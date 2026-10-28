Ρεκόρ μεταφοράς δεδομένων στα 3.2 Pb/s σε πραγματικό χρόνο με εμπορικό εξοπλισμό οπτικής ίνας

Σύνοψη

Απόδοση-ορόσημο: Επίτευξη πραγματικής ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων στα 3.2 Petabits ανά δευτερόλεπτο (Pb/s) από κινεζική ερευνητική κοινοπραξία, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ κατά 30%.

Επίτευξη πραγματικής ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων στα 3.2 Petabits ανά δευτερόλεπτο (Pb/s) από κινεζική ερευνητική κοινοπραξία, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ κατά 30%. Τεχνικό υπόβαθρο: Η υλοποίηση βασίστηκε σε οπτική ίνα 24 ανεξάρτητων πυρήνων με ταυτόχρονη αξιοποίηση του φάσματος ζωνών S, C και L (Short, Conventional, Long).

Η υλοποίηση βασίστηκε σε οπτική ίνα 24 ανεξάρτητων πυρήνων με ταυτόχρονη αξιοποίηση του φάσματος ζωνών S, C και L (Short, Conventional, Long). Πρακτική βιωσιμότητα: Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε πραγματικό χρόνο με χρήση εξαρτημάτων που ανταποκρίνονται σε υφιστάμενα εμπορικά πρότυπα hardware, ενισχύοντας την προοπτική άμεσης εφαρμογής.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε πραγματικό χρόνο με χρήση εξαρτημάτων που ανταποκρίνονται σε υφιστάμενα εμπορικά πρότυπα hardware, ενισχύοντας την προοπτική άμεσης εφαρμογής. Απτή αναλογία: Το εύρος ζώνης ισοδυναμεί θεωρητικά με την παροχή αδιάλειπτης ενσύρματης σύνδεσης επιπέδου Gigabit σε 3,2 εκατομμύρια νοικοκυριά την ίδια ακριβώς στιγμή.

Το εύρος ζώνης ισοδυναμεί θεωρητικά με την παροχή αδιάλειπτης ενσύρματης σύνδεσης επιπέδου Gigabit σε 3,2 εκατομμύρια νοικοκυριά την ίδια ακριβώς στιγμή. Επίλυση προβλημάτων: Οι μηχανικοί εφάρμοσαν εξελιγμένους αλγορίθμους διόρθωσης σφαλμάτων για την εξάλειψη των παρεμβολών μεταξύ των στενά τοποθετημένων πυρήνων.

Η ανάγκη για ταχύτερη διακίνηση τεράστιων όγκων πληροφορίας αυξάνεται εκθετικά λόγω της εξέλιξης των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και των εκτεταμένων υπηρεσιών cloud computing, οδηγώντας τους μηχανικούς τηλεπικοινωνιών στην ανάπτυξη ριζοσπαστικών μεθόδων μετάδοσης. Μια σύμπραξη κινεζικών ερευνητικών κέντρων ανακοίνωσε την επίτευξη ενός νέου παγκόσμιου ρεκόρ στην ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων μέσω οπτικών ινών σε πραγματικό χρόνο, αγγίζοντας τα 3.2 Petabits ανά δευτερόλεπτο (Pb/s). Το επίτευγμα αναρτήθηκε επίσημα στον κυβερνητικό ιστότοπο της επαρχίας Χουμπέι και αντιπροσωπεύει μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 30% συγκριτικά με το προηγούμενο αντίστοιχο ρεκόρ των 2.5 Pb/s, το οποίο είχε σημειωθεί από τους ίδιους φορείς μόλις λίγους μήνες νωρίτερα.

