Νέα κάρτα ήχου από την Creative: Audigy FX Pro με αναπαραγωγή 32-bit/384 kHz στα €69.99

Σύνοψη

Η Creative παρουσίασε την εσωτερική κάρτα ήχου μορφής PCIe, Sound Blaster Audigy FX Pro.

Υποστηρίζει αναπαραγωγή αρχείων υψηλής ανάλυσης 32-bit / 384 kHz, λόγο σήματος προς θόρυβο (SNR) στα 120 dB και διακριτό ήχο surround 7.1.

Ενσωματώνει ενισχυτή για την οδήγηση απαιτητικών ακουστικών, προσφέροντας υψηλότερη καθαρότητα και έλεγχο.

Αποτελεί το πρώτο προϊόν που αξιοποιεί τη νέα εφαρμογή διαχείρισης Creative Nexus, η οποία περιλαμβάνει λειτουργίες όπως το Auto EQ.

Διατίθεται άμεσα με προτεινόμενη τιμή λιανικής στα 69.99€.

Η Creative Technology προχώρησε στην ανακοίνωση της Sound Blaster Audigy FX Pro, της νεότερης προσθήκης στη δημοφιλή σειρά εσωτερικών καρτών ήχου Audigy FX. Η συγκεκριμένη υλοποίηση έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για PC builders και χρήστες επιτραπέζιων υπολογιστών (desktops). Βασικός στόχος της εταιρείας είναι να παρέχει μια διέξοδο στους καταναλωτές που επιθυμούν να ξεπεράσουν τους εγγενείς περιορισμούς των τυπικών υποσυστημάτων ήχου που ενσωματώνονται στις σύγχρονες μητρικές κάρτες.

Στον τομέα του PC building, η αναβάθμιση του ήχου παραμένει σταθερά μία από τις πιο παραμελημένες κατηγορίες. Παρότι οι χρήστες επενδύουν σημαντικά κεφάλαια σε κάρτες γραφικών τελευταίας γενιάς, οθόνες υψηλού ρυθμού ανανέωσης και premium περιφερειακά, συχνά αρκούνται στις βασικές ηχητικές επιδόσεις της μητρικής. Η Sound Blaster Audigy FX Pro έρχεται να ανατρέψει αυτό το δεδομένο, προσφέροντας μια εσωτερική λύση αναβάθμισης που εγγυάται καθαρότερη αναπαραγωγή, ισχυρότερες επιδόσεις για τους χρήστες ακουστικών και πιο έξυπνο έλεγχο.

Τι προσφέρει η Sound Blaster Audigy FX Pro;

Η Sound Blaster Audigy FX Pro είναι μια εσωτερική κάρτα ήχου PCIe που υποστηρίζει αναπαραγωγή 32-bit / 384 kHz, διαθέτει λόγο σήματος προς θόρυβο (SNR) 120 dB, και παρέχει διακριτό ήχο surround 7.1, πλαισιωμένη από έναν ισχυρό ενσωματωμένο ενισχυτή ακουστικών.

Σε επίπεδο υλικού (hardware), η κάρτα αξιοποιεί ένα συμπαγές σχήμα διασύνδεσης PCIe. Αυτός ο σχεδιασμός είναι ιδανικός για όσους επιθυμούν να διατηρήσουν τα setups τους τακτοποιημένα και απαλλαγμένα από εξωτερικό εξοπλισμό, καλώδια και μετατροπείς. Η κάρτα αποτελεί μια απλή και άμεση προσθήκη τόσο για νέα συστήματα που στήνονται τώρα (PC builds) όσο και για την αναβάθμιση υφιστάμενων desktop υπολογιστών.

