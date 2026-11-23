Η Υπηρεσία Στρατιωτικών Πληροφοριών των ΗΠΑ (DIA) έδωσε στη δημοσιότητα την έκδοση του 2026 της αποχαρακτηρισμένης έκθεσης «Challenges to Security in Space», στην οποία ισχυρίζεται ότι η Ρωσία αναπτύσσει έναν δορυφόρο σχεδιασμένο να μεταφέρει πυρηνικό όπλο. Η τρίτη κατά σειρά αξιολόγηση της υπηρεσίας, με δεδομένα ενημερωμένα έως τον Ιούλιο του 2026, εξετάζει το εύρος των απειλών από τη Ρωσία, την Κίνα, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα, τόσο σε γήινη τροχιά όσο και στον χώρο μεταξύ Γης και Σελήνης.

Μια τέτοια διαστημική δυνατότητα παραβιάζει ευθέως τη Συνθήκη του Εξωτερικού Διαστήματος (Outer Space Treaty) του 1967, η οποία απαγορεύει την τοποθέτηση όπλων μαζικής καταστροφής σε τροχιά γύρω από τη Γη. Σύμφωνα με τους αναλυτές της DIA, μια πυρηνική έκρηξη στο Διάστημα θα μπορούσε να προκαλέσει την αιφνίδια απώλεια ή υποβάθμιση χιλιάδων κυβερνητικών και εμπορικών δορυφόρων, παραλύοντας κρίσιμες υποδομές επικοινωνιών, πλοήγησης, μετεωρολογίας και εθνικής ασφάλειας.

Η απειλή μιας πυρηνικής έκρηξης σε πολλαπλές τροχιές

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η ισχύς και το ύψος μιας πυρηνικής έκρηξης στο διάστημα μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να πλήξουν συστήματα σε όλες τις βασικές τροχιακές ζώνες. Στη χαμηλή γήινη τροχιά (low Earth orbit - LEO) κινδυνεύουν οι εμπορικοί αστερισμοί και οι αναγνωριστικοί δορυφόροι, στη μέση γήινη τροχιά (medium Earth orbit - MEO) επηρεάζονται τα δίκτυα πλοήγησης και συγχρονισμού χρόνου, ενώ στη γεωσύγχρονη τροχιά (geosynchronous orbit - GEO) εκτίθενται κρίσιμες δορυφορικές επικοινωνίες.

Πέρα από το πυρηνικό σενάριο, η DIA επισημαίνει ότι η εμπορευματοποίηση του Διαστήματος λειτουργεί αμφίδρομα. Η παραγωγή μικρότερων, φθηνότερων και ταχύτερα αναπτυσσόμενων δορυφόρων, σε συνδυασμό με την επέκταση των ιδιωτικών υπηρεσιών εκτόξευσης, ενισχύει τις δυνατότητες εθνικής ασφάλειας, αλλά ταυτόχρονα καθιστά προηγμένες διαστημικές υπηρεσίες προσβάσιμες σε κρατικούς και μη κρατικούς δρώντες με εχθρικές προθέσεις.

Το φάσμα των αντιδιαστημικών όπλων (counterspace)

Κεντρικό κεφάλαιο της αξιολόγησης αποτελεί η ανάπτυξη επιθετικών και αμυντικών αντιδιαστημικών επιχειρήσεων, οι οποίες στοχεύουν στην προσωρινή ή μόνιμη εξουδετέρωση διαστημικών αντικειμένων. Η Κίνα και η Ρωσία διαθέτουν πλέον ένα ευρύ οπλοστάσιο που καλύπτει τέσσερις βασικές κατηγορίες απειλών:

Αντιδορυφορικοί πύραυλοι (ASAT): Κινητικά όπλα που πλήττουν και καταστρέφουν φυσικά τους δορυφόρους, παράγοντας τεράστιες ποσότητες διαστημικών συντριμμιών που παραμένουν σε τροχιά για δεκαετίες ή και αιώνες.

Κινητικά όπλα που πλήττουν και καταστρέφουν φυσικά τους δορυφόρους, παράγοντας τεράστιες ποσότητες διαστημικών συντριμμιών που παραμένουν σε τροχιά για δεκαετίες ή και αιώνες. Όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας (DEWs): Συστήματα ικανά να τυφλώσουν προσωρινά ή μόνιμα δορυφόρους λήψης εικόνων, καθώς και αισθητήρες υπέρυθρων και μετεωρολογικής παρακολούθησης, ακυρώνοντας τη δυνατότητα εντοπισμού και στόχευσης δυνάμεων.

Συστήματα ικανά να τυφλώσουν προσωρινά ή μόνιμα δορυφόρους λήψης εικόνων, καθώς και αισθητήρες υπέρυθρων και μετεωρολογικής παρακολούθησης, ακυρώνοντας τη δυνατότητα εντοπισμού και στόχευσης δυνάμεων. Ηλεκτρονικές επιθέσεις: Τεχνικές παρεμβολής (jamming) και παραπλάνησης (spoofing) στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, οι οποίες διαταράσσουν τις επικοινωνίες και τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου επανδρωμένων και μη επανδρωμένων οχημάτων.

Τεχνικές παρεμβολής (jamming) και παραπλάνησης (spoofing) στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, οι οποίες διαταράσσουν τις επικοινωνίες και τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου επανδρωμένων και μη επανδρωμένων οχημάτων. Φυσικές και κυβερνοεπιθέσεις: Χτυπήματα που στρέφονται εναντίον επίγειων σταθμών και υποδομών υποστήριξης, στοχεύοντας απευθείας τα δεδομένα των δορυφορικών μεταδόσεων και τα δίκτυα που ελέγχουν τη ροή τους.

Οι κινεζικές φιλοδοξίες στον περισσεληνιακό χώρο

Η έκθεση της DIA αφιερώνει σημαντικό μέρος στον περισσεληνιακό χώρο (cislunar space), δηλαδή την περιοχή μεταξύ Γης και Σελήνης, όπου το επιστημονικό και οικονομικό ενδιαφέρον αυξάνεται διαρκώς. Η Κίνα έχει θέσει ως επίσημο στόχο τη δημιουργία μιας περισσεληνιακής διαστημικής οικονομίας έως το 2045 και αποτελεί ήδη την πρώτη χώρα που επιχειρεί διαρκείς αποστολές στην αθέατη πλευρά της Σελήνης, με αποκορύφωμα την επιστροφή δειγμάτων από την αποστολή Chang'e-6.

Παρότι το Πεκίνο παρουσιάζει τις δραστηριότητες του ως αποκλειστικά ειρηνικές, η αμερικανική υπηρεσία σημειώνει ότι Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν συζητήσει ανοιχτά την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνατοτήτων στον περισσεληνιακό χώρο.