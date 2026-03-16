Silicon Photonics: Επένδυση 4 δισ. από τη Nvidia σε οπτικά δίκτυα AI!

Σύνοψη

Η Nvidia προχώρησε σε επένδυση 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις εταιρείες Lumentum και Coherent (από 2 δισ. στην καθεμία) για την ανάπτυξη τεχνολογιών οπτικής διασύνδεσης ( silicon photonics ).

). Η στρατηγική στοχεύει στην αντικατάσταση των παραδοσιακών καλωδίων χαλκού με συνδέσεις λέιζερ, επιλύοντας το πρόβλημα του εύρους ζώνης στα AI data centers.

Η κλίμακα της τεχνητής νοημοσύνης αντιμετωπίζει πλέον περιορισμούς επικοινωνίας και όχι αποκλειστικά υπολογιστικής ισχύος, με τον χαλκό να έχει φτάσει στα φυσικά του όρια.

Η γαλλική startup Scintil Photonics, σε συνεργασία με κολοσσούς του χώρου, αναπτύσσει ήδη σχετικά πρωτότυπα οπτικής διασύνδεσης, με στόχο την ευρεία εμπορική διάθεση έως το 2028.

Η παραγωγή των νέων εξαρτημάτων μεταφέρεται εντός των ΗΠΑ, μειώνοντας δραστικά την εξάρτηση από διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, τα σπάνια ορυκτά και τις γεωπολιτικές πιέσεις.

Στην Ελλάδα, οι επερχόμενες υποδομές data centers (από εταιρείες όπως η Microsoft και η Google) αναμένεται να επωφεληθούν από τη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, γεγονός που θα σταθεροποιήσει την τιμολόγηση των cloud υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο.

Η επένδυση 4 δισ. δολαρίων σε Lumentum και Coherent

Η Nvidia ανακοίνωσε στρατηγική επένδυση ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, διαθέτοντας από 2 δισεκατομμύρια στις Lumentum και Coherent. Η συμφωνία περιλαμβάνει δεσμεύσεις αγορών πολλών δισεκατομμυρίων για προηγμένα εξαρτήματα λέιζερ, με στόχο την κατασκευή νέων εργοστασίων στις ΗΠΑ και την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η συγκεκριμένη οικονομική συμφωνία καταδεικνύει την επιτακτική ανάγκη της βιομηχανίας να ξεπεράσει τα τρέχοντα τεχνολογικά αδιέξοδα. Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), η Nvidia κατέβαλε 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά για να αποκτήσει περίπου 2,9 εκατομμύρια μετοχές της Lumentum, με την τιμή αγοράς να διαμορφώνεται στα 695,31 δολάρια ανά μετοχή. Αντίστοιχο είναι το πλαίσιο και για την Coherent, η οποία ήδη συνεργάζεται στενά με την Nvidia.

Οι δύο αυτές εταιρείες δεν επιλέχθηκαν τυχαία. Αποτελούν τους βασικούς πυλώνες υποστήριξης των switches "Spectrum-X" της Nvidia, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα λέιζερ της Lumentum και την τεχνογνωσία silicon photonics της Coherent. Οι μη δεσμευτικές αλλά στρατηγικές αυτές συνεργασίες διασφαλίζουν ότι η Nvidia θα έχει προτεραιότητα στην προμήθεια των κρίσιμων αυτών εξαρτημάτων, καθώς η ζήτηση για AI hardware συνεχίζει να αυξάνεται εκθετικά.

Το οικοσύστημα συμπληρώνεται από τεχνολογίες όπως αυτές της POET Technologies, η οποία διατηρεί συνεργασία με τη Lumentum για την ενσωμάτωση λέιζερ υψηλής ταχύτητας σε πλατφόρμες οπτικών παρεμβυσμάτων (optical interposers), μειώνοντας περαιτέρω το κόστος και την πολυπλοκότητα συναρμολόγησης.