Η αναπαραγωγή στα 32-bit / 384 kHz, σε συνδυασμό με το SNR των 120 dB, διασφαλίζει ότι η ψηφιακή-σε-αναλογική μετατροπή γίνεται με τη μέγιστη δυνατή πιστότητα. Για τη μουσική, τα χαρακτηριστικά αυτά εξασφαλίζουν καθαρότερη και πιο λεπτομερή αναπαραγωγή, αναδεικνύοντας την πλήρη ανάλυση των lossles αρχείων ήχου. Στην παρακολούθηση ταινιών, ο διακριτός ήχος surround 7.1 δημιουργεί μια πραγματικά κινηματογραφική εμπειρία, χαρακτηριζόμενη από ακριβή διαχωρισμό των καναλιών και εντυπωσιακό χωρικό βάθος.

Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για την κοινότητα των gamers και τους χρήστες υψηλής ποιότητας ακουστικών. Η υποστήριξη surround βελτιώνει κατακόρυφα την ακρίβεια της θέσης στον τρισδιάστατο χώρο (positional audio), επιτρέποντας στους παίκτες να εντοπίζουν με ακρίβεια την κατεύθυνση των ήχων στο πεδίο της μάχης. Παράλληλα, ο ενσωματωμένος ενισχυτής ακουστικών είναι ικανός να τροφοδοτήσει τα πιο απαιτητικά, υψηλής αντίστασης headsets. Αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη καθαρότητα, αυξημένη λεπτομέρεια και απόλυτο έλεγχο των δυναμικών κατά την καθημερινή ακρόαση. Με αυτόν τον τρόπο, η κάρτα ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες των απλών ενσωματωμένων λύσεων της μητρικής.

Ντεμπούτο για το Creative Nexus

Η μεγαλύτερη ίσως καινοτομία δεν εντοπίζεται αποκλειστικά στο hardware, αλλά στο οικοσύστημα λογισμικού που το συνοδεύει. Μαζί με την Audigy FX Pro, κάνει το ντεμπούτο της η ολοκαίνουργια συνοδευτική εφαρμογή, Creative Nexus. Η Creative σχεδίασε το Nexus με στόχο να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες διαχειρίζονται και βελτιστοποιούν τον ήχο του συστήματός τους.

Λειτουργώντας ως ένας ενιαίος πίνακας ελέγχου, το λογισμικό διαθέτει μια απλοποιημένη και απόλυτα διαισθητική διεπαφή (UI). Αυτό καθιστά τον προηγμένο έλεγχο του ήχου προσιτό σε όλους τους χρήστες, ανεξαρτήτως των τεχνικών τους γνώσεων. Μέσω του Creative Nexus, οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν με απόλυτη ακρίβεια τις παραμέτρους αναπαραγωγής και να έχουν άμεση πρόσβαση στα βασικά στοιχεία ελέγχου.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη λειτουργία Auto EQ, η οποία εισάγει ένα νέο επίπεδο ευφυΐας στη σειρά Audigy FX, επιτρέποντας τη γρήγορη και αυτοματοποιημένη βελτιστοποίηση του ήχου. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τις προηγμένες βελτιώσεις του Sound Blaster Acoustic Engine, παραμετροποιώντας την εμπειρία ώστε να ταιριάζει απόλυτα στο περιεχόμενο που καταναλώνουν (ταινίες, μουσική, games). Αυτή η ενσωμάτωση αναβαθμίζει την Sound Blaster Audigy FX Pro από μια παραδοσιακή προσθήκη υλικού σε μια σύγχρονη, ολοκληρωμένη λύση ήχου που υποστηρίζεται ισχυρά από το λογισμικό.

Χτισμένη πάνω στη μακρόχρονη κληρονομιά της οικογένειας Sound Blaster , ενός brand που από το 1981 επαναπροσδιορίζει την αναπαραγωγή ήχου στους προσωπικούς υπολογιστές , η νέα κάρτα αποτελεί το επόμενο βήμα της ψηφιακής καινοτομίας της Creative.

Η προτεινόμενη τιμή λιανικής για τη Sound Blaster Audigy FX Pro έχει οριστεί στα 69.99€. Σύμφωνα με την εταιρεία, η διάθεση της είναι άμεση μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού της καταστήματος στο creative.com/SBFxPro.