μηχανικούς να αναπτύξουν εξελιγμένους μηχανισμούς απαγωγής θερμότητας με ειδικά ψυγεία προσαρμοσμένα στο κενό του Διαστήματος.

Η ενσωμάτωση του Spaceborne Computer-4 εγκαινιάζει την εποχή του edge computing στην αστροφυσική έρευνα, επιτρέποντας στα διαστημικά σκάφη να αναλύουν τα δεδομένα που συλλέγουν από τους αισθητήρες τους απευθείας στο σημείο της αποστολής, αντί να εξαρτώνται από την αποστολή τεράστιων πακέτων ακατέργαστων πληροφοριών μέσω αργών δικτύων επικοινωνίας προς τη Γη. Για να γίνει κατανοητή η διαφορά στην επεξεργαστική ισχύ, αξίζει να αναφέρουμε ότι προηγούμενα διαστημικά συστήματα, όπως ο υπολογιστής RAD750 που βρίσκεται στα ρόβερ του Άρη και στο διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, λειτουργούν μόλις στα 118 MHz προκειμένου να επιτυγχάνουν μέγιστη αντοχή απέναντι στην κοσμική ακτινοβολία, με κόστος εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων ανά μονάδα. Από την άλλη, η συνεργασία της Astrolab με την HPE επιδιώκει να φέρει χαρακτηριστικά εμπορικού εξοπλισμού υψηλών επιδόσεων στο Διάστημα, δοκιμάζοντας την ανθεκτικότητα των σύγχρονων αρχιτεκτονικών επεξεργαστών και καρτών γραφικών στο εχθρικό περιβάλλον της Σελήνης, κάτι που προϋποθέτει εξαιρετικά προσεκτική τοποθέτηση προστατευτικών διατάξεων γύρω από τον εξοπλισμό.

Το πραγματικό όφελος από τη μεταφορά τεχνητής νοημοσύνης στη Σελήνη εντοπίζεται στην αυτονομία που αποκτούν τα μηχανήματα για την αναγνώριση εμποδίων, τον αυτόματο προγραμματισμό διαδρομών και τη στιγμιαία αξιολόγηση геωλογικών δειγμάτων.Όσο τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα κατακτούν τις επίγειες υπολογιστικές δομές, η χρήση τους στο Διάστημα υπόσχεται να διευκολύνει την επικοινωνία των αστροναυτών με τα συστήματα ελέγχου χρησιμοποιώντας φυσική γλώσσα, μετατρέποντας τις παραδοσιακές κονσόλες ελέγχου σε έξυπνους βοηθούς ικανούς να διαγνώσουν βλάβες ή να προτείνουν πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, η διαρκής μείωση της καθυστέρησης στην ανάλυση οπτικών δεδομένων από τις κάμερες του ρόβερ προσφέρει ταχύτερη πλοήγηση στους κρατήρες του Νότιου Πόλου, μια περιοχή εξαιρετικού ενδιαφέροντος λόγω της ύπαρξης παγωμένου νερού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή καυσίμων και οξυγόνου στις επερχόμενες αποστολές επανδρωμένης παρουσίας.

Οι προκλήσεις παραμένουν τεράστιες όσον αφορά την παροχή επαρκούς ηλεκτρικής ισχύος στον υπολογιστή από τις μπαταρίες και τα ηλιακά πάνελ του FLIP, ιδίως αν αναλογιστούμε ότι η ψύξη των εξαρτημάτων βασίζεται αποκλειστικά στην ακτινοβολία της θερμότητας στο διάστημα απουσία ατμόσφαιρας, καθιστώντας τον θερμικό στραγγαλισμό ίσως το μεγαλύτερο εμπόδιο για την αδιάλειπτη λειτουργία της AI. Η επιτυχία της αποστολής θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο συμβόλαιο ύψους 219 εκατομμυρίων δολαρίων που διατηρεί η Astrolab με τη NASA, το οποίο αφορά την κατασκευή του Crewed Lunar Vehicle (CLV-1), ενός μεγαλύτερου οχήματος ικανού να μεταφέρει αστροναύτες σε μεγάλες αποστάσεις κατά μήκος της σεληνιακής επιφάνειας. Συνεπώς, η συμπεριφορά των προηγμένων υπολογιστικών μονάδων της HPE στο μικρότερο FLIP rover θα προσφέρει τα απαραίτητα εμπειρικά δεδομένα για τη θωράκιση των συστημάτων ελέγχου ζωής και πλοήγησης της επόμενης δεκαετίας.