Πώς λειτουργούν οι συνδέσεις chips μέσω λέιζερ

Η τεχνολογία silicon photonics αντικαθιστά τα παραδοσιακά καλώδια χαλκού με οπτικές ίνες και λέιζερ για τη διασύνδεση επεξεργαστών. Αυτή η μέθοδος αυξάνει κατακόρυφα το εύρος ζώνης και μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, λύνοντας το πρόβλημα συμφόρησης δεδομένων στα σύγχρονα data centers.

Για δεκαετίες, η μεταφορά δεδομένων μεταξύ των επεξεργαστών και των διακομιστών βασιζόταν αποκλειστικά στις φυσικές συνδέσεις χαλκού. Ωστόσο, καθώς η υπολογιστική ισχύς των GPUs αυξάνεται —με αποκορύφωμα τις επερχόμενες αρχιτεκτονικές όπως η πλατφόρμα "Vera Rubin" της Nvidia— ο χαλκός παρουσιάζει ανυπέρβλητους φυσικούς περιορισμούς. Η αντίσταση του υλικού δημιουργεί τεράστια ποσά θερμότητας, ενώ το σήμα εξασθενεί ραγδαία σε αποστάσεις μεγαλύτερες του ενός μέτρου, απαιτώντας επιπλέον ενέργεια για την ενίσχυσή του.

Η χρήση φωτός (φωτονίων) αντί για ηλεκτρόνια αλλάζει τα δεδομένα. Εταιρείες όπως η γαλλική startup Scintil Photonics (υπό την καθοδήγηση του CEO Matt Crowley) έχουν ήδη αναπτύξει πρωτότυπα που ενσωματώνουν τα λέιζερ απευθείας πάνω στο πυρίτιο. Σύμφωνα με δηλώσεις του, υπάρχουν τουλάχιστον έξι ή επτά μεγάλες εταιρείες που σκοπεύουν να εφαρμόσουν την τεχνολογία μέχρι το 2028. Η διασύνδεση μέσω λέιζερ εξαλείφει τις παρεμβολές, μειώνει το φυσικό βάρος των καλωδίων μέσα στα racks και επιτρέπει την ακαριαία μεταφορά terabytes δεδομένων με ελάχιστη απώλεια ενέργειας.

Πλεονεκτήματα του Silicon Photonics

Μηδενική Θερμική Εκπομπή: Το φως δεν παράγει αντίσταση, μειώνοντας τις ανάγκες ψύξης.

Το φως δεν παράγει αντίσταση, μειώνοντας τις ανάγκες ψύξης. Απόσταση: Διατήρηση της ακεραιότητας του σήματος σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις εντός του data center.

Διατήρηση της ακεραιότητας του σήματος σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις εντός του data center. Χωρητικότητα: Πολλαπλάσιο εύρος ζώνης (bandwidth) σε σύγκριση με τα πρότυπα PCIe και τα καλώδια χαλκού.

Η στρατηγική απεξάρτησης και η γεωπολιτική διάσταση

Η χρηματοδότηση των Lumentum και Coherent από την Nvidia στοχεύει στην ενίσχυση της εγχώριας αμερικανικής παραγωγής. Με αυτή τη στρατηγική απόφαση, η εταιρεία μειώνει την εξάρτηση από παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, αποφεύγει γεωπολιτικούς κινδύνους και θωρακίζει τις υποδομές της απέναντι σε ελέγχους εξαγωγών.

Η αναβάθμιση της κατασκευαστικής ικανότητας εντός των Ηνωμένων Πολιτειών έχει προφανή κίνητρα. Οι έλεγχοι εξαγωγών, η εξάρτηση από τις σπάνιες γαίες και οι κρατικές επιδοτήσεις έχουν αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο διακινούνται παγκοσμίως τα προηγμένα τεχνολογικά εξαρτήματα.

