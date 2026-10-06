Η ASML προειδοποιεί: Οι υπερβολικές κυρώσεις δημιουργούν έναν ανεξέλεγκτο ανταγωνιστή στην Κίνα

Σύνοψη

Ο Christophe Fouquet, CEO της ολλανδικής ASML, εξέφρασε έντονες ανησυχίες σχετικά με τη συνεχή αυστηροποίηση των αμερικανικών κυρώσεων προς την Κίνα στον τομέα της κατασκευής ημιαγωγών.

Σύμφωνα με τη συνέντευξη του στους Financial Times, ο πλήρης αποκλεισμός της Κίνας από τον προηγμένο εξοπλισμό δημιουργεί τεράστια «απόγνωση», αναγκάζοντας τη χώρα να επιταχύνει τις δικές της διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης.

Η ASML διατηρεί σήμερα το απόλυτο παγκόσμιο μονοπώλιο στην παραγωγή μηχανημάτων ακραίας υπεριώδους λιθογραφίας (EUV), τα οποία κοστίζουν 400 εκατομμύρια δολάρια και αποτελούνται από 100.000 πολύπλοκα εξαρτήματα.

Παρά τους περιορισμούς, εταιρείες όπως η Huawei έχουν ήδη καταγράψει σημαντική πρόοδο στα συστήματα βαθιάς υπεριώδους λιθογραφίας (DUV), αποδεικνύοντας ότι το αμερικανικό εμπάργκο λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο ανεξαρτητοποίησης.

Κινεζικά ερευνητικά ινστιτούτα επενδύουν αμύθητα ποσά με στόχο να παρουσιάσουν λειτουργικά συστήματα UVE/EUV πριν από το τέλος της δεκαετίας, απειλώντας την τεχνολογική υπεροχή της Δύσης.

Η βιομηχανία των ημιαγωγών βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σφοδρής γεωπολιτικής διαμάχης, με τις ΗΠΑ και τους ευρωπαίους συμμάχους τους να προσπαθούν να ανακόψουν την τεχνολογική άνοδο της Κίνας μέσω ενός σύνθετου πλέγματος εμπορικών ελέγχων.

Ο Christophe Fouquet, CEO της ολλανδικής ASML που ελέγχει πλήρως την παγκόσμια αγορά εξοπλισμού λιθογραφίας ακραίας υπεριώδους ακτινοβολίας (EUV), αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια απέναντι σε αυτή τη στρατηγική. Μέσα από μια αναλυτική συνέντευξη του στους Financial Times, ο επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού περιέγραψε τον κίνδυνο που ελλοχεύει πίσω από τη συνεχή ενίσχυση των κυρώσεων, επισημαίνοντας πως ο πλήρης αποκλεισμός της ασιατικής υπερδύναμης ενδέχεται να επιφέρει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα, επιταχύνοντας αντί να καθυστερεί την κινεζική καινοτομία.

Εμποδίζοντας την πρόσβαση σε προηγμένο εξοπλισμό λιθογραφίας, η Δύση ωθεί την Κίνα σε τεχνολογική απόγνωση, αναγκάζοντας την να επενδύσει επιθετικά και να αναπτύξει ταχύτατα δική της τεχνολογία αιχμής, απειλώντας μακροπρόθεσμα το υφιστάμενο δυτικό μονοπώλιο στην παραγωγή μικροεπεξεργαστών.

Μονοπώλιο εξοπλισμού: Η ASML κατασκευάζει αποκλειστικά τα συστήματα EUV, τα οποία κοστίζουν 400 εκατ. δολάρια και απαιτούν 100.000 εξαρτήματα υψηλής ακρίβειας.

Η ASML κατασκευάζει αποκλειστικά τα συστήματα EUV, τα οποία κοστίζουν 400 εκατ. δολάρια και απαιτούν 100.000 εξαρτήματα υψηλής ακρίβειας. Δίκτυο προμηθευτών: Η παραγωγή υποστηρίζεται από ένα εξαιρετικά σύνθετο δίκτυο 2.000 εξειδικευμένων εταιρειών, καθιστώντας την αντιγραφή της τεχνολογίας εξαιρετικά δύσκολη.

Η παραγωγή υποστηρίζεται από ένα εξαιρετικά σύνθετο δίκτυο 2.000 εξειδικευμένων εταιρειών, καθιστώντας την αντιγραφή της τεχνολογίας εξαιρετικά δύσκολη. Ορόσημο 2030: Η Κίνα στοχεύει στην παραγωγή εγχώριου εξοπλισμού λιθογραφίας UVE (EUV) μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας, διοχετεύοντας τεράστια κρατικά κεφάλαια στην έρευνα.

Η Κίνα στοχεύει στην παραγωγή εγχώριου εξοπλισμού λιθογραφίας UVE (EUV) μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας, διοχετεύοντας τεράστια κρατικά κεφάλαια στην έρευνα. Κινεζική πρόοδος: Η Huawei ήδη καταγράφει αλματώδη ανάπτυξη στα παλαιότερης γενιάς μηχανήματα DUV, προσπερνώντας μερικώς τους υφιστάμενους περιορισμούς.

