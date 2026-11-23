Έπειτα από οκτώ χρόνια διαπλανητικού ταξιδιού, εννέα πλανητικές διελεύσεις και μια συνολική διαδρομή που ξεπέρασε τα 9,6 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα, το διαστημικό σκάφος BepiColombo εισήλθε επιτυχώς σε τροχιά γύρω από τον Ερμή στις 21 Νοεμβρίου 2026. Η κοινή αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης (JAXA) γίνεται μόλις η δεύτερη στην ιστορία της αστρονομίας που καταφέρνει να τεθεί σε τροχιά γύρω από τον πλησιέστερο πλανήτη στον Ήλιο, ακολουθώντας τα βήματα της αποστολής MESSENGER της NASA.

Η επιτυχής είσοδος σε τροχιά αποτελεί το προοίμιο για την πιο σύνθετη επιστημονική μελέτη του μικρότερου πλανήτη του Ηλιακού Συστήματος που έχει επιχειρηθεί μέχρι σήμερα. Γύρω στις 9 Δεκεμβρίου, το ενιαίο σκάφος θα διαχωριστεί σε δύο ανεξάρτητους δορυφόρους που θα λειτουργούν συμπληρωματικά, προετοιμάζοντας το έδαφος για την έναρξη των κύριων επιστημονικών παρατηρήσεων τον Απρίλιο του 2027, με στόχο να απαντηθούν θεμελιώδη ερωτήματα για τη δημιουργία, τον υπερμεγέθη πυρήνα και τη μαγνητόσφαιρα του Ερμή.

Δύο ανεξάρτητοι δορυφόροι σε μία κοινή αποστολή

Για πρώτη φορά στην ιστορία της διαστημικής εξερεύνησης, μία και μόνο αποστολή θα διαθέτει δύο διαφορετικούς δορυφόρους σε ταυτόχρονη τροχιά γύρω από τον ίδιο πλανήτη, όπως εξήγησε ο καθηγητής Geraint Jones, επικεφαλής επιστήμονας του προγράμματος BepiColombo. Ο ευρωπαϊκός δορυφόρος Mercury Planetary Orbiter (MPO) της ESA έχει αναλάβει τη λεπτομερή χαρτογράφηση της επιφάνειας του Ερμή, επιδιώκοντας να αποσαφηνίσει πώς σχηματίστηκε τόσο κοντά στον Ήλιο, γιατί παρουσιάζει τόσο υψηλή πυκνότητα και πώς εξελίχθηκε γεωλογικά τα τελευταία 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια.

Παράλληλα, ο ιαπωνικός δορυφόρος Mercury Magnetospheric Orbiter (Mio) της JAXA θα επικεντρωθεί στη μελέτη της αλληλεπίδρασης του πλανήτη με τον Ήλιο και το διαπλανητικό περιβάλλον, εξετάζοντας τη μαγνητόσφαιρα και την εξαιρετικά αραιή ατμόσφαιρά του. Σε αντίθεση με το Mariner-10 που πραγματοποίησε απλές διελεύσεις και το MESSENGER που βασιζόταν σε ένα μοναδικό σκάφος, ο διπλός σχεδιασμός του BepiColombo επιτρέπει τη συλλογή ταυτόχρονων μετρήσεων από διαφορετικά σημεία, ενώ η εγγύτητα του πλανήτη στον Ήλιο θα αξιοποιηθεί και για νέους ελέγχους της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας του Αϊνστάιν.

Η μηχανική πρόκληση της προσέγγισης στον Ήλιο και οι εννέα διελεύσεις

Αν και η πορεία προς το εσωτερικό του Ηλιακού Συστήματος φαντάζει θεωρητικά απλή, στην πράξη αποτελεί μία από τις δυσκολότερες αστροδυναμικές προκλήσεις, καθώς ένα σκάφος που εκτοξεύεται από τη Γη διατηρεί τεράστια τροχιακή ενέργεια την οποία πρέπει να αποβάλει για να μην προσπεράσει τον Ερμή λόγω της ηλιακής βαρύτητας. Η χρήση αποκλειστικά χημικών προωθητήρων για την απαραίτητη επιβράδυνση θα απαιτούσε απαγορευτικές ποσότητες καυσίμου, οδηγώντας τους μηχανικούς στην αξιοποίηση πολλαπλών βαρυτικών υποβοηθήσεων.

