Sony Lytia 720: Νέος αισθητήρας 50MP με 50% λιγότερο θόρυβο στις νυχτερινές λήψεις και 4K HDR

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Ανάλυση και μέγεθος: Αισθητήρας 50 Megapixel (1/1.56 ιντσών) με μέγεθος pixel 1.0μm και φίλτρο Quad Bayer.

Αισθητήρας 50 Megapixel (1/1.56 ιντσών) με μέγεθος pixel 1.0μm και φίλτρο Quad Bayer. Νυχτερινή λήψη: Τεχνολογία UHCG για 50% μείωση του τυχαίου ψηφιακού θορύβου συγκριτικά με τον προκάτοχό του, τον LYTIA 700.

Τεχνολογία UHCG για 50% μείωση του τυχαίου ψηφιακού θορύβου συγκριτικά με τον προκάτοχό του, τον LYTIA 700. Δυναμικό εύρος: Υποστήριξη 100dB δυναμικού εύρους χάρη στην τεχνολογία Hybrid Frame-HDR, εμποδίζοντας την υπερέκθεση των φωτεινών σημείων.

Υποστήριξη 100dB δυναμικού εύρους χάρη στην τεχνολογία Hybrid Frame-HDR, εμποδίζοντας την υπερέκθεση των φωτεινών σημείων. Εγγραφή βίντεο: Υποστήριξη 4K ανάλυσης στα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο με HDR και συνεχή αυτόματη εστίαση σε όλα τα pixel, ή 4K στα 120fps χωρίς HDR.

Υποστήριξη 4K ανάλυσης στα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο με HDR και συνεχή αυτόματη εστίαση σε όλα τα pixel, ή 4K στα 120fps χωρίς HDR. Διαθεσιμότητα: Έναρξη μαζικής παραγωγής αρχές Νοεμβρίου 2026.

Η εξέλιξη της mobile φωτογραφίας εξαρτάται σε τεράστιο βαθμό από την καινοτομία που παρουσιάζουν οι κατασκευαστές των ίδιων των αισθητήρων. Η Sony Semiconductor Solutions διατηρεί τη θέση του ηγέτη στη βιομηχανία παρέχοντας τα απαραίτητα οπτικά εξαρτήματα στις περισσότερες εταιρείες του χώρου, από την Apple μέχρι την OnePlus και τη Motorola.

Η εταιρεία προχώρησε στα επίσημα αποκαλυπτήρια του νέου της αισθητήρα κάμερας, ο οποίος φέρει την ονομασία LYTIA 720 και στοχεύει να προσφέρει ραγδαία βελτιωμένες επιδόσεις κάτω από αντίξοες συνθήκες φωτισμού. Αντικαθιστώντας το προγενέστερο μοντέλο LYTIA 700, ο νέος αισθητήρας ενσωματώνει καινοτομίες που υπόσχονται να μειώσουν εντυπωσιακά τον ψηφιακό θόρυβο στις σκοτεινές λήψεις.

Πρόκειται για έναν stacked αισθητήρα CMOS ανάλυσης 50MP, του οποίου η φυσική διάσταση φτάνει τη 1/1.56’’. Το φυσικό μέγεθος των pixels ανέρχεται στο 1.0μm, επιτρέποντας ικανοποιητική συγκέντρωση φωτός κατά το άνοιγμα του κλείστρου. Η σχεδιαστική φιλοσοφία ακολουθεί τη δομή του φίλτρου χρωμάτων Quad Bayer, όπου τέσσερα γειτονικά εικονοστοιχεία μοιράζονται το ίδιο χρώμα. Με αυτόν τον τρόπο ο κατασκευαστής επιτυγχάνει καλύτερη ευαισθησία στο σκοτάδι, καθώς η κάμερα μπορεί να συνδυάσει τα δεδομένα των pixel εξάγοντας καθαρότερες τελικές εικόνες με μικρότερη ονομαστική ανάλυση.