Οι κατασκευαστές μικροεπεξεργαστών σε ολόκληρο τον πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων των TSMC, Intel, Samsung και Micron, εξαρτώνται απόλυτα από τα μηχανήματα της ASML για να δημιουργήσουν τα προηγμένα chip που τροφοδοτούν τα πάντα, από τα σύγχρονα smartphones μέχρι τους τεράστιους διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης. Κάθε μηχάνημα αποτελεί ένα θαύμα της σύγχρονης μηχανικής, αξιοποιώντας ακραία υπεριώδη ακτινοβολία για να χαράξει κυκλώματα πλάτους ελάχιστων νανομέτρων πάνω σε δίσκους πυριτίου. Ο βαθμός πολυπλοκότητας αυτών των συστημάτων είναι τόσο μεγάλος που ουσιαστικά δημιουργεί ένα αδιαπέραστο τεχνολογικό ανάχωμα γύρω από την ολλανδική εταιρεία, αποτρέποντας την είσοδο νέων ανταγωνιστών στην αγορά.

Παρά την τεράστια δυσκολία του εγχειρήματος, η προσέγγιση της απόλυτης απομόνωσης φαίνεται πως αλλάζει τα κίνητρα της ασιατικής αγοράς. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Fouquet, όταν περιορίζεις υπερβολικά την πρόσβαση σε κρίσιμες τεχνολογίες, δημιουργείς μια κατάσταση απόλυτης ανάγκης, η οποία με τη σειρά της γεννά μια τεράστια όρεξη για ταχεία ανάπτυξη εγχώριων λύσεων. Ο ίδιος έφερε ως παράδειγμα την πορεία της Huawei, η οποία έχει αναδειχθεί σε καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη της τεχνολογίας λιθογραφίας βαθιάς υπεριώδους ακτινοβολίας (DUV) εντός των κινεζικών συνόρων. Αυτό αποδεικνύει περίτρανα ότι οι εξαγωγικοί έλεγχοι μπορεί να επιβραδύνουν την πρόσβαση στην τεχνολογία σήμερα, αλλά ταυτόχρονα πολλαπλασιάζουν το κίνητρο για την πλήρη αντικατάστασή της στο άμεσο μέλλον.

Η επίτευξη αυτού του στόχου δεν εξαρτάται απλώς από την αλόγιστη δαπάνη χρημάτων. Ο CEO της ASML ξεκαθάρισε ότι η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας ή η δημιουργία νέων τεχνολογιών δεν επιλύεται ρίχνοντας απλώς δισεκατομμύρια στο τραπέζι. Η εφοδιαστική αλυσίδα παραμένει εξαιρετικά περίπλοκη, συνδέοντας εκατοντάδες εξειδικευμένους προμηθευτές που έχουν αφιερώσει δεκαετίες στη βελτιστοποίηση των υλικών τους. Αυτός ακριβώς ο περιορισμός κάνει τις κινεζικές εταιρείες να καταφεύγουν σε εναλλακτικές μεθόδους παραγωγής για να παρακάμψουν την έλλειψη εξοπλισμού EUV. Η χρήση πολλαπλών μοτίβων (multiple patterning) με παλαιότερα μηχανήματα DUV επιτρέπει την κατασκευή πιο προηγμένων chip, ωστόσο, η πρακτική αυτή εκτοξεύει το κόστος και αυξάνει κατακόρυφα το ποσοστό των ελαττωματικών τεμαχίων ανά δίσκο πυριτίου, μειώνοντας δραματικά τη συνολική απόδοση του εργοστασίου.

Οι γεωπολιτικές προεκτάσεις αυτού του ζητήματος ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της τεχνολογικής βιομηχανίας. Το γεγονός ότι η ηγεσία της Ολλανδίας καλείται να διαπραγματευτεί τους όρους εξαγωγής μιας ιδιωτικής εταιρείας απευθείας με την κυβέρνηση των ΗΠΑ υπογραμμίζει τη σημασία που έχει αποκτήσει η κατασκευή ημιαγωγών για την εθνική ασφάλεια των κρατών. Το διακύβευμα παραμένει τεράστιο, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι ο Fouquet υπολογίζει πως ο τρέχων κύκλος ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος τροφοδοτείται άμεσα από την επεξεργαστική ισχύ αυτών των chip, αναμένεται να διαρκέσει από δέκα έως δεκαπέντε χρόνια.

Για τους επενδυτές και τους αναλυτές της αγοράς, το ερώτημα δεν αφορά πλέον μόνο τους βραχυπρόθεσμους περιορισμούς στις πωλήσεις της ASML προς την Κίνα. Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την αντοχή του τεχνολογικού της προβαδίσματος και τον χρόνο που απομένει μέχρι να εμφανιστούν νέοι, πλήρως ανεξάρτητοι ανταγωνιστές στο παγκόσμιο στερέωμα. Η στρατηγική της Δύσης ίσως προσφέρει μια πρόσκαιρη αίσθηση ασφάλειας, αλλά ταυτόχρονα τροφοδοτεί άθελα της την ταχύτερη δυνατή δημιουργία ενός πλήρως αυτόνομου ασιατικού τεχνολογικού οικοσυστήματος.