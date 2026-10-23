Quantinuum: Ρεκόρ ακρίβειας στους κβαντικούς υπολογιστές με ποσοστό 99.9995%!

Σύνοψη

Το σύστημα Helios της Quantinuum πέτυχε ρεκόρ λογικής πιστότητας μνήμης αγγίζοντας το 99.9995%, γεγονός που μεταφράζεται σε μόλις πέντε μη αναστρέψιμα σφάλματα ανά ένα εκατομμύριο λειτουργίες.

Η τεράστια επιτυχία στηρίχθηκε στην κλιμάκωση της αρχιτεκτονικής διόρθωσης κβαντικών σφαλμάτων μέσω εξειδικευμένων κωδίκων χρώματος, χωρίς την παραμικρή φυσική τροποποίηση στο υπάρχον hardware της εταιρείας.

Ο δείκτης εκθετικής καταστολής σφαλμάτων (παράμετρος Λ) αποδεικνύεται σημαντικά ανώτερος σε σχέση με τα καλύτερα υπεραγώγιμα συστήματα, επιτρέποντας την επίτευξη fault-tolerant λειτουργίας με 30 φορές λιγότερα φυσικά qubits.

Η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για τον υπολογιστή Apollo έως το 2029, σηματοδοτώντας παράλληλα το οριστικό τέλος της εποχής των θορυβωδών κβαντικών συστημάτων ενδιάμεσης κλίμακας (NISQ).

Η Quantinuum πέτυχε το εντυπωσιακό ποσοστό του 99.9995% στη λογική πιστότητα μνήμης μέσω του συστήματος Helios, περιορίζοντας τα μη αναστρέψιμα σφάλματα σε μόλις πέντε ανά ένα εκατομμύριο λειτουργίες. Η επιτυχία βασίζεται στην αρχιτεκτονική κλιμάκωσης απόστασης, η οποία καταστέλλει εκθετικά τις αστοχίες χρησιμοποιώντας σύνθετους κώδικες χρώματος σε πολλαπλά φυσικά qubits, αναβαθμίζοντας την αξιοπιστία του συστήματος χωρίς νέο hardware.

Η βιομηχανία των κβαντικών υπολογιστών παλεύει εδώ και δεκαετίες με ένα θεμελιώδες πρόβλημα που καθυστερεί την πρακτική εφαρμογή της τεχνολογίας, το οποίο δεν είναι άλλο από την ευπάθεια των κβαντικών bit (qubits) στις εξωτερικές παρεμβολές και στον περιβαλλοντικό θόρυβο. Η μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη απαιτεί την ανάπτυξη υπολογιστών ικανών να εκτελούν εκατομμύρια λειτουργίες χωρίς να χάνουν την κβαντική τους συνοχή, ένα ορόσημο που οι ερευνητές αποκαλούν ανεπίσημα «megaquop».

Η ανακοίνωση της Quantinuum αποδεικνύει ότι η θεωρία της κβαντικής διόρθωσης σφαλμάτων (QEC - Quantum Error Correction) λειτουργεί απόλυτα σε πραγματικές συνθήκες, εφόσον το φυσικό υλικό διαθέτει εξ αρχής κορυφαία πιστότητα λειτουργίας.

Τα κλασικά συστήματα αποθήκευσης προστατεύουν τα δεδομένα δημιουργώντας πολλαπλά αντίγραφα των bit, όμως η κβαντική μηχανική απαγορεύει την αντιγραφή άγνωστων κβαντικών καταστάσεων. Η λύση βρίσκεται στην κατανομή της πληροφορίας ενός λογικού qubit σε δεκάδες φυσικά qubits, σχηματίζοντας πλέγματα προστασίας τα οποία μπορούν να αναγνωρίσουν και να διορθώσουν τις αλλοιώσεις προτού αυτές καταστρέψουν το αποτέλεσμα του υπολογισμού. Οι ερευνητές της Quantinuum χρησιμοποίησαν κώδικες χρώματος απόστασης 3, 5 και 7 στο εμπορικά διαθέσιμο σύστημα Helios, γράφοντας τον κώδικα ελέγχου στη γλώσσα προγραμματισμού Guppy που προορίζεται ειδικά για κβαντικές εφαρμογές.

Η μαθηματική απόδειξη πίσω από το κβαντικό άλμα

Τα πειραματικά δεδομένα που προέκυψαν από τη δοκιμή του συστήματος καταδεικνύουν μια εκθετική καταστολή των σφαλμάτων κάθε φορά που αυξάνεται η απόσταση του κώδικα διόρθωσης, επαληθεύοντας στην πράξη το θεωρητικό μοντέλο που ορίζει το θεώρημα κατωφλίου. Για την ακρίβεια, το σύστημα κατέγραψε έναν συντελεστή Λ ίσον με 12 όσον αφορά τη μνήμη, πράγμα που σημαίνει ότι η αύξηση της προστασίας από την απόσταση 3 στην απόσταση 5 μείωσε τα σφάλματα δώδεκα φορές, ενώ το επόμενο βήμα προς την απόσταση 7 έφερε ακόμη μία δωδεκαπλάσια βελτίωση.

