Η διαστημική αποστολή Hera του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) έφτασε στο δυαδικό σύστημα αστεροειδών Didymos και Dimorphos, μεταδίδοντας τις πρώτες εικόνες από το σημείο όπου πραγματοποιήθηκε το πρώτο πείραμα πλανητικής άμυνας της ανθρωπότητας.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν στις 25 Νοεμβρίου 2026, η ελεγχόμενη πρόσκρουση του σκάφους DART της NASA τον Σεπτέμβριο του 2022 ισοπέδωσε τη μία πλευρά του διαμέτρου 151 μέτρων Dimorphos, δημιουργώντας έναν κρατήρα μεγέθους αθλητικού σταδίου που εκτείνεται σε ολόκληρο το πλάτος του, ενώ παράλληλα τον έθεσε σε χαοτική περιστροφή.

Τα ευρήματα προσφέρουν για πρώτη φορά την πλήρη φυσική εικόνα των συνεπειών μιας κινητικής εκτροπής αστεροειδούς, μετατρέποντας ένα επιτυχημένο τεχνολογικό πείραμα σε αξιόπιστη επιστημονική γνώση. Ενώ τα επίγεια τηλεσκόπια είχαν ήδη επιβεβαιώσει ότι η σύγκρουση του DART μείωσε την τροχιά του Dimorphos γύρω από τον μεγαλύτερο Didymos (διαμέτρου 730 μέτρων) κατά 33 λεπτά (πολύ περισσότερο από τις αρχικές προβλέψεις) η επιτόπια έρευνα του Hera σε απόσταση 193,5 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη αποκαλύπτει πλέον πώς ακριβώς αντέδρασε η δομή του ουράνιου σώματος.

Τρεις ταυτόχρονες αλλαγές και ένα σύννεφο από ογκόλιθους

Πριν από την άφιξη του ευρωπαϊκού σκάφους, η επιστημονική κοινότητα συζητούσε αν ο Dimorphos είχε αποκτήσει έναν συμβατικό κρατήρα, αν είχε παραμορφωθεί συνολικά ή αν είχε παραμείνει σε μεγάλο βαθμό ανέπαφος. Όπως εξήγησε ο επικεφαλής ερευνητής της αποστολής Hera, Patrick Michel (Διευθυντής Ερευνών στο CNRS και το Αστεροσκοπείο της Κυανής Ακτής), οι πρώτες παρατηρήσεις έδειξαν ότι συνέβησαν και τα τρία ταυτόχρονα. Ενώ η πλευρά που δέχτηκε το πλήγμα έχει μετατραπεί σε έναν τεράστιο κρατήρα που ισοπεδώνει το προφίλ του σώματος, οι υπόλοιπες περιοχές του Dimorphos δεν παρουσιάζουν σημαντικές αλλοιώσεις, με τα πεδία ογκόλιθων που τις καλύπτουν να παραμένουν ίδια με τις εικόνες που είχε καταγράψει η κάμερα DRACO του DART το 2022.

Πέρα από τη μορφολογική αλλαγή, οι διαδοχικές λήψεις επιβεβαίωσαν ότι η πρόσκρουση άφησε τον μικρό αστεροειδή να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα κατά μήκος της νέας του τροχιάς, σύμφωνα με τον επιστήμονα της αποστολής, Michael Kueppers. Παράλληλα, οι εικόνες μακράς έκθεσης αποκάλυψαν μια απρόσμενη πρόκληση για τη συνέχεια της έρευνας: εκατοντάδες άγνωστοι μέχρι σήμερα ογκόλιθοι, μεγέθους λίγων μέτρων ο καθένας, περιφέρονται γύρω από το ζεύγος Didymos–Dimorphos. Η ομάδα ελέγχου θα πρέπει να συνυπολογίσει την παρουσία αυτών των θραυσμάτων τις επόμενες εβδομάδες, καθώς το σκάφος θα πλησιάζει σε μικρότερη απόσταση για λήψεις υψηλότερης ανάλυσης.

Τα επιστημονικά όργανα και η διεθνής συνεργασία

Οι πρώτες εικόνες παρουσιάστηκαν από τον υπεύθυνο της αποστολής Hera, Ian Carnelli, στην αίθουσα των δεινοσαύρων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Βερολίνου, υπογραμμίζοντας τον ιστορικό συμβολισμό της πλανητικής άμυνας 66 εκατομμύρια χρόνια μετά την πρόσκρουση που άλλαξε την πορεία της ζωής στη Γη. Ο Γενικός Διευθυντής της ESA, Josef Aschbacher, ανέδειξε τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ της NASA, του ESA και της ιαπωνικής διαστημικής υπηρεσίας JAXA, σημειώνοντας ότι η συνδυασμένη αξιοποίηση των δεδομένων των δύο αποστολών αποτελεί καθοριστικό βήμα για τη δημιουργία ενός αξιόπιστου μηχανισμού προστασίας του πλανήτη.