Όπως επισήμανε ο Sanchit Vir Gogia, επικεφαλής αναλυτής της Greyhound Research, αυτή η διπλή επένδυση των 4 δισεκατομμυρίων στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τη συμφόρηση των υποδομών: η βιομηχανία παραδέχεται αθόρυβα ότι η κλιμάκωση της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι πλέον απλώς ένα ζήτημα ανάπτυξης ταχύτερων chips, αλλά ένα πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ αυτών.

Παράλληλα, η κεντρική παραγωγή των οπτικών εξαρτημάτων σε αμερικανικό έδαφος εξασφαλίζει τη Nvidia από πιθανά εμπάργκο ή καθυστερήσεις στα εργοστάσια της Ασίας, επιτρέποντας στην εταιρεία να διατηρήσει το πλεονέκτημά της στην ταχεία ανάπτυξη υπερυπολογιστών AI για πελάτες όπως η Meta, η Microsoft και η Google.

Αντίκτυπος στην ελληνική αγορά και τα τοπικά Data Centers

Η ενσωμάτωση οπτικών δικτύων στα data centers μειώνει το μακροπρόθεσμο λειτουργικό κόστος. Για την ελληνική αγορά, όπου εταιρείες όπως η Microsoft και η Google κατασκευάζουν νέες υποδομές, αυτό μεταφράζεται σε σταθερότερη τιμολόγηση των cloud υπηρεσιών σε ευρώ και ταχύτερη πρόσβαση σε AI εργαλεία.

Η μετάβαση στις τεχνολογίες silicon photonics έχει άμεσο τοπικό αντίκτυπο. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε κόμβο (hub) αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο σχεδιασμός νέων εγκαταστάσεων στο Κορωπί, τα Σπάτα και την Κρήτη από τους μεγάλους παρόχους βασίζεται σε αυστηρά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης (PUE - Power Usage Effectiveness). Σε ένα θερμό κλίμα όπως το ελληνικό, η ψύξη των data centers αποτελεί το μεγαλύτερο λειτουργικό έξοδο (OPEX).

Η αντικατάσταση των ενεργοβόρων καλωδίων χαλκού —τα οποία εμποδίζουν και τη ροή του αέρα στα server racks λόγω του όγκου τους— με λεπτές, αποδοτικές οπτικές ίνες και συνδέσεις λέιζερ, μειώνει κατακόρυφα τις απαιτήσεις κλιματισμού (CRAC units). Συνεπώς, η μείωση του λειτουργικού κόστους για τις πολυεθνικές λειτουργεί ως ανάχωμα απέναντι στις αυξήσεις τιμών στις συνδρομές cloud που χρησιμοποιούν οι ελληνικές επιχειρήσεις, καθιστώντας τα εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης πιο προσιτά και οικονομικά βιώσιμα για τις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Με τη ματιά του Techgear

Η παραπάνω στρατηγική τοποθέτηση της Nvidia σηματοδοτεί το σημείο καμπής στην εξέλιξη του hardware. Μέχρι σήμερα, η βιομηχανία είχε εστιάσει σχεδόν αποκλειστικά στον αριθμό των transistors και στα TFLOPS. Όμως, η φυσική πραγματικότητα ενός σύγχρονου server rack δεν συγχωρεί άλλες εκπτώσεις. Το βάρος των καλωδίων χαλκού έχει φτάσει σε επίπεδα που προκαλούν στατικές πιέσεις στα ικριώματα, ενώ η θερμότητα που παράγεται κατά τη μεταφορά δεδομένων αποτελεί τροχοπέδη.

Η μετάβαση στο φως (φωτόνια) μέσω του silicon photonics δεν είναι απλώς μια ποιοτική αναβάθμιση. Είναι η μοναδική βιώσιμη διέξοδος για να διασφαλιστεί ότι οι επόμενες γενιές AI, οι οποίες απαιτούν τον ταυτόχρονο συντονισμό χιλιάδων GPUs, δεν θα "στραγγαλίζονται" από τα ίδια τους τα καλώδια επικοινωνίας.