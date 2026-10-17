Νέα ηλεκτρονική μέθοδος αξιοποιεί την AI για την ανίχνευση «εξωγήινης» ζωής

Σύνοψη

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οσάκα ανέπτυξαν μια ηλεκτρονική μέθοδο ανίχνευσης εξωγήινης ζωής μέσω ανάλυσης αμινοξέων.

Το σύστημα βασίζεται στην έννοια της «χειρομορφίας», διαχωρίζοντας τα αριστερόστροφα από τα δεξιόστροφα μόρια με ακρίβεια 80% χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία σε υλικά από τον ιστορικό μετεωρίτη Murchison και από τα άνυδρα εδάφη της ερήμου Atacama.

Η σμίκρυνση της τεχνολογίας προσφέρει τεράστιο πλεονέκτημα για τις μελλοντικές αποστολές, καθώς εξαλείφει την ανάγκη μεταφοράς ογκωδών και ενεργειοβόρων φασματογράφων.

Η αναζήτηση βιολογικών ιχνών πέρα από τα όρια του πλανήτη μας αποτελεί έναν από τους κεντρικότερους άξονες της σύγχρονης αστροβιολογίας, προσκρούοντας διαρκώς σε αυστηρούς τεχνολογικούς περιορισμούς που αφορούν κυρίως τον εξοπλισμό των διαστημικών σκαφών.

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Οσάκα δημοσίευσαν πρόσφατα μια επαναστατική προσέγγιση που υπόσχεται να απλοποιήσει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ερευνούμε την ύπαρξη οργανικής ζωής στο ηλιακό μας σύστημα, αξιοποιώντας τις απίστευτες δυνατότητες των νανοτεχνολογικών διατάξεων και της μηχανικής μάθησης. Η ερευνητική ομάδα κατασκεύασε έναν πρωτοποριακό αισθητήρα εξαιρετικά μικρών διαστάσεων, ο οποίος είναι πλέον σε θέση να εντοπίσει και να ταξινομήσει θεμελιώδη δομικά συστατικά της ζωής αναλύοντας τις ανεπαίσθητες διαφορές στην ηλεκτρική αγωγιμότητα μεμονωμένων μορίων.

Το κλειδί της συγκεκριμένης ανακάλυψης εδράζεται στην εξέταση της «χειρομορφίας» των αμινοξέων, μιας ιδιότητας που λειτουργεί ως η ισχυρότερη γνωστή βιοϋπογραφή για την επιστημονική κοινότητα. Τα αμινοξέα, ως γνωστόν, αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών και υφίστανται στη φύση σε δύο κατοπτρικές μορφές, τις οποίες οι χημικοί χαρακτηρίζουν ως αριστερόστροφες (L) και δεξιόστροφες (D), ακριβώς όπως το αριστερό και το δεξί ανθρώπινο χέρι δεν μπορούν να υπερτεθούν τέλεια το ένα πάνω στο άλλο. Η αβιοτική χημεία, δηλαδή οι τυχαίες χημικές αντιδράσεις που συμβαίνουν στο κενό του διαστήματος ή στο υπέδαφος νεκρών πλανητών, παράγει πάντοτε ένα ισομερές μείγμα (ρακημικό) με ακριβή αναλογία 50/50 μεταξύ των δύο αυτών μορφών. Αντιθέτως, η οργανική ζωή όπως εξελίχθηκε στη Γη επιδεικνύει μια απόλυτη προτίμηση στα αριστερόστροφα L-αμινοξέα, με αποτέλεσμα η ανίχνευση μιας σαφούς ανισορροπίας υπέρ της μιας ή της άλλης μορφής σε οποιοδήποτε δείγμα να αποτελεί σχεδόν αδιάσειστη απόδειξη παλαιότερης ή εν εξελίξει βιολογικής δραστηριότητας.