Αυτή η δυναμική κλιμάκωσης είναι απολύτως κρίσιμη για τη βιωσιμότητα των κβαντικών συστημάτων επειδή καθορίζει τον τελικό αριθμό των φυσικών qubits που θα χρειαστεί ένας υπολογιστής για να επιλύσει πρακτικά προβλήματα. Όταν ο συντελεστής Λ είναι χαμηλός, ο κατασκευαστής αναγκάζεται να προσθέτει χιλιάδες επιπλέον qubits για να πετύχει ικανοποιητική προστασία, δημιουργώντας συστήματα που καταναλώνουν τεράστια ποσά ενέργειας και καταλαμβάνουν τεράστιο φυσικό χώρο. Η αρχιτεκτονική παγιδευμένων ιόντων (QCCD - Quantum Charge-Coupled Device) της Quantinuum, επιτυγχάνοντας τον μεγαλύτερο συντελεστή καταστολής που έχει μετρηθεί ποτέ, προβλέπεται να φτάσει σε επίπεδα κβαντικού πλεονεκτήματος απαιτώντας έως και 30 φορές λιγότερους φυσικούς πόρους σε σύγκριση με τις ανταγωνιστικές προσεγγίσεις.

Η υπεροχή έναντι της υπεραγώγιμης τεχνολογίας

Το ρεκόρ του συστήματος Helios αποτελεί βελτίωση της τάξης του 1.000% συγκριτικά με τις αντίστοιχες μετρήσεις του Σεπτεμβρίου 2026, ενώ καταγράφει εκατό φορές μικρότερο ποσοστό σφαλμάτων σε σχέση με το κορυφαίο υπεραγώγιμο σύστημα της αγοράς. Αυτό το ασύλληπτο επίτευγμα αποδεικνύει αδιαμφισβήτητα ότι η τεχνολογία παγιδευμένων ιόντων εξασφαλίζει απρόσκοπτη σταθερότητα μνήμης διατηρώντας ταυτόχρονα εξαιρετικά χαμηλές απαιτήσεις σε πολύπλοκο υλισμικό.

Η σύγκριση με την αρχιτεκτονική υπεραγώγιμων κυκλωμάτων που χρησιμοποιούν κολοσσοί όπως η Google (Google Quantum AI) αναδεικνύει τη σημασία των φυσικών ιδιοτήτων του hardware πριν καν εφαρμοστούν οι αλγόριθμοι διόρθωσης. Το καλύτερο προηγούμενο ρεκόρ με κώδικα χρώματος σε υπεραγώγιμο υπολογιστή εμφάνιζε συντελεστή Λ στο 1.56, ενώ το προηγούμενο ρεκόρ με surface code στην ίδια απόσταση 7 παρουσίαζε ποσοστό σφάλματος 0.0772% ανά κύκλο. Το σύστημα Helios έριξε αυτό το νούμερο στο εξωπραγματικό 0.0005%, προσφέροντας ουσιαστικά 154 φορές υψηλότερη αξιοπιστία στον ίδιο ακριβώς βαθμό λογικής προστασίας, γεγονός που οφείλεται στην καθαρότητα των παγιδευμένων ιόντων τα οποία παραμένουν σταθερά για περισσότερα από 20 δευτερόλεπτα.

Εκτός από την αποθήκευση της πληροφορίας, η ερευνητική ομάδα προχώρησε στη μέτρηση της αξιοπιστίας κατά την εκτέλεση λογικών πράξεων, αξιολογώντας την πιστότητα των πυλών Clifford δύο qubit με αυξανόμενη απόσταση κώδικα. Σε αυτό το ιδιαίτερα απαιτητικό τεστ, ο συντελεστής καταστολής άγγιξε το 9, αποδεικνύοντας ότι οι υπολογισμοί μπορούν να ολοκληρωθούν χωρίς τα ενδιάμεσα βήματα να καταστρέψουν τη χρησιμότητα του αποτελέσματος. Το μόνο που απομένει για την επίτευξη του απόλυτου fault-tolerant μοντέλου υπολογισμού είναι η τελειοποίηση της προετοιμασίας "μαγικών καταστάσεων", την οποία η Quantinuum έχει ήδη επιδείξει μεμονωμένα από το 2025.