Η πιο σημαντική αναβάθμιση που ενσωματώνει ο LYTIA 720 αφορά την αρχιτεκτονική Ultra High Conversion Gain (UHCG). Πρόκειται για μια προηγμένη μέθοδο κυκλώματος που αυξάνει την αποδοτικότητα της μετατροπής του φορτίου σε τάση, καταστέλλοντας δραστικά τον παραγόμενο θόρυβο σε περιβάλλοντα με ελάχιστο φως. Σύμφωνα με τη Sony, η προσέγγιση αυτή προσφέρει 50% μείωση στον τυχαίο ψηφιακό θόρυβο συγκριτικά με τον LYTIA 700, ο οποίος διαθέτει το ίδιο ακριβώς φυσικό μέγεθος. Αυτό το τεχνικό πλεονέκτημα επιτρέπει στους αλγόριθμους επεξεργασίας εικόνας των smartphones να καταγράφουν πιο φωτεινές νυχτερινές σκηνές χωρίς να συνοδεύονται από τον ενοχλητικό κόκκο που συχνά καταστρέφει τις λεπτομέρειες των σκοτεινών περιοχών.

Παράλληλα με την ανώτερη ευαισθησία στο σκοτάδι, ο νέος αισθητήρας διαπρέπει και στον τομέα του δυναμικού εύρους. Ο όρος δυναμικό εύρος περιγράφει την ικανότητα της κάμερας να αποτυπώνει σωστά τόσο τα πολύ σκοτεινά όσο και τα πολύ φωτεινά σημεία μιας σκηνής ταυτόχρονα. Ο LYTIA 720 υποστηρίζει εύρος 100dB αξιοποιώντας την τεχνολογία Hybrid Frame-HDR (HF-HDR). Η λειτουργία αυτή συνδυάζει τα δεδομένα από την τεχνολογία Dual Conversion Gain-HDR με καρέ μικρής έκθεσης. Πρακτικά, συγκεντρώνει πληροφορίες από τις χαμηλής και μεσαίας φωτεινότητας περιοχές και τις ενώνει με τα δεδομένα υψηλής φωτεινότητας από τη σύντομη έκθεση, προσφέροντας ανώτερη διατήρηση λεπτομερειών στις σκιές και αποφεύγοντας παράλληλα το ανεπιθύμητο «κάψιμο» των φωτεινών πηγών. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, το τελικό αποτέλεσμα προσεγγίζει σε τεράστιο βαθμό την εικόνα που συλλαμβάνει το ανθρώπινο μάτι στην πραγματικότητα.

Στον τομέα της λήψης video εντοπίζονται ισχυρές αναβαθμίσεις που φέρνουν χαρακτηριστικά της ανώτατης κατηγορίας σε πιο προσιτές υλοποιήσεις. Ο LYTIA 720 μπορεί να πραγματοποιήσει εγγραφή βίντεο σε ανάλυση 4K στα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο με υποστήριξη HDR, αξιοποιώντας μάλιστα τη συνεχή αυτόματη εστίαση σε όλα τα pixel (all-pixel autofocus). Επιπλέον, για όσους επιθυμούν μεγαλύτερη ομαλότητα κίνησης και δεν χρειάζονται το διευρυμένο δυναμικό εύρος, παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής 4K βίντεο στα 120fps χωρίς την ενεργοποίηση της λειτουργίας HDR. Η ταχύτητα του κλείστρου εντυπωσιάζει εξίσου στις φωτογραφίες, φτάνοντας τα 30fps για λήψεις πλήρους ανάλυσης 50MP.

Η μαζική παραγωγή του Sony LYTIA 720 έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις αρχές του προσεχούς Νοεμβρίου, πράγμα που υποδηλώνει ότι οι πρώτες συσκευές που θα τον ενσωματώνουν θα κάνουν την εμφάνιση τους στην αγορά μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027.