Πώς επετεύχθη το ρεκόρ μεταφοράς των 3.2 Pb/s

Η κινεζική ερευνητική κοινοπραξία, αποτελούμενη από το Εθνικό Εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών, το Pengcheng Laboratory και την Fiberhome Fujikura, εξασφάλισε πραγματική ταχύτητα 3.2 Pb/s χρησιμοποιώντας οπτική ίνα 24 πυρήνων. Η μέθοδος βασίστηκε στην πολυπλεξία χωρικής διαίρεσης (SDM) και την ταυτόχρονη χρήση των ζωνών μετάδοσης S, C και L, αξιοποιώντας αυστηρά εμπορικά πρότυπα hardware.

Η μαθηματική ισοδυναμία που δόθηκε στη δημοσιότητα από τους ερευνητές αναφέρει πως η χωρητικότητα αυτή επιτρέπει τη θεωρητική λήψη περισσότερων από 20.000 ταινιών ανάλυσης 4K μέσα σε ένα μόλις δευτερόλεπτο. Παρόλα αυτά, η πρακτική αξία αποτυπώνεται καλύτερα μέσα από την ανάλυση της ικανότητας ταυτόχρονης εξυπηρέτησης τελικών χρηστών. Μια υποδομή εξοπλισμένη με αυτού του επιπέδου το εύρος ζώνης θα μπορούσε να προσφέρει πλήρη, αδιάλειπτη και εγγυημένη σύνδεση επιπέδου Gigabit (1 Gbps) σε 3,2 εκατομμύρια σπίτια την ίδια ακριβώς στιγμή, ελαχιστοποιώντας πλήρως τα φαινόμενα συμφόρησης στους τηλεπικοινωνιακούς δακτυλίους των μεγάλων αστικών κέντρων.

Η αρχιτεκτονική της οπτικής ίνας και οι ζώνες S+C+L

Η συμβατική τεχνολογία οπτικών ινών που εντοπίζεται στα σημερινά καταναλωτικά δίκτυα βασίζεται κατά κύριο λόγο σε έναν κεντρικό πυρήνα εγκλωβισμού και μετάδοσης του φωτός. Προκειμένου να υπερκεράσουν τους αυστηρούς φυσικούς περιορισμούς αυτού του παραδοσιακού σχεδιασμού, οι ερευνητές εφάρμοσαν τη μέθοδο της πολυπλεξίας χωρικής διαίρεσης (Spatial Division Multiplexing). Ενσωμάτωσαν 24 απολύτως ανεξάρτητους πυρήνες μέσα στο ίδιο φυσικό περίβλημα του καλωδίου, μετατρέποντας επί της ουσίας τον αγωγό σε έναν πολυεπίπεδο αυτοκινητόδρομο δεδομένων και πολλαπλασιάζοντας τον διαθέσιμο χώρο για την αδιάλειπτη κυκλοφορία των φωτονικών σημάτων.

Συμπληρωματικά, η επιστημονική ομάδα αποφάσισε να εκμεταλλευτεί το ευρύτερο δυνατό φάσμα συχνοτήτων, ενεργοποιώντας τις ζώνες S (Short wavelength), C (Conventional wavelength) και L (Long wavelength) ταυτόχρονα. Είθισται οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι να περιορίζονται αποκλειστικά στη ζώνη C, εξαιτίας των εξαιρετικών ιδιοτήτων χαμηλής εξασθένησης σήματος που παρουσιάζει σε μεγάλες αποστάσεις. Ωστόσο, η σύγχρονη απαίτηση για τεράστιο εύρος ζώνης επιβάλλει αναπόφευκτα την επέκταση στις γειτονικές ζώνες S και L. Ο συγχρονισμός αυτών των τριών φασματικών περιοχών επιτρέπει τη δραματική αύξηση της συνολικής διαμεταγωγής.

Το κύριο τεχνικό εμπόδιο που κλήθηκε να επιλύσει η κοινοπραξία κατά τη διάρκεια των δοκιμών αφορούσε τις έντονες παραμβολές μεταξύ των γειτονικών πυρήνων. Η στενή διάταξη 24 καναλιών εντός ενός καλωδίου, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη εκπομπή τριών διαφορετικών μηκών κύματος, δημιουργεί τεράστιο θόρυβο κατά μήκος της διαδρομής. Η επιτυχής εξάλειψη αυτών των παρεμβολών αποτελεί αδιάσειστη απόδειξη για την ωριμότητα των νέων αλγορίθμων διόρθωσης σφαλμάτων (Forward Error Correction) και της γενικότερης διαχείρισης φωτονικών συστημάτων υψηλής ακρίβειας.