Η μέθοδος αυτή, που επιτρέπει στη βαρύτητα των πλανητών να επιβραδύνει ένα διαστημόπλοιο αντί απλώς να το επιταχύνει, διατυπώθηκε μαθηματικά από τον Ιταλό μηχανικό και μαθηματικό Giuseppe «Bepi» Colombo, από τον οποίο πήρε το όνομά της η αποστολή. Από την εκτόξευση του τον Οκτώβριο του 2018 με πύραυλο Ariane 5, το BepiColombo χρειάστηκε να εκτελέσει συνολικά εννέα πλανητικές διελεύσεις (μία από τη Γη, δύο από την Αφροδίτη και έξι από τον ίδιο τον Ερμή) προκειμένου να μειώσει σταδιακά την ταχύτητά του και να ευθυγραμμιστεί με την τελική του τροχιά.

Η βλάβη των προωθητήρων το 2024 και ο ελιγμός στα 165 χιλιόμετρα

Η πορεία προς τον Ερμή δεν εξελίχθηκε χωρίς απρόοπτα, καθώς το 2024 μια τεχνική δυσλειτουργία περιόρισε την ισχύ των προωθητήρων του σκάφους, εμποδίζοντάς τους να λειτουργήσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Όπως είχε επισημάνει ο Frank Budnik, επικεφαλής της ομάδας δυναμικής πτήσης της αποστολής, η μειωμένη διαθέσιμη ισχύς κατέστησε αδύνατη τη διατήρηση του αρχικού σχεδιασμού, αναγκάζοντας τους ελεγκτές εδάφους να επαναϋπολογίσουν ολόκληρη την τροχιά.

Για να διασωθεί η αποστολή, ελήφθησαν δύο κρίσιμες αποφάσεις που μετέβαλαν τόσο το χρονοδιάγραμμα όσο και τα περιθώρια ασφαλείας. Η άφιξη στον Ερμή μετατέθηκε κατά σχεδόν έναν χρόνο, από τις 5 Δεκεμβρίου 2025 στις 21 Νοεμβρίου 2026, ενώ κατά την τέταρτη διέλευση το σκάφος οδηγήθηκε σε απόσταση μόλις 165 χιλιομέτρων από την επιφάνεια του πλανήτη, σημαντικά χαμηλότερα από το όριο ασφαλείας των 200 χιλιομέτρων που προέβλεπε το αρχικό πλάνο. Το ρίσκο απέδωσε, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του σκάφους και την ετοιμότητα της επιστημονικής ομάδας.

Το όργανο MIXS και το χρονοδιάγραμμα των επιστημονικών ερευνών

Μετά τον προγραμματισμένο διαχωρισμό των MPO και Mio στις 9 Δεκεμβρίου, οι δύο δορυφόροι θα χρειαστούν αρκετούς μήνες για να σταθεροποιηθούν στις τελικές τους επιχειρησιακές τροχιές, με την ονομαστική επιστημονική αποστολή να ξεκινά επισήμως τον Απρίλιο του 2027. Το πρόγραμμα έχει προϋπολογιστεί για διάρκεια ενός έτους, ωστόσο εφόσον τα συστήματα συνεχίσουν να λειτουργούν ομαλά, υπάρχει ήδη η πρόβλεψη για επέκταση κατά ένα επιπλέον έτος.

Κεντρικό ρόλο στις ανακαλύψεις που αναμένονται θα διαδραματίσει το Mercury Imaging X-Ray Spectrometer (MIXS), το πρώτο φασματόμετρο απεικόνισης ακτίνων Χ που φτάνει σε άλλον πλανήτη, το οποίο θα αναλύσει με πρωτοφανή λεπτομέρεια τη γεωχημική σύσταση της επιφάνειας του Ερμή. Σύμφωνα με την καθηγήτρια Emma Bunce του Πανεπιστημίου του Leicester και κύρια ερευνήτρια του MIXS, το όργανο έχει ήδη αποδείξει τις δυνατότητές του καταγράφοντας μια εντυπωσιακή εικόνα ακτίνων Χ του Νεφελώματος του Καρκίνου, ενώ οι προηγούμενες διελεύσεις του BepiColombo έχουν ήδη αποκαλύψει φαινόμενα ανάλογα του σέλαος στον Ερμή, προμηνύοντας έναν πλούτο νέων δεδομένων τα επόμενα χρόνια.