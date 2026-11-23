Ερευνητές από το Βασιλικό Βελγικό Ινστιτούτο Αερονομίας του Διαστήματος κατέγραψαν για πρώτη φορά την εμφάνιση τεσσάρων διακριτών ζωνών ηλεκτρονίων γύρω από τη Γη, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό npj Space Exploration. Το φαινόμενο προκλήθηκε από την ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα (geomagnetic storm) του Μαΐου 2024 και εντοπίστηκε χάρη στο όργανο Energetic Particle Telescope (EPT) του δορυφόρου PROBA-V του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), ο οποίος κινείται σε πολική τροχιά σε υψόμετρο 820 χιλιομέτρων.

Κανονικά, ο πλανήτης μας περιβάλλεται από δύο ζώνες ακτινοβολίας Van Allen, οι οποίες παγιδεύουν φορτισμένα σωματίδια από τον Ήλιο και τις κοσμικές ακτίνες χάρη στο γήινο μαγνητικό πεδίο. Η απρόσμενη εμφάνιση τεσσάρων ζωνών, σε συνδυασμό με τη συχνότερη καταγραφή τριπλών δομών μεταξύ 2024 και 2026, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη διαστημική ασφάλεια, καθώς τα υψηλής ενέργειας σωματίδια απειλούν άμεσα τα ηλεκτρονικά συστήματα των δορυφόρων, τα φωτοβολταϊκά τους στοιχεία και την υγεία των αστροναυτών.

Πώς λειτουργούν κανονικά οι ζώνες ακτινοβολίας Van Allen

Οι ζώνες Van Allen ανακαλύφθηκαν το 1958 από τον πρώτο αμερικανικό δορυφόρο Explorer 1 και πήραν το όνομά τους από τον φυσικό James Van Allen. Αποτελούν δύο τεράστιους δακτυλίους παγιδευμένης ακτινοβολίας πέρα από τη χαμηλή γήινη τροχιά, με την εσωτερική ζώνη να κυριαρχείται κυρίως από πρωτόνια υψηλής ενέργειας και την εξωτερική να συγκεντρώνει κατά κύριο λόγο ηλεκτρόνια.

Ανάμεσα στους δύο αυτούς δακτυλίους υπάρχει μια ενδιάμεση περιοχή κενού (slot region), η οποία κανονικά περιέχει ελάχιστα φορτισμένα σωματίδια επειδή τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διασκορπίζουν εκεί τα ηλεκτρόνια προς τη γήινη ατμόσφαιρα. Αυτή η σταθερή διάταξη λειτουργεί ως φυσική ασπίδα που κρατά τα σωματίδια μακριά από την επιφάνεια της Γης, ενώ επιτρέπει στους μηχανικούς να σχεδιάζουν τις τροχιές των διαστημικών αποστολών αποφεύγοντας τις πιο επικίνδυνες περιοχές.

Ο μηχανισμός που δημιούργησε τις τέσσερις ζώνες τον Μάιο του 2024

Η αλυσίδα των γεγονότων ξεκίνησε στις 10 και 11 Μαΐου 2024 με την ισχυρότερη γεωμαγνητική καταιγίδα των τελευταίων 20 ετών, γνωστή στην επιστημονική κοινότητα ως Mother's Day event. Κατά τη διάρκεια της καταιγίδας, το μαγνητικό πεδίο της Γης εξασθένησε προσωρινά και τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικά φορτισμένων σωματιδίων διείσδυσαν πολύ πιο κοντά στον πλανήτη από το συνηθισμένο.

Μέχρι τις 17 Μαΐου, η ενδιάμεση ζώνη κενού είχε γεμίσει με ηλεκτρόνια, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί προσωρινά μία ενιαία ζώνη ακτινοβολίας. Στη συνέχεια, αντί για επιπλέον συσσώρευση σωματιδίων, η τοπική απομάκρυνση τους ήταν εκείνη που χώρισε τη δομή σε πολλαπλά τμήματα, καθώς ηλεκτρομαγνητικά κύματα που παρήχθησαν από την καταιγίδα καθάρισαν συγκεκριμένες λωρίδες και δημιούργησαν τρεις διακριτές περιοχές κενού: την κλασική ενδιάμεση, μία ανώτερη και μία κατώτερη.

Ως αποτέλεσμα, γύρω στις 22 Μαΐου και μέσα στον Ιούνιο του 2024 είχαν διαμορφωθεί τέσσερις ξεχωριστές ζώνες ηλεκτρονίων. Η τέταρτη ζώνη παρέμεινε ανιχνεύσιμη έως τις 28 Ιουνίου, ενώ μέχρι τα τέλη Αυγούστου του 2024 η μαγνητόσφαιρα είχε επανέλθει πλήρως στη φυσιολογική διάταξη των δύο ζωνών, καθώς τα παγιδευμένα ηλεκτρόνια μετατοπίστηκαν σταδιακά κατά μήκος των γραμμών του γήινου μαγνητικού πεδίου.

Η αυξανόμενη συχνότητα των επιπλέον ζωνών και ο ρόλος του Ήλιου

Πριν από το 2024, οι επιστήμονες είχαν παρατηρήσει σύστημα τριών ζωνών μόλις μία φορά, το 2012. Ωστόσο, στο διάστημα από το 2024 έως το 2026, η εμφάνιση τρίτης ζώνης καταγράφηκε επανειλημμένα έπειτα από ισχυρές γεωμαγνητικές καταιγίδες, συμπεριλαμβανομένου του Οκτωβρίου 2024, λίγες ημέρες μετά τη δεύτερη ισχυρότερη καταιγίδα της τελευταίας εικοσαετίας.

Όπως δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Viviane Pierrard, διευθύντρια του τμήματος ηλιακού ανέμου στο Βασιλικό Βελγικό Ινστιτούτο Αερονομίας του Διαστήματος, η εμφάνιση τεσσάρων ζωνών και η συχνή επανάληψη των τριών υποδηλώνουν ότι έχουν ενεργοποιηθεί νέοι μηχανισμοί παγίδευσης ή απώλειας σωματιδίων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατά το προηγούμενο ηλιακό μέγιστο (solar maximum) του 24ου ηλιακού κύκλου, ο οποίος ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, δεν παρατηρήθηκαν τρεις ζώνες, επειδή τότε η ηλιακή ροή κατευθυνόταν απευθείας στην εσωτερική ζώνη.

Οι ερευνητές αποδίδουν τη δημιουργία πολλαπλών ζωνών στην άφιξη στεμματικών εκτινάξεων μάζας που διαταράσσουν το εγγύς διαστημικό περιβάλλον της Γης και ωθούν τα ηλεκτρόνια σε διαφορετικά βάθη της μαγνητόσφαιρας. Παράλληλα, η εξέλιξη των ζωνών επηρεάζεται από ένα σύνθετο σύνολο παραγόντων, στο οποίο περιλαμβάνονται τα ατμοσφαιρικά αέρια, το πλάσμα, οι κεραυνοί, ακόμη και ανθρώπινες δραστηριότητες όπως οι ηλεκτρομαγνητικοί πομποί που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με υποβρύχια.

Οι κίνδυνοι για τους δορυφόρους και τις επανδρωμένες αποστολές

Η κατανόηση και η πρόβλεψη του πότε σχηματίζονται επιπλέον ζώνες ακτινοβολίας έχει άμεσες πρακτικές συνέπειες για τη σύγχρονη διαστημική υποδομή. Σύμφωνα με τη Viviane Pierrard, τα υψηλής ενέργειας ηλεκτρόνια και πρωτόνια μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στα ευαίσθητα ηλεκτρονικά κυκλώματα και στα ηλιακά πάνελ των δορυφόρων, ενώ ακόμη και η πρόσκρουση ενός μεμονωμένου σωματιδίου αρκεί για να διαταράξει τη λειτουργία σύγχρονων οργάνων.

Αντίστοιχα σοβαρός είναι ο κίνδυνος για τους αστροναύτες, καθώς η έκθεση σε τέτοια επίπεδα ακτινοβολίας αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης παθήσεων όπως ο καρκίνος και ο καταρράκτης. Καθώς η ανθρώπινη παρουσία σε τροχιά επεκτείνεται διαρκώς, η ικανότητα πρόβλεψης προσωρινών τρίτων ή τέταρτων ζωνών Van Allen κρίνεται απαραίτητη για την προστασία τόσο των πληρωμάτων όσο και των εμπορικών και επιστημονικών δορυφόρων.