Εμπορικά πρότυπα έναντι εργαστηριακών μετρήσεων

Ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο της επίσημης ανακοίνωσης εστιάζει στη φύση του υλικού εξοπλισμού που επιλέχθηκε. Κατά το παρελθόν έχουν καταγραφεί σαφώς υψηλότερες ταχύτητες μετάδοσης σε αμιγώς ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες, με κάποιες ερευνητικές προσπάθειες ιαπωνικών πανεπιστημίων να έχουν αγγίξει μέχρι και τα 5.29 Pb/s χρησιμοποιώντας αντίστοιχες ίνες 24 πυρήνων. Εκείνες οι οριακές επιδόσεις, ωστόσο, βασίζονταν σε θεωρητικά μοντέλα μη πραγματικού χρόνου, όπου τεράστιοι όγκοι δεδομένων αποθηκεύονταν προσωρινά, αναλύονταν με εξαιρετικά ισχυρούς υπερυπολογιστές εκτός σύνδεσης (offline signal processing) και τροφοδοτούνταν μέσω πειραματικών διατάξεων λέιζερ που είναι αδύνατον να παραχθούν μαζικά.

Στον αντίποδα, η νέα κορυφαία επίδοση των 3.2 Pb/s καταγράφηκε σε πραγματικό χρόνο και βασίστηκε σε αρχιτεκτονικές hardware απολύτως συμβατές με τα υπάρχοντα εμπορικά τηλεπικοινωνιακά πρότυπα. Αυτό το δεδομένο μεταφράζεται στην πρακτική ικανότητα των κατασκευαστών να εκκινήσουν τη μαζική παραγωγή των απαιτούμενων εξαρτημάτων, όπως προηγμένοι οπτικοί πομποδέκτες και διακόπτες δικτύου μεγάλου bandwidth.

Η στρατηγική σημασία για τις υποδομές AI και τα Data Centers

Τα δίκτυα κορμού των παγκόσμιων ίντερνετ ανταλλακτηρίων (IXPs) βρίσκονται υπό διαρκή πίεση εξαιτίας της ραγδαίας και μη αναμενόμενης αύξησης της παγκόσμιας κίνησης. Η ταχύτατη εξάπλωση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs) και η γενικότερη στροφή προς τις παραγωγικές μηχανές τεχνητής νοημοσύνης έχουν αναδείξει την ταχύτητα διασύνδεσης των κέντρων δεδομένων ως ένα από τα σημαντικότερα σημεία συμφόρησης της σύγχρονης βιομηχανίας ημιαγωγών.

Η ασταμάτητη μεταφορά κολοσσιαίων όγκων δεδομένων για την εκπαίδευση εξελιγμένων μοντέλων καθιστά την υιοθέτηση τέτοιων καλωδίων πολλαπλών πυρήνων απολύτως αναγκαία. Οι εταιρείες κατασκευής δικτυακού υλικού επενδύουν υπέρογκα ποσά για την εξεύρεση λύσεων που θα αυξήσουν τη χωρητικότητα των υφιστάμενων συνδέσεων χωρίς να προαπαιτείται η εξαιρετικά δαπανηρή πόντιση νέων υποθαλάσσιων καλωδίων. Αντικαθιστώντας τον τερματικό εξοπλισμό και αναβαθμίζοντας τις ίνες στα ήδη υπάρχοντα υπόγεια κανάλια, οι πάροχοι έχουν τα τεχνικά εφόδια να δεκαπλασιάσουν τις αποδόσεις των υποδομών τους αποφεύγοντας τα υπέρογκα κόστη των νέων έργων.