Το σκάφος Hera, το οποίο έχει μέγεθος μικρού αυτοκινήτου και κατασκευάστηκε από κοινοπραξία 18 κρατών-μελών του ESA υπό την ηγεσία της γερμανικής OHB, κινείται επί του παρόντος σε απόσταση 25 έως 30 χιλιομέτρων από τους δύο αστεροειδείς. Χρησιμοποιώντας τους προωθητήρες του, διατηρεί «ορθογώνιες τροχιές» γύρω από τα σώματα εξαιρετικά χαμηλής βαρύτητας με μέση ταχύτητα μόλις 12 εκατοστών ανά δευτερόλεπτο. Κατά τη φάση πρώιμου χαρακτηρισμού, το σκάφος αξιοποιεί τρία βασικά όργανα: τη μονόχρωμη κάμερα Asteroid Framing Camera (AFC), τον πολυφασματικό αισθητήρα Hyperscout H που παρατηρεί ταυτόχρονα σε 25 διαφορετικά χρώματα, καθώς και τη θερμική υπέρυθρη κάμερα TIRI (Thermal Infrared Imager) της JAXA για τη μέτρηση των επιφανειακών θερμοκρασιών.

Η προσέγγιση του Δεκεμβρίου, οι CubeSats και η επόμενη αποστολή Ramses

Οι πρώτες καταγραφές αποτελούν μόνο την αφετηρία της επιστημονικής έρευνας γύρω από το σύστημα. Τον Δεκέμβριο του 2026 το Hera έχει προγραμματιστεί να πλησιάσει σε απόσταση περίπου 13 χιλιομέτρων για να μεταδώσει εικόνες σημαντικά υψηλότερης ευκρίνειας, ενώ τον Ιανουάριο του 2027 θα απελευθερώσει δύο νανοδορυφόρους (CubeSats) μεγέθους κουτιού παπουτσιών που θα επιχειρήσουν ακόμη πιο κοντινές διελεύσεις:

Juventas: Αναπτυγμένος υπό την ηγεσία του Λουξεμβούργου, φέρει το μικρότερο ραντάρ χαμηλής συχνότητας που έχει πετάξει ποτέ στο Διάστημα, με στόχο να εξερευνήσει για πρώτη φορά το εσωτερικό ενός αστεροειδούς και να επιχειρήσει τελικά προσεδάφιση στην επιφάνειά του.

Αναπτυγμένος υπό την ηγεσία του Λουξεμβούργου, φέρει το μικρότερο ραντάρ χαμηλής συχνότητας που έχει πετάξει ποτέ στο Διάστημα, με στόχο να εξερευνήσει για πρώτη φορά το εσωτερικό ενός αστεροειδούς και να επιχειρήσει τελικά προσεδάφιση στην επιφάνειά του. Milani: Υπό ιταλική ηγεσία, θα αναλάβει τη φασματική ανάλυση των υλικών του αστεροειδούς και της σκόνης που τον περιβάλλει.

Λειτουργώντας συνδυαστικά, το Hera, το Juventas και το Milani θα συγκροτήσουν ένα πρωτοποριακό σύστημα τριών σκαφών γύρω από δύο αστεροειδείς. Παράλληλα, ο ESA ετοιμάζει ήδη το επόμενο βήμα της στο πρόγραμμα Space Safety σε συνεργασία με την JAXA. Πρόκειται για την αποστολή Ramses, η οποία θα μελετήσει τον αστεροειδή Apophis κατά την εξαιρετικά κοντινή, αλλά απολύτως ασφαλή, διέλευση του σε απόσταση περίπου 32.000 χιλιομέτρων από τη Γη στις 13 Απριλίου 2029. Όπως τόνισε ο επικεφαλής του προγράμματος, Holger Krag, ενώ το Hera εξηγεί πώς αντιδρά ένας αστεροειδής σε μια εσκεμμένη πρόσκρουση, το Ramses θα καταγράψει πώς επηρεάζεται η περιστροφή, η επιφάνεια και η εσωτερική του δομή από τις βαρυτικές δυνάμεις ενός πλανήτη.