Για να επιτύχουν την ακριβή διάκριση μεταξύ αυτών των σχεδόν πανομοιότυπων μοριακών δομών, οι ερευνητές της Οσάκα βασίστηκαν σε μια εξαιρετικά λεπτομερή τεχνική που ονομάζεται «αγωγιμότητα μονομοριακού νανοδιάκενου» (single-molecule nanogap conductance). Η διάταξη διαθέτει ένα διάκενο πλάτους ελάχιστων νανομέτρων, μέσα από το οποίο εξαναγκάζονται να περάσουν τα υπό εξέταση μόρια ένα προς ένα, ενώ ταυτόχρονα εφαρμόζεται ηλεκτρική τάση δημιουργώντας ένα φαινόμενο κβαντικής σήραγγας. Καθώς το αριστερόστροφο ή το δεξιόστροφο μόριο διασχίζει τον διαπερατό αυτόν χώρο, αλλοιώνει το ασθενές ηλεκτρικό ρεύμα με έναν μοναδικό, εντελώς δικό του τρόπο, δημιουργώντας μια χαρακτηριστική υπογραφή θορύβου. Τα παραγόμενα σήματα καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο και αποστέλλονται άμεσα σε ένα προηγμένο AI σύστημα, το οποίο έχει εκπαιδευτεί εκτενώς ώστε να ξεχωρίζει τον απειροελάχιστο ηλεκτρικό αντίκτυπο που προκαλεί το καθένα από τα δύο κατοπτρικά ισομερή, επιτυγχάνοντας μάλιστα τελικά ποσοστά επιτυχίας που υπερβαίνουν το 80%.

Η μετάβαση από το αποστειρωμένο εργαστηριακό περιβάλλον στις πραγματικές συνθήκες αποτελούσε την επόμενη μεγάλη πρόκληση, την οποία οι ερευνητές αντιμετώπισαν δοκιμάζοντας τον αισθητήρα τους επάνω σε δύο εξαιρετικά σύνθετα γεωλογικά δείγματα. Αρχικά αξιοποίησαν θραύσματα από τον διάσημο μετεωρίτη Murchison, ο οποίος έπεσε στην Αυστραλία το 1969 και περιέχει αναρίθμητες εξωγήινες οργανικές ενώσεις που σχηματίστηκαν πολύ πριν από τη γέννηση του ηλιακού μας συστήματος. Παράλληλα, εξέτασαν πολλαπλά εδαφικά δείγματα από τον υπερόξηρο πυρήνα της ερήμου Atacama στη βόρεια Χιλή, μιας περιοχής που δέχεται ανελέητη ηλιακή ακτινοβολία και παρουσιάζει τις ξηρότερες συνθήκες στη Γη, λειτουργώντας παραδοσιακά ως το ιδανικό επίγειο ανάλογο για την επιφάνεια του πλανήτη Άρη. Η διάταξη απέδειξε περίτρανα την ικανότητα της να διακρίνει τις οργανικές υπογραφές μέσα σε ένα εξαιρετικά πολύπλοκο χημικό μείγμα εδαφικών συστατικών, επαληθεύοντας τα ευρήματα που είχαν προκύψει παλαιότερα από παραδοσιακές αλλά χρονοβόρες εργαστηριακές αναλύσεις.

Η σπουδαιότητα αυτού του νέου ηλεκτρονικού οργάνου δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην εντυπωσιακή του ακρίβεια, αλλά επεκτείνεται κυρίως στις φυσικές του διαστάσεις και τις ελάχιστες ενεργειακές του απαιτήσεις. Σήμερα, η αναζήτηση της χειρομορφίας των αμινοξέων απαιτεί γιγάντια μηχανήματα υγρής ή αέριας χρωματογραφίας συζευγμένα με φασματογράφους μάζας (LC-MS / GC-MS), τα οποία ζυγίζουν πολλές δεκάδες κιλά, καταναλώνουν εκατοντάδες Watt ενέργειας και εξαρτώνται από ευαίσθητα αναλώσιμα υλικά που δεν μπορούν να μεταφερθούν εύκολα στο βαθύ Διάστημα. Ένα μικροτσίπ που βασίζεται στη λειτουργία του νανοδιάκενου, αντίθετα, συγκεντρώνει όλη αυτή την αναλυτική ισχύ σε μια πλακέτα που χωράει στην παλάμη ενός χεριού, καταναλώνοντας απλώς κλάσματα ενός Watt και καταργώντας την ανάγκη για σύνθετα συστήματα μεταφοράς χημικών διαλυτών εντός του διαστημικού